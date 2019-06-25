إيردروب BLOC Platform

تتجه BLOC Platform الى الجانب الاجتماعي و إمكانية ربطه بتقنية البلوكتشين بشكل قد يسهل الكثير من المجالات على الصعيد الإجتماعي و الانساني ايضاً , مفهوم “الثقة بالإجماع” ، الذي يشجع الناس على بناء نظام في الإنترنت يمكن أن يحكم , هذا مهم بشكل أساسي في مجالات المسؤولية الاجتماعية و الانسانية مثل الفقر والجوع وعدم المساواة .

تقوم BLOC Platform ببناء منصة تتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في الصناديق ذات التأثير الكبير ، ليس فقط للحصول على عوائد كبيرة ، ولكن أيضًا لخلق فوائد اجتماعية عالمية .

رمز عملة BLOC Platform هو (MDAB) ، تم انشائها على بلوكتشين عملة BNB وتم ادراجها في منصة Binance DEX بتاريخ 18 يونيو 2019 ويتم تداولها مقابل عملة BNB العملة الرسمية لمنصة Binance الشهيرة .

رقم الإيردروب : 80

إسم العملة : BLOC Platform

رمز العملة : MDAB

كمية قطع التوزيع : 150

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القيمة : 4 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100 %

موعد نهاية الايردروب : غير معلن .

الإشتراك في القناة الرسمية على تيليغرام : https://t.me/blocplatform متابعتهم على تويتر واعادة تغريد البوست المثبت مع إشارة لثلاثة اصدقاء : https://twitter.com/blocplatform إنشاء حساب على Binance DEX وشرحها كامل بالمقال هنا او على محفظة Trust wallet وشرحها كامل بالمقال هنا . املأ النموذج التالي بمعلوماتك وضع عنوان BNB العام لحسابك اذا استخدمت Binance DEX اما اذا استخدمت Trust wallet فضع عنوان عملة BNB الخاص بك :https://blocplatform.com/saas/airdrop/

ملاحظات :

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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