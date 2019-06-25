أحد منصات إدارة الأصول القائمة على شبكة الايثيريوم تفقد أكثر من 37 مليون عملة رقمية

تعرضت منصة Synthetix -التي تدير أصول رقمية قائمة على شبكة الايثيريوم– لفقدان أكثر من 37 مليون من عملتها الرقمية على اثر هجوم اوراكل وذلك وفق التقارير الصادرة عن موقع The Block.

وبينما عُرف عدد العملات الرقمية المفقودة والمقدرة بـ37 مليون من وحدة sETH إلا أن سعر الخسارة بالدولار الأمريكي غير معروفة بالضبط كما أشار التقرير.

تسمح منصة Synthetix للمستخدمين بتجارة وتداول العملات الرقمية القائمة على بلوكشين الايثيريوم ومن بين هذه العملات عملة sETH التي تتبع سعر الايثيريوم باستخدام تغذية السعر المدعومة من أوراكل.

وكان قد علق السيد “كاين وارويك” المدير التنفيذي لشركة Synthetix حول الحادثة قائلا:

“وقعت حادثة تتعلق بتغذية أسعار sKRW، نحن حاليا بصدد التحقيق لمعرفة السبب الجذري، لكن ما يمكن قوله حاليا هو في الوقت الذي كانت فيه تغذية السعر ترجع قيمة خطأ، نعتقد أن بوت ARB تم تحويله sKRW ثم إلى sETH”.

وبحسب ذات المتحدث فإن الهجوم تم تنفيذه تلقائيا بواسطة بوت تحكيم.

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لتقوم على اثر ذلك منصة Synthetix بتعليق جميع المعاملات للسيطرة على الأمور أكثر

كما أصدرت مكافاة لمن يصلح الأخطاء ويحل المشاكل لمنع حدوثها مستقبلا.

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