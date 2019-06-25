بعد تجاوز سعر BTC ال 11.4K دولار، المحللون يتوقعون رقما كبيرا و اليكم السبب

استمرت سعر BTC في مفاجأة المستثمرين لأنها تمكنت من الحفاظ على قوتها الصعودية حتى بعد أن دخل سعر BTC المنطقة الاعلى التي كان يترقبها كل متداول و مستثمر و التي بلغت 10،000 دولار ، حيث واجهت مستويات متزايدة من ضغوط البيع. و حتي كتابة هذا التقرير نرى قوة الشراء عالية بسعر عالي ايضا مما يدفع البيتكوين الى مناطق 12K دولار.

يلاحظ المحللون الآن أن البيتكوين لا يزال يعبر عن بعض التشكيلات الفنية الصعودية ، وإذا كان قادرًا على الارتفاع بقدر ما لديه حتى الآن هذا العام ، فقد يغلق سعره قريبًا في المنطقة العليا التي تبلغ 30 الف دولارًا.

البيتكوين يتجاوز المنطقة السعرية 11 ألف دولار ، ليخترق 11.4K اليوم.

في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول Bitcoin بنسبة تقل قليلاً عن 4٪ بسعره الحالي البالغ 11،370 دولارًا ، مرتفعًا من أدنى مستوياته في 24 ساعة عند 10،600 دولار.

منذ أن اقتحمت BTC لأول مرة منطقة السعر المكونة من خمسة أرقام يوم الجمعة الماضي ، كانت تشكل نمطًا من التعزيز ، يتراوح بين حوالي 10500 دولار و 11300 دولار ، مع دعم من السعر السابق ومقاومة عند السعر الأخير.

من المهم أن نلاحظ الاتجاه الصعودي الأخير قد اعطى للبيتكوين بعض التشكيلات الفنية القوية ، والتي قد تساعد في رفع سعره إلى الأعلى في الأيام والأسابيع القادمة.

جوني Moe ، متداول و مستثمر في مشاريع العملات المشهورة على Twitter ، و الذي يبلغ مؤيديه في تحيلاته حوالي 16 ألف، خرج مؤخرًا باستنتاج : أن Bitcoin يشكّل حاليًا مثلثًا صعوديًا مشابهًا للذي تم تشكيله قبل أن يتجاوز سعر البيتكوين 10 آلاف دولار في الأسبوع الماضي.

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هل البيتكوين سيكرر مكاسبه السنوية و يتجه الى الامام؟

أصبح من الواضح الآن أن Bitcoin في اتجاه صعودي قوي ، حيث إنه يتداول بالفعل بشكل كبير من أدنى مستوياته في 2018 التي تم تحديدها في ديسمبر من العام الماضي.

على افتراض أن BTC تستمر في الارتفاع وتكرر المكاسب التي حققتها حتى الآن هذا العام ، يشير أحد المحللين إلى أن سعر البيتكوين سيرتفع إلى ما يقل قليلاً عن 40،000 دولار.

Alex Krüger ، وهو خبير اقتصادي شهير يركز في المقام الأول على العملات المشفرة ، هذا في تغريدة حديثة ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأداء السابق لا يشير بالضرورة إلى النتائج المستقبلية ، إلا أن المكاسب التي حققتها BTC مؤخرًا كانت كبيرة جدًا ، ويمكن أن تشير إلى أنها قد ترتفع نحو 40،000 دولار.

“ارتفع سعر بيتكوين 250٪ بين أدنى مستوياته من ديسمبر الان. زيادة أخرى بنسبة 250 ٪ ستأخذ السعر إلى 38.5 ألف دولار.

مع استمرار ثيران Bitcoin في القتال مع الدببة لدفع سعر التشفير إلى ما بعد المنطقة الأقل من 11400 دولار ، فمن المحتمل جدًا أن يكتسب المستثمرون قريبًا تفهمًا أفضل للمكان الذي تتجه إليه الأسواق بعد ذلك.

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