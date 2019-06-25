٩٨٪ من معاملات BSV استُخدمت لكتابة بيانات الطقس على بلوكتشين: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:52 صباحاً - أشارت شخصية Painted Frog على تويتر أن أكثر من ٩٨٪ من المعاملات على بلوكتشين لبيتكوين إس في على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تم استخدامها لكتابة البيانات من تطبيق الطقس.

ونقلًا عن بيانات من برنامج التصور المرئي لبلوكتشين بيتكوين كاش (BCH)، لاحظ Painted Frog أن الغالبية العظمى من معاملات BSV قد تم تنفيذها حتى الآن لمشاركة بيانات الطقس من خلال تطبيق WeatherSV الذي يعمل ببيتكوين إس في.

الإجراءات المنفذة على بلوكتشين BSV على مدار الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: ترندز.كاش

ووفقًا لموقع الويب، تضمنت تطبيقات BSV الأخرى على مدار الثلاثين يومًا الماضية الشبكة الاجتماعية القائمة على بيتكوين كاش "Memo"، وأداة BDV محفزة تسمى Open Directory، بالإضافة إلى نظام دفع يعمل بعملة بيتكوين إس في يدعى Money Button. ومع ذلك، استأثر WeatherSV بأكثر من ١,٢ مليون معاملة خلال الفترة، في حين سجلت Memo، المرتبة الثانية وفقًا لعدد المعاملات، مع حوالي ٩٠٠٠ معاملة فقط لنفس الفترة الزمنية.

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أهم عشرة إجراءات على بلوكتشين بيتكوين إس في على مدار الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: ترندز.كاش

كما أشار Painted Frog في تغريدة له، فإن WeatherSV هي في الواقع خدمة اشتراك مدفوعة تقوم بنسخ البيانات كل ساعة من موقع الطقس الحالي OpenWeatherMap.org، مما يولد معظم المعاملات على شبكة BSV.

وفي حين أن بيتكوين كاش هي أول ناتج انقسام كلي لبيتكوين، والتي تم إنشاؤها في أغسطس ٢٠١٧، فإن بيتكوين إس في هي ناتج الانقسام الكلي من بيتكوين كاش، ويقودها كريغ رايت، الذي يدعي أنه ساتوشي ناكاموت منشئ بيتكوين والذي فشل مؤخرًا في الكشف عن مقتنيات بيتكوين الخاصة به بموجب أمر المحكمة.

وفي وقت كتابة المقالة، تعد بيتكوين كاش رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها بسعر ٤٧٣,٤١ دولارًا، بينما تحتل بيتكوين إس في المرتبة الثامنة، حيث تتداول بسعر ٢٣٥,٧١ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.