ذكر تقرير صادر من قبل “بلومبرج” بأن “جي بي مورغان” تستعد لإطلاق العملة الرقمية الخاصة بها (JP Coin) قريباً بسبب ارتفاع الطلب من قبل عملائها الأمريكيين والأوروبيين واليابانيين.
وأشار التقرير إلى أن البنك ينوي البدء في اختبار قدرات العملة الرقمية الجديدة في نهاية العام الحالي, وذلك بعد أن أعلن عن دخوله لعالم العملات الرقمية في شهر فبراير الماضي.
وينوي بنك “جي بي مورغان” بالاستفادة من مميزات العملات الرقمية وذلك لتوفير خدمات مالية فورية مقارنة بالخيارات الحالية التي قد تستغرق أياماً لتسويتها.
وقال عمر فاروق ,رئيس قسم البلوكشين في “جي بي مورغان”, إن العملة الرقمية الخاصة بنا قادرة على تزويد عملائنا بالخدمات الفورية للسندات المالية.
علماً بأن عملة JP Coin هي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
وبذلك سيتمكن العملاء من شراء عملات JP Coin الرقمية مقدماً والاحتفاظ بها في حساب البنك واستخدامها بشكل فوري متى ما دعت الحاجة.
وأضاف فاروق: “نعتقد بأن العديد من الخيارات المالية بحاجة إلى تطور, في السنوات القادمة ستصبح جميع الخيارات المالية رقمية بشكل متزايد.”
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هل ستستطيع عملة بنك جي بي مورغان الرقمية من منافسة الريبل؟
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ارتفاع الطلب… “جي بي مورغان” تنوي إطلاق عملتها الرقمية قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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