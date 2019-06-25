إرتفاع سعر عملة VeChain بعد إعلان شراكتها مع عملاق البيع بالتجزئة “وول مارت”

أعلن مشروع VeChain رسمياً عن شراكة مميزة مع “وول مارت الصين”, وهي شركة تابعة لـ “وول مارت”, للعمل على بلوكشين مخصص لـ سلسلة التوريد للشركات.

وذكر توم فورث عبر حسابه في لينكدإن, بأن دور مشروع VeChain في الشراكة الجديد سيكون حول توفير البنية التحتية لـ البلوكشين والتي ستقوم بتتبع الأطعمة التي تبيعها “وول مارت الصين”, بينما ستتولى شركة PwC دور التدقيق.

وأشار تقرير صادر من قبل ChainNews, بأنه تم اختبار منصة البلوكشين الجديدة عبر تتبع 23 منتجاً من منتجات “وول مارت” وتعد المنصة في مرحلة متقدمة حتى الآن.

وخلال النصف الثاني من عام 2019, سيكون هدف “وول مارت الصين” وشركائها الجدد إضافة أكثر من 100 منتج جديد لـ شبكة البلوكشين الجديدة التي يوفرها مشروع VeChain لتتبع المواد الغذائية.

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إرتفاع سعر عملة VeChain و رمزها VET بنسبة 30 في المئة

كما هو متوقع بعد إعلان الشراكة المميزة, شهدنا تفاعل عملة VeChain و رمزها VET لترتفع من مستويات 0.007 دولار إلى مستويات 0.01 دولار وذلك بارتفاع يتجاوز 30 في المئة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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