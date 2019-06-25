بيتكوين يحطم الرقم القياسي في 2019 و أسواق التشفير 335 مليار دولار

سجلت أسواق التشفير أعلى مستوياتها في السنة الحالية 2019، ارتفاع بيتكوين للأعلى, اخد معه العديد من العملات المشفرة مثل TRX ، NEO ، VeChain الى اسعار عالية ساهمت في تضخيم ارقام أسواق التشفير.

البيتكوين يدفع السوق الى اعلى مستوياته في سنة 2019

لم يكن هناك تراجع هذا الأسبوع كما رأينا في سابقاتها. عادة بعد عطلة نهاية أسبوع التي تكون صعودية ، أسواق التشفير تأخد استقرارا في بداية الأسبوع التالي. هذا لم يحدث ، حيث حافظ سعر BTC على زخمها مما أدى إلى زيادة القيمة السوقية الإجمالية حيث الان أكثر من 330 مليار دولار.

لقد عاد Bitcoin إلى مستوى أعلى من 11000 دولار للمرة الثالثة وبلغت للتو مستوى قياسي جديد في 2019 عند 11،499 دولار. لا يزال البيتكوين يقاوم من اجل الوصول الى المقاومة أعلى من 11.5 . عاد حجم التداول اليومي إلى أكثر من 20 مليار دولار ، وبلغت القيمة السوقية BTC لل بيتكوين 201 مليار دولار، حيث في المكاسب وصلت ل 5 في المائة أخرى هذا اليوم.

العملات البديلة تتعرف ارتفاعا متواضعا امام البيتكوين

سعر الايثريوم Ethereum حقق ما يزيد عن 310 دولار مرة أخرى ولكنه حقق فقط 2 في المائة، وهو تحرك متواضع في ظل الارتفاع الذي وصل اليه البيتكوين.

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هناك الكثير من اللون الأخضر في العملات المشفرة العشرة الأولى من اسواق التشفير ، لكن المكاسب تمثل كسور في المئة بالنسبة للكثيرين. من الواضح أن Bitcoin هي القوة المهيمنة التي تتغذى مرة أخرى على حصة سوق العملات المشفرة البديلة. احتفظت Tron بمركزها مع العشرة الأوائل مضيفة 3 بالمائة إضافية اليوم ، وصعد BCH حوالي 2 بالمائة. الباقي بالكاد تحركوا.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للتشفير إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 24 ساعة ليصل إلى رقم قياسي جديد في 2019 بلغ 336 مليار دولار. العملات البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة تؤثر على السوق لأن البيتكوين Bitcoin هيمنته في السوق وصلت الى 60 بالمائة مرة أخرى. تمت إضافة أكثر من 50 مليار دولار منذ نفس الوقت يوم الثلاثاء الماضي حيث تم ضخ البيتكوين في السوق 20 بالمائة في الأسبوع.

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