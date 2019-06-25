بيتكوين تتجاوز ٢٠٠ مليار دولار من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ ١٧ شهرًا

تام شمس - الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:49 صباحاً - سجلت بيتكوين (BTC) سعرًا قياسيًا جديدًا خلال ١٥ شهرًا يوم ٢٥ يونيو حيث تواصل أكبر عملة مشفرة موجة ارتفاعها العملاقة التي استمرت ثلاثة أشهر.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

تضع بيانات كوين٣٦٠ عملة بيتكوين بثبات في مقعد القيادة في أسواق العملات المشفرة، حيث تجاوزت مكاسبها على مدار ٢٤ ساعة ما يصل إلى ٦٪ ليتجاوز سعرها أكثر من ١١٣٥٠ دولارًا.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تداول الزوج عند هذه المستويات هو الأسبوع الأول من مارس ٢٠١٨، قبل أن تبدأ السوق الهابطة الذي طال أمدها، مما أدى إلى وصول عملة بيتكوين إلى ٣١٣٠ دولارًا.

وتستمر الزيادة الأخيرة في الاتجاه الصعودي المفاجئ الذي بدأ يوم ١ أبريل، حيث تنفض بيتكوين آثار الأخبار السلبية وغيرها من الضغوط لتعكس معظم خسائرها في ٢٠١٨ تمامًا.

وقد اختفت المقاومة التي بلغت ١٠٠٠٠ دولار، والتي قال محللون إنها ستكون عقبة كبيرة يجب التغلب عليها، في أواخر الأسبوع الماضي، تلتها المقاومة البالغة ١١٠٠٠ دولار في أقل من ٢٤ ساعة.

وفي علامة بارزة أخرى، بلغت الرسملة السوقية لبيتكوين الآن أكثر من ٢٠٠ مليار دولار، وهو رقم لم تشهده منذ أوائل العام الماضي. كما وصل إجمالي هيمنة السوق الآن إلى ٦٠٪ - وهو رقم قياسي منذ عام ٢٠١٧.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وقد علق متداول العملات المشفرة والمستثمر جوش راجر على موقع تويتر يوم الاثنين قائلًا: "(بيتكوين) لا تهتم بالعملات البديلة".

"تستمر هيمنة بيتكوين في الارتفاع وطالما استمرت بيتكوين في الارتفاع، فلا يوجد مجال للعملات البديلة في هذه اللحظة."

وقد أظهرت العملات البديلة بالفعل أداء ضعيفًا نسبيًا حيث يركز الاهتمام على عودة بيتكوين إلى رونقها.

حيث ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، لتصل إلى ٣١٣ دولارًا يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أفضل الشركات أداءً في سوق ثابت على نطاق واسع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

لا تزال ترون (TRX) تحتفظ بمركز الريادة اليومي، حيث حققت عوائد متواضعة بنسبة ٣٪ على خلفية إصدار تقني جديد وإطلاق عملة مستقرة.

خالف هذا الاتجاه باينانس كوين (BNB)، التي خرجت من أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من ٤٠ دولارًا لتتداول بالقرب من ٣٦ دولارًا لكل عملة في وقت كتابة المقالة.