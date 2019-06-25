مؤشرات بأن البيتكوين سيبلغ سعره 100 ألف دولار أمريكي قبل سنة 2022

سوف يرتفع سعر البيتكوين إلى 100000 دولار في العامين ونصف العام المقبلين. هذا هو هدف السعر الذي يتنبأ به أنتوني بومبلانو الشريك المؤسس في مؤسسة Morgan Creek Digital.

إذا كان تنبؤه صحيحًا فستصل قيمة عملة البيتكوين إلى 2 تريليون دولار و هذا ما يمثل حوالي ثلث القيمة السوقية الحالية للذهب و 1/40 من المعروض النقدي في جميع أنحاء العالم كما أن لبومبلانو قناعة بنسبة 70-75 في المائة في تنبؤاته.

“أعتقد أن Bitcoin ستصل إلى 100000 نقطة سعرية قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021. و مستوى ثقتي الحالي بأن هذا سيحدث تتراوح بين 70 و 75٪.”

السبب وراء هدف السعر الصعودي لبومبليانو هو اقتصاديات العرض والطلب البسيطة.

يبلغ إجمالي إمداد البيتكوين 21 مليون قطعة مما يعطيه ندرة كبيرة فإذا ارتفع الطلب يجب أن يتحرك السعر صعوديًا حتميًا.

“Bitcoin هو أحد الأصول الثابتة من حيث الكمية وله جدول إمداد متضخم فخلال العامين ونصف العام المقبلين ستكون هناك زيادة هائلة في الطلب في حين يظل إجمالي المعروض ثابتًا و سينخفض العرض اليومي الجديد بنسبة 50٪ “

يشير بومبلانو إلى حدث تخفيض امدادات البيتكوين إلى النصف halving في مايو من سنة 2020 ، حيث سيتم تخفيض إنتاج BTC اليومي بنسبة 50 بالمائة. و لقد أدت “صدمة انخفاض العرض” هذه التي تحدث كل أربع سنوات تاريخياً إلى ارتفاع كبير في سعر البيتكوين.

أصدرت شركة الإستثمار Grayscale تقريرًا يكشف أن حدث خفض الإمداد إلى النصف halving لم يتم تسعيره بعد في السوق.

بطبيعة الحال فإن نظرية بومب تنطبق فقط إذا كان هناك طلب كبير لكنه يشير إلى ثلاثة محركات رئيسية على الأقل تدعم توقعه :

1. الإعتماد المؤسساتي

حيث شهد صندوق الأصول الرقمية الخاص بالعملات الرقمية بالفعل تدفقات رأس المال من صناديق التقاعد التقليدية. مع دخول أمثال Fidelity إلى الفضاء و هو يشهد أحجامًا ضخمة من الأموال المؤسساتية التي تدخل الفضاء الرقمي مما دفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

2. صناديق تداول البيتكوين (ETFs).

يعتقد بومب أننا سنشهد حفنة من صناديق الاستثمار المتداولة التي ستوافق عليها لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ، مما يجعل من السهل على وول ستريت التعرض للعملات الرقمية.

3. ضعف أداء السوق التقليدية.

في عالم منخفض الفائدة مع زيادة عدم الاستقرار العالمي يعتقد بومبلانو أن المستثمرين سوف يتطلعون إلى عملات البيتكوين مع عودة السوق التقليدية.

يعترف Pomp بأن الطريق إلى 100 ألف دولار سيكون صخريًا مع العديد من عمليات التراجع والتصحيحات على طول الطريق.

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“أتوقع أن يكون هناك العديد من عمليات التراجع بنسبة 20-30 ٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار ارتفاع قيمة الأصول”.

يعتقد أنتوني بومبلانو أن البيتكوين سيتخطى أعلى مستوياته السابقة وسيصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2021.

و هذه هي المنطقة المألوفة للبيتكوين فكما ذكرنا سابقا شهدت السوق الصاعدة السابقة ما لا يقل عن تسعة ارتدادات جيدة لسعر البيتكوين في طريقه إلى مستوى قياسي قدره 20،000 دولار.

“إذا تكرر التاريخ فيجب أن يكون هناك الكثير من التراجعات القوية في طريقنا إلى الذروة التالية الأكثر ارتفاعا على الإطلاق فقد كان هناك ما لا يقل عن تسع 30٪ من حالات التراجع من تراكم الدورة الماضية أثناء اتجاهها الصعودي. “- Josh Rager ، تاجر في مجال العملات الرقمية.

رأى بومبلانو بشكل مباشر انخفاض عملة البيتكوين إلى 3000 دولار في أكتوبر 2018 قبل التعافي ، لكن هذا لا يعني أن هدف السعر البالغ 100 ألف دولار سيتحقق بشكل مؤكد. فحتى بومب يعترف بأن السيناريو الأسوأ هو “خسارة كاملة لرأس المال المستثمر”.

كما هو الحال دائمًا ، هذه ليست نصيحة مالية. قم بإجراء البحوث الخاصة بك ولا تستثمر أكثر من الكمية التي تشعر بالراحة و عدم الانزعاج اذا ما خسرتها.

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المصدر :

www.ccn.com

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