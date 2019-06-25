المحتالون يستهدفون عملة “فيسبوك” الجديدة لخداع الراغبين في شرائها

أُطلقت العديد من المواقع المزيفة مع نهاية الأسبوع الماضي تهدف لاستغلال المستثمرين الراغبين في المساهمة في مشروع ليبرا التابع لـ “فيسبوك”.
وتستخدم هذه المواقع المزيفة عبارات ومحتوى يستهدف الجمهور الراغب في الدخول الاستثماري على عملة “فيسبوك” الرقمية عن طريق التركيز على أسئلة واجابة تدور حول كيفية شراء عملة “فيسبوك” الجديدة إلى كيفية استبدالها بالبيتكوين وغيرها من الكلمات الدلالية التي لها علاقة بعملة فيسبوك الجديدة.
من بين المواقع المحتالة والتي أبدعت في نسخ موقع كاليبرا الرسمي و التي ستكون المحفظة الرسمية لعملة فيسبوك نجد ما يلي:
- الموقع الرسمي يحمل العنوان: calibra.com
- أما الموقع المزيف والمخادع فيحمل نفس العنوان calìbra.com لكن مع حرف ì مغاير عن الأصلي.
وعند الدخول للموقع المزيف تجده مشابه تماما للموقع الرسمي إلا أنه يطرح امكانية شراء العملة التي لم تتوفر بعد عن طريق عملة الايثيريوم.
كما يغري الموقع المزيف رواده من الضحايا بالحصول على تخفيض بنسبة 25% ويمكن شراء 600 وحدة ليبرا عن طريق 2 ايثيريوم.
موقع آخر لا يمكن القول أنه مزيف لكنه تهكمي يسخر من “زوكيربرغ” المؤسس التنفيذي لفيسبوك.
من خلال طرحه لعملة رمزية تحمل تسمية ZBUX والتي تحمل مشروع عدم وجود أي هدف من ورائها ولا يمكن استخدامها لأي شيء ما عدا تغذية شجع “مارك زوكيربرغ”.
ويحمل الموقع شعار لا تنتظر عملة ليبرا، يمكنك رمي أموالك من الأن.
وتعتبر ظاهرة الاحتيال عن طريق العملات المشفرة متفشية وخاصة عند الاعلان عن بعض الأحداث الاعلامية التي تحمل معها عدد كبير من الجمهور.
من جهتنا نوصي بالحيطة والحذر من المواقع المشبوهة وأي استفسار حولها يمكن طرحه في الساحة المخصصة للنقاش على التيليجرام.
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