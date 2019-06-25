كراكن تجمع أكثر من ١٣ مليون دولار في أحدث جولة لجمع التمويل

تام شمس - الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:50 مساءً - جمعت بورصة العملات المشفرة "كراكن" القائمة في سان فرانسيسكو أكثر من ١٣ مليون دولار في التمويل على منصة الاستثمار عبر الإنترنت BnkToTheFuture.

وقد جمعت كراكن ١٣,٥ مليون دولار من ٢٢٦٤ مستثمرًا، متجاوزةً هدفها الأولي البالغ ١٠,٢ مليون دولار بسبب الطلب الشعبي. وتعد حملة جمع التمويل من كراكن - التي تضم أكثر من أربعة ملايين عميل في حوالي ٢٠٠ دولة - أكثر جولة تمويل نجاحًا من قِبل المساهمين الأفراد على BnkToTheFuture.

وحسبما ذكر سابقًا، جمعت كراكن أكثر من ٦ ملايين دولار في اليوم الأول من الحملة من حوالي ٣٠٠ مستثمر. وعلى BnkToTheFuture، تصف كراكن نفسها بأنها بورصة العملات المشفرة الوحيدة للمنتجات الفورية والآجلة الخاضعة للتنظيم مع حجم تداول بلغ أكثر من ٨٥ مليار دولار في عام ٢٠١٨ وحده، مما يجعل معدل نموها السنوي المركب هو ٣٨٧٪.

وفي الأشهر الأخيرة، حققت كراكن بعض التطورات في مجال الأمن والتوسع الدولي. ففي أواخر مارس، أعلنت البورصة أن المصادقة ثنائية العوامل أصبحت إلزامية الآن لمستخدمي البورصة. ويعد هذا الإجراء جزءًا من مجموعة أوسع من التغييرات المضمنة في خارطة الطريق الخاصة بميزات الأمان الخاصة به والتي تمتد "حتى عام ٢٠٢٠ وما بعده"، ولكنها غير متاحة حاليًا للجمهور.

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وكانت كراكن قد قامت بشراء مقدم العقود الآجلة في المملكة المتحدة "كريبتو فاسيليتيز" في وقتٍ سابق من هذا العام في خطوة أثارت اهتمامًا كبيرًا بمنتجاتها. وتخضع كريبتو فاسيليتيز، التي بدأت العمل في عام ٢٠١٥، للتنظيم الكامل من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، مما يمنح كراكن موطئ قدم رئيسي في السوق الأوروبية.

وتحتل كراكن حاليًا المرتبة ٣٣ كأكبر بورصة عملت مشفرة من حيث حجم التداول المعدّل، وفقًا لكوين ماركت كاب. حيث يبلغ حجم التداول اليومي للبورصة حوالي ٣٢٦,٣ مليون دولار، مع ٧٤ سوق عملات مشفرة معروض.