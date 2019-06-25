منصة بينانس اللامركزية تستقبل أولى العملات المشفرة المستقرة

عملة StableUSD والتي تحمل الرمز USDS تديرها شركة StableUSD التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرا لها.

عملة USDS هي أول عملة مشفرة مستقرة تدرج في منصة بينانس اللامركزية, مما يعني فتح فرصة للتداول بمنصة لامركزية برفقة أداة تمكن من التحوط من التقلبات ووقف الخسائر.

علّق السيد “كوري هوانغ” مؤسس والمدير التنفيذي لشركة StableUSD معلّقا على عملية الادراج الجديدة بالقول:

“ادراج عملة ثابتة تابعة لشركتنا على منصة بينانس اللامركزية يعني أننا على اعتاب بداية عصر جديد من التبني والنمو وخاصة نمو التداول اللامركزي، نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا ونتطلع للمزيد من الموثوقية مع بينانس”.

للعلم تم ادراج عملة USDS في منصة التداول بينانس الرئيسية شهر فبراير الماضي وفتح للتداول يوم أمس فقط على شكل أزواج التداول بالشكل التالي: USDSB / USDT و USBSB / USDS.

يتم انشاء وحدات StableUSD من خلال ذات الشركة وتصدره شركة Prime Trust وهي مؤسسة تم تأجيرها للعمل على تنظيم USDS.

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كل رمز ووحدة من USDS يمكن استبدالها بدولار أمريكي بذلك فالعملة مدعمة بالدولار الأمريكي وتستمد قيمتها من قيمته.

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