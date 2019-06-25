إيران تنوي فصل الكهرباء عن معدني البيتكوين والعملات الرقمية

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يبدو بأن عملية تعدين البتيكوين والعملات الرقمية تواجه عدد من الصعوبات في إيران وذلك بعد أن قامت شركة الكهرباء “تافانير” بالإعلان عن فصل الكهرباء عن كل من يعدن البيتكوين والعملات الرقمية.
وفقاً لتقرير تم نشره في صحيفة IFP الإيرانية, فإن مصدر مسؤول ذكر بأن عملية تعدين البيتكوين والعملات الرقمية هو أمر غير قانوني داخل البلاد.
وأضاف بأن استهلاك الكهرباء في إيران للشهر الماضي ارتفع بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي وذكر بأن تعدين البيتكوين والعملات الرقمية كان سبب رئيسي لهذا الارتفاع.
يجدر بالإشارة إلى أن نائب وزير الطاقة في البلاد طالب في وقت سابق عن رفع دعم الكهرباء عن كل من يعدن البيتكوين والعملات الرقمية حيث تدفع الحكومة حوالي مليار دولار كدعم سنوي لخفض تكاليف الطاقة.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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