عملة فيسبوك الرقمية Libra : أبرز 21 تصريحاً صادماً و صادقاً حولها

في أعقاب الإعلان عن عملة فيسبوك الرقمية و التي تسمى Libra ، انطلقت موجات عاصفة لا نهاية لها من التغريدات على موقع تويتر و المنشورات على موقع Medium و العديد من الأفكار و المقترحات ! و فيما يلي بعض أهم التعليقات من المنظمين و خبراء البلوكتشين و المحللين الماليين و المديرين التنفيذيين في شركة Facebook بأنفسهم .

لقد انقسم مجتمع البيتكوين و العملات الرقمية عقب إعلان شركة فيسبوك عن عملتها الرقمية Libra . حيث سارع معظمهم إلى الإشارة إلى أنها ليست بلوكتشين حقيقية ، لكنهم ، على الجانب الآخر ، يعتقدون بالإجماع تقريبًا أنها سوف تفتح الباب أمام عملة البيتكوين و تهدد النظام المالي التقليدي .

1 . ” ريان سيلكس ” Ryan Selkis – الرئيس التنفيذي لشركة Messari – قال :

” إن عملة ليبرا الخاصة بفيسبوك هي مدخل لإدمان العملات الرقمية . ”

2 . ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees – رائد البيتكوين و الرئيس التنفيذي لشركة ShapeShift – قال :

” ارجع للخلف قليلاً لمدة ثانية و انظر على الصورة الكاملة ، و ستدرك إلى أي مدى وصلت هذه الصناعة ، فها هي أكبر الشركات في العالم الآن تقوم بإطلاق عملات رقمية . مذهل ! ”

سوف تجد في الثلث الأخير من المقال تفنيداً ممتازاً من ” إريك فورهيس ” للإيجابيات و السلبيات الخاصة بعملة Libra .

3 . ” أندرياس أنتونوبولوس ” Andreas Antonopoulos – من المعلمين و الداعين إلى البيتكوين – قال :

” هل عملة الفيسبوك الرقمية Libra هي blockchain حقيقي ؟ الإجابة : لا . هل ستتنافس ضد عملة الـ bitcoin و سلاسل البلوكتشين المفتوحة و العامة ؟ الإجابة : أبداً . ”

يمكنك قراءة لماذا لا تفي عملة Libra بمعايير ” أندرياس ” في البلوكتشين ، من هنا .

4 . ” تاماس بلامر ” Tamas Blummer – مطور بيتكوين – قال :

” إن محاولة فيسبوك لشراء الريادة في أحد أحدث التقنيات المعاصرة أمر مكلف للغاية ، و من المحتمل أن يكون عديم الجدوى . و أنا متأكد من أن هذا الأمر ستكون نتيجته فشلًا باهظًا للغاية ، و لكنه سيكون بمثابة باب كبير يُفتح على البيتكوين . “

يمكنك قراءة انتقاده الحاد كاملاً من

Libra resembles Ethereum more than Bitcoin. It contains all the features that make Ethereum garbage. account model, generic language, gas, on-chain scaling with sharding, some BFT consenus. In addition it has to implement all KCY and AML. A sure disaster in slow motion. — Tamas Blummer (@TamasBlummer) June 18, 2019

5 . ” سو زو ” Su Zhu – مؤسس شركة Three Arrows Capital – قال :

” أعتقد أن هناك شيئًا ما صاخبًا و هداماً بشأن الورقة البيضاء لعملة Libra . ”

( عبر موقع تويتر )

6 . ” تشانجبينج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – قال :

” يجب على Facebook قبول عملة الـ bitcoin ( و BNB بالطبع ) جنبًا إلى جنب في تطبيقات WhatsApp و Messenger و Facebook و Instagram . ”

( عبر موقع تويتر )

7 . ” نك كارتر ” Nic Carter – من شركة Castle Island Ventures – قال :

” إذا كان بإمكان Facebook أن ينجح بهذا المخطط الطموح ، فإنه يسرع من الانهيار الحتمي للذيل الطويل من العملات السيادية . ”

( عبر موقع تويتر )

8 . ” كاميرون وينكليفوس ” Cameron Winklevoss – قال :

” تنبؤ : سوف يكون لكل شركة من شركات الـ FAANG عملتها الخاصة خلال 24 شهرًا من الآن . ”

و قد قال التوأم ” وينكليفوس ” أيضًا أنه لم يكن هناك أي حب في مشروع العملة الرقمية الخاص بـ ” مارك زوكربرج ” Mark Zuckerberg .

” هناك اقتصاداً كبيراً سوف ينمو ، أعني ، في هذه المرحلة ، نحن بحاجة إلى أن نكون على الحياد ( أعداء و لكن أصدقاء ) ” .

( عبر موقع تويتر و موقع CNBC الإخباري )

لقد حاول ” مارك زوكربيرج ” إقناعنا بأن عملة Libra تتصف بـ ” الخصوصية ” ( و هي ليست كذلك ) و ” اللامركزية ” ( و هذا لم يحدث بعد ) . في حين أن قائد المشروع ” ديفيد ماركوس ” David Marcus ، قد وعد بأن عملة ليبرا ليست تهديدًا لعملة البيتكوين .

9 . ” مارك زوكربيرج ” – الرئيس التنفيذي لشركة Facebook – قال :

” إنها عملة لا مركزية ( decentralized ) – بمعنى أنها تتم إدارتها من قبل العديد من المؤسسات المختلفة بدلاً من مؤسسة واحدة فقط ، مما يجعل النظام أكثر عدلاً . . و هذا جزء مهم من رؤيتنا لموقع فيسبوك كمنصة اجتماعية تركز على الخصوصية . ”

( عبر موقع Facebook )

10 . ” شيريل ساندبرج ” Sheryl Sandberg – الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة Facebook – قالت :

” لن نقوم بإدارة هذا المشروع . بل ستتم الإدارة من خلال منظمة لا تقدم تقاريرها إلى Facebook . ”

( عبر موقع Bloomberg )

11 . ” ديفيد ماركوس ” David Marcus – رئيس مشروعي Libra / Calibra – قال :

” كثيرون يريدون صدام عملة ليبرا بعملة البيتكوين . في رأيي إنهما ليسا في نفس الفئة . فالبيتكوين هو أحد الأصول الغير مستقرة ( مرتبطة بالاستثمار ) . أما ليبرا فهي مصممة لتكون عملة مستقرة و وسيلة للتبادل . لقد كنت و ما زلت من محبي البيتكوين ( BTC ) ، و لكن لأغراض مختلفة للغاية . ”

يمكنك قراءة تعقيب ” ماركوس ” الكامل هنا .

لم تكن الحكومات راضية عن خطة مشروع العملة الرقمية الخاص بفيسبوك . و دعا أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى وقف التنمية على الفور بينما كانت البنوك المركزية حذرة . لم يكن هناك سوى ” أندرو يانغ ” Andrew Yang – المرشح الرئاسي الأمريكي لعام 2020 – الذي كانت له كلمات إيجابية بشأن عملة ليبرا .

12 . ” برونو لومير ” Bruno Le Maire – وزير المالية الفرنسي – قال :

” لا جدال في أن عملة ليبرا ستصبح عملة ذات سيادة . و هذا لا يمكن و لا يجب أن يحدث . ”

( عبر موقع Bloomberg )

13 . النائب الديموقراطي ” ماكسين ووترز ” Maxine Waters – رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب – طالب بوقف تام لعملة فيسبوك الرقمية Libra ، حيث قال :

” نظرًا لماضي الشركة المضطرب ، فأنا أطالب بأن يوافق Facebook على وقف أي تحرك للأمام بشأن تطوير العملة الرقمية ، حتى تتاح للكونغرس و المنظمين الفرصة لدراسة هذه الأمور و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها . ”

14 . ” جيروم باول ” Jerome Powell – رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي – أكد على أن شركة Facebook قد لجأت إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي و طلبت منه الإرشاد ، لكنه سيكون لديه توقعات تنظيمية عالية في هذا الشأن . و قد صرح قائلاً :

” هناك فوائد محتملة هنا ؛ و هناك أيضًا مخاطر محتملة ، فيما يخص هذه العملة الرقمية التي قد يكون لديها تطبيق كبير . ”

( عبر موقع CNBC الإخباري )

15 . مارك كارني Mark Carney – محافظ بنك إنجلترا – قال :

” سوف ننظر إليها عن كثب و بطريقة منسقة . لذا افتح المجال لذهنك ، و لكن لا تفتح بابك . ”

يمكنك قراءة المزيد عن أفكاره هنا .

16 . ” إليزابيث وارين ” Elizabeth Warren – المرشحة الديموقراطية للرئاسة – شاركت مقالاً لـ USA Today حول عملة ليبرا و قالت :

” يتمتع موقع Facebook بالقوة الزائدة ، و له سجل مخيف فيما يتعلق بحماية معلوماتنا الخاصة . و نحن نحتاج إلى مساءلتهم ، و ليس منحهم الفرصة للوصول إلى المزيد من بيانات المستخدم . ”

17 . أندرو يانغ Andrew Yang – مرشح الرئاسة الديمقراطي – قال :

” يمكن أن تكون عملة ليبرا الجديدة المدعومة من قبل شركة Facebook خطوة كبيرة لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يمتلكون حسابات بنكية . و استخدامها لتكنولوجيا الـ blockchain له معنى كبير . ”

( عبر موقع تويتر )

جاءت بعض الآراء الأكثر بلاغة من قبل المحللين التقليديين ، الذين قد اتفق معظمهم على أن عملة Facebook الرقمية ليبرا سيكون لها تأثيراً إيجابياً على أسهم الشركة . و لكن تقريباً لا أحد منهم قد كرس تحليلات متعمقة حول عملة ليبرا أو البلوكتشين الخاصة بها بشكل مباشر .

18 . ” مارك ماهاني ” Mark Mahaney – محلل RBC – قال :

” نعتقد أن هذا قد يكون أحد أهم المبادرات في تاريخ الشركة ، لإطلاق انخراط و ترابط جديد مع المستخدم و مورد جديد للإيرادات . ”

( عبر موقع CNBC الإخباري )

Advertisements

19 . ” جيم كريمر ” Jim Cramer – مذيع CNBC الصريح – قد أشاد بالخطوة معرباً عن تفاؤله بها ، حيث ادعى أن :

” المحرومين سيرحبون بـ ” مارك زوكربيرج ” كمنقذ لهم . ”

( عبر موقع CNBC الإخباري )

20 . ” مايكل ليفين ” Michael Levine – من Pivotal Research – قال :

” يمكن أن يتم اعتماد و تبني عملة فيسبوك على نطاق أوسع من عملة البيتكوين . ”

( عبر موقع CNBC الإخباري )

سوف أتركك مع أفضل ما يمكن قوله على العملة الرقمية Libra التابعة لشركة فيسبوك .

21 . ” سارة جيمي لويس ” Sarah Jamie Lewis – من Open Privacy – قالت :

” أنا متشوقة للغاية و في انتظار عملة رقمية تتمتع بآداب و مبادئ Uber ، و مقاومة الرقابة التي تتصف بها PayPal ، و المركزية الخاصة بـ Visa ، و كل ذلك مرتبطاً ببعضه البعض تحت سقف الخصوصية المؤكدة التي يوفرها Facebook . ”

( عبر موقع تويتر )

و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .

في تغريدة لـ ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees – رائد البيتكوين و الرئيس التنفيذي لشركة ShapeShift – على موقع تويتر ، قام ” فورهيس ” بعرض ممتاز لإيجابيات و سلبيات عملة Libra كالتالي :

– ” أعرف ، و أعلم جيداً أن البعض سيصيح قائلاً بأنها ( ليست عملة رقمية ! ! ) . حسناً ، في رأيي الإجابة هي ( نعم و لا ) . فبالنسبة إلى PayPal أو الدولار الأمريكي ، تعتبر Libra عملة رقمية إلى حد كبير . أما بالنسبة إلى الـ Bitcoin أو ZCash أو DAI ، فلا تعتبر رقمية ( مشفرة ) على الإطلاق . ”

– ” عملة Libra تستحق تحليلًا دقيقًا ، فهي ليست ( رائعة ) و لا ( مروعة ) . و هذا يثير نقطة مهمة غالبًا ما تكون مفقودة في المناقشات التي تدور حول العملات الرقمية : فالأصول الرقمية و سلاسل البلوكتشين لها سمات * كثيرة * ، يمكن أن يؤدي تحسين بعض الخصائص فيها إلى الانتقاص من الخصائص الأخرى و هذا ليس سيئاً . ”

– ” هناك الكثير من مشاريع الـ blockchain التي سيتم إنشائها و العمل عليها بينما يقوم العالم بإعادة بناء النظام المالي وفقاً لهذه التكنولوجيا الجديدة . و سوف تخدم الأصول المختلفة أسواقًا مختلفة ، في أوقات مختلفة ، و بطرق مختلفة . ”

– ” ستخدم عملة Libra السوق الشامل ، و ستكون هي أكبر جسر تم بناؤه على الإطلاق نحو النظام المالي اللامركزي . قبل ذلك ، كان أكبر جسر هو منصة Coinbase ، التي لعبت دورًا أساسيًا في ازدهار مجال العملات الرقمية . ”

– ” من الجيد : أن Libra مبنية على أساس blockchain فعلي ( يعتمد على HotStuff BFT ، مشابه و لكنه غير مطابق لبروتوكول Cosmos’ Tendermint ، و متوافق معه ) . و كثير من / معظم المكونات المهمة مفتوحة المصدر ( open-source ) و يمكن بناؤها بطريقة لا تحتاج لتصريح . ”

– ” بعد ذلك ، اتخذت Libra قرارًا ( عظيمًا ) بعدم دعم نفسها فقط بالدولار الأمريكي . و هذا له آثار عميقة . فيمكن أن تصبح عملة ليبرا بديلاً متوسط الأجل لأي عملة حكومية بعينها . و يمكن القول بأن عملة ليبرا متفوقة / تعلو على دولار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

– ” أقول لمن وجه بشجاعة شركة Facebook لإنشاء عملة تعلو على الدولار الأمريكي ، المجد لك . لقد تكلف ذلك الأمر مخاطرة و ربما الكثير من العمل . و كان قراراً صائباً . لقد كنت قلقاً من أن عملة الفيسبوك ستكون مجرد تمثيلاً إليكترونياً عقيماً للدولار الأمريكي ، و هي ليست كذلك . ”

– ” إن عملة Libra لديها الإمكانية ( و خطة حالية ) للانتقال من ( لامركزية قليلة ) في اليوم الأول لها ، إلى ( لامركزية معتدلة ) في غضون بضع سنوات من الإطلاق . و من الواضح أن الخطة تهدف إلى تحقيق اللامركزية تدريجياً مع مرور الوقت . خطة جيدة ، و سنرى ما إذا كان يمكنهم فعل ذلك . ”

– ” و أخيرًا ، دعونا لا نقلل من شأن هذه النقطة ، حيث تتمتع Libra بفرصة جيدة لمساعدة مئات الملايين من الناس على تجنب رسوم الوسطاء و زيادة ثروتهم و سيادتهم المالية * و ذلك وفقاً للنظام المصرفي الراهن * ، و بذلك فهي تنتصر للجانب الإنساني . ”

– ” الآن نأتي للسلبيات : إن Libra بكل وضوح ( ليست عملة رقمية خالصة ) . و لا ينبغي لأحد أن يتوقع الخصوصية باستخدامها . و لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعيار الحقيقي لتخطي الحدود الذي تتمتع به العملات الرقمية . فعلى سبيل المثال ، عملة ليبرا لن تكون متاحة في إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها . ”

– ” أيضاً ، يمكن أن لبعض الحكام أن يمنعوا بشكل صريح تطبيقات المراسلة . وحينها ستجد أن هذا النظام المالي يمكن إيقافه . مرة أخرى ، العملات الرقمية التقليدية تتفوق بكثير . و لكن لنكن واقعيين ، لا توجد طريقة يمكن أن يخلق بها فيسبوك عملة لا يمكن إيقافها ( على الأقل ، ليس في مرحلتها الأولى . . ) . ”

– ” كما أن عملة ليبرا تحقق الاستقرار ( و هي سمة مهمة للأشخاص الاعتياديين ) من خلال دعم العملة بسلة من العملات النقدية الحكومية و الديون الحكومية ( السندات ) . و أنا شخصياً لا أريد أن أفعل شيئًا بأي من هذه ( الأصول ) . “

– ” على المدى الطويل ، ستفشل أي عملة تعتمد على ( العملات النقدية ) بالنسبة لأصول قوية مثل ( البيتكوين ، الذهب ، إلخ ) . حيث يقوم السياسيون بتخفيض قيمة عملتهم النقدية من خلال طريقة عملهم ، و بالتالي إذا استمرت عملة ليبرا على دعمها النقدي ، فإنها ستتجه نحو الصفر على المدى الطويل .و سوف تقوم عملة البيتكوين و العملات الرقمية الحقيقية بسحقها على المدى الطويل . ”

– ” على المدى القصير / المتوسط ، فإن هذا الاستقرار النسبي الناتج عن دعم السندات / العملات النقدية سيمكن عملة ليبرا من الحصول على حصة السوق ، و جلب مئات الملايين من الأشخاص حرفيًا . فهم سوف يبتعدون جزئيًا عن البنوك ، و سيتجهون نحو النظام المالي اللامركزي الحقيقي . ”

– ” نظراً لأن عملة ليبرا تعتبر ( إلى حد ما ) عملة رقمية ، سوف تواجه ( إلى حد ما ) العديد من التحديات القانونية / التنظيمية التي تواجهها العملات الرقمية الحقيقية و الشركات العاملة بها . إن فيسبوك لديه الموارد و نأمل أنه يتمكن من الفوز في مثل هذه المعارك . ”

– ” قد تصبح Libra أيضًا بمثابة الصبي الشقي الذي يعاقب دائماً في مجال العملات الرقمية . حيث يشعر السياسيون في العالم بالغضب من وجود من يتحدى عملاتهم النقدية ، و بالتالي سيقومون بمسائلة شركة فيسبوك . و مثل هذه الصراعات ، هي التي ستدور رحاها خلال السنوات المقبلة ، و ستكون مشاهدتها مسلية . ”

– ” عملة ليبرا لديها فرصة ، إذا تحلت بالشجاعة و التكتيك على مدار سنوات عديدة ، للابتعاد في نهاية المطاف عن سلة العملات النقدية نحو سلة حقيقية تضم ( البيتكوين ، أو الذهب ، أو ما إلى ذلك ) ، أو ربما تصبح مجرد ( hard asset ) بمفردها ( و هذا يتطلب إمدادات معروفة بقيمة متدنية للغاية ) . ”

– ” في نهاية المطاف ، سيختلط الأمر علينا فيما يتعلق بعلاقة عملة ليبرا بمجال العملات الرقمية . و ستكون علاقة حب / كراهية ، و هذا ليس سيئاً . إن ليبرا تتحدى الوضع الراهن للعملات النقدية أكثر مما تتحدى العملات الرقمية الحقيقية ، و سوف تسحب الملايين نحوها على المدى الطويل . ”

– ” أي شيء يجعل الناس العاديين يفكرون في أشكال جديدة من المال ( بصرف النظر عن موقفهم الطبيعي [ بلدي ، عملتي ] ) هو أمر جيد . فسوف تشقّ ليبرا طريقاً لنقاش عالمي إضافي حول ماهية المال ، و هذا سيوجه ضربة موجعة للعملات النقدية ، و سيساعد الـ sound money . ”

إخلاء المسئولية : الآراء المعبر عنها في المقال تنتمي فقط لأصحابها و لا تمثل آراء CCN Markets و لا ينبغي أن تُنسب إليها .

عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصادر : CCN / 1/ Thoughts on Libra (and my first tweetstorm!): first, zoom out for a second and realize how far this industry has come. The biggest companies in the world are now launching cryptocurrencies. BOOM. — Erik Voorhees (@ErikVoorhees) June 18, 2019

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام