أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019

عادوت أسعار العملات الرقمية “altcoin” وبيتكوين الارتفاع اليوم ، بعد أن تعرضت لتصحيح بسيط يوم أمس الإثنين ، وجاء ذلك بعد أن حققت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين اعلى مستوى سعري لها لعام 2019 حيث وصلت إلى 11304 دولارًا امريكي .

على ما يبدو تظهر عملة البيتكوين تماسكا يؤشر بالصعود الوشيك نحو القمر ، مما يدفع العديد من المستثمرين نحو شراء العملة الرقمية خوفا من أن يفقدو الحدث المهم “FOMO” ، وخشية خسارة فرص تحقيق مكاسب كبيرة وتفويت العرض الكبير لبيتكوين ، ومن الجدير بالذكر أن العديد من المحللين اشارو إلى قدرة البيتكوين على الارتفاع إلى حوالي 100000 الف دولار أمريكي في نهاية العام 2019 .

انخفضت العملة الرقمية بيتكوين يوم أمس بحوالي 6 % من قيمتها واتجهت دون مستوى 11000 دولار امريكي ، ولكنها سرعان ما عاودت الارتفاع فوق مستوى 11000 دولار معلنة بذلك موجة صعود قادمة .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين اليوم عند مستوى 11259 دولار امريكي بنسبة وصلت إلى 5.3 % وفقا لبيانات Coin360 في وقت كتابة هذا التقرير .

لا تزال ايثيروم محافظة على مستواها منذ يوم أمس فوق مستوى 300 دولار مرتفعة بنسبة بلغت قيمتها 2.69 % ويتم تداول العملة الان عند مستوى 312 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير .

Ripple XRP انخفض سعر العمل الرقمية يوم امس الى 0.45 دولار امريكي بنسبة بلغت 5.03 % ، وارتفعت اليوم الى0.47 دولار امريكي بنسبة متوسطة بلغت 2.72% .

Litecoin ارتفع سعر العملة اليوم بنسبة بلغت 0.25 % ويتارجح سعرها حول 135 دولار أمريكي .

Binance Coin فقدت عملة BNB العملة الافضل أداء خلال العام بعض من قيمتها اليوم بنسبة بلغت 0.42 ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 36 دولار امريكي .

Bitcoin Cash تظهر العملة اداء جيدا محققة أرباح متوسطة وارتفعت بنسبة 2.04 % ويتارجح السعر الآن حول 478 دولار امريكي .

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أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفع سعر العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.11 % ، ويتم تداول العملة الآن عند مستوى 7.22 دولار امريكي .

TRON TRX ارتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 3.98 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.039دولار امريكي .

Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 1.88 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.096 دولار امريكي .

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 0.19 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.126 دولار .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اعلى المستويات كانت عملة LUC مرتفعة بنسبة عالية بلغت 145 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد ارتفعت من مستوى 0.000106 الى 0.000246 دولار امريكي.

يبلغ إجمالي سقف سوق العملة الرقمية الآن 336 مليار دولار ، وقد تراجع من أعلى قمة لة والتي بلغت 340 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين الهيمنة دائما 59.8 % من هيمنة السوق .

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