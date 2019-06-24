عملة فيسبوك الرقمية Libra : أبرز 21 تصريحاً صادماً و صادقاً حولها

في أعقاب الإعلان عن عملة فيسبوك الرقمية و التي تسمى Libra ، انطلقت موجات عاصفة لا نهاية لها من التغريدات على موقع تويتر و المنشورات على موقع Medium و العديد من الأفكار و المقترحات ! و فيما يلي بعض أهم التعليقات من المنظمين و خبراء البلوكتشين و المحللين الماليين و المديرين التنفيذيين في شركة Facebook بأنفسهم .
لقد انقسم مجتمع البيتكوين و العملات الرقمية عقب إعلان شركة فيسبوك عن عملتها الرقمية Libra . حيث سارع معظمهم إلى الإشارة إلى أنها ليست بلوكتشين حقيقية ، لكنهم ، على الجانب الآخر ، يعتقدون بالإجماع تقريبًا أنها سوف تفتح الباب أمام عملة البيتكوين و تهدد النظام المالي التقليدي .
1 . ” ريان سيلكس ” Ryan Selkis – الرئيس التنفيذي لشركة Messari – قال :
” إن عملة ليبرا الخاصة بفيسبوك هي مدخل لإدمان العملات الرقمية . ”
2 . ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees – رائد البيتكوين و الرئيس التنفيذي لشركة ShapeShift – قال :
” ارجع للخلف قليلاً لمدة ثانية و انظر على الصورة الكاملة ، و ستدرك إلى أي مدى وصلت هذه الصناعة ، فها هي أكبر الشركات في العالم الآن تقوم بإطلاق عملات رقمية . مذهل ! ”
سوف تجد في الثلث الأخير من المقال تفنيداً ممتازاً من ” إريك فورهيس ” للإيجابيات و السلبيات الخاصة بعملة Libra .
3 . ” أندرياس أنتونوبولوس ” Andreas Antonopoulos – من المعلمين و الداعين إلى البيتكوين – قال :
” هل عملة الفيسبوك الرقمية Libra هي blockchain حقيقي ؟ الإجابة : لا . هل ستتنافس ضد عملة الـ bitcoin و سلاسل البلوكتشين المفتوحة و العامة ؟ الإجابة : أبداً . ”
يمكنك قراءة لماذا لا تفي عملة Libra بمعايير ” أندرياس ” في البلوكتشين ، من هنا .
4 . ” تاماس بلامر ” Tamas Blummer – مطور بيتكوين – قال :
” إن محاولة فيسبوك لشراء الريادة في أحد أحدث التقنيات المعاصرة أمر مكلف للغاية ، و من المحتمل أن يكون عديم الجدوى . و أنا متأكد من أن هذا الأمر ستكون نتيجته فشلًا باهظًا للغاية ، و لكنه سيكون بمثابة باب كبير يُفتح على البيتكوين . “
يمكنك قراءة انتقاده الحاد كاملاً من
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Libra resembles Ethereum more than Bitcoin. It contains all the features that make Ethereum garbage. account model, generic language, gas, on-chain scaling with sharding, some BFT consenus. In addition it has to implement all KCY and AML. A sure disaster in slow motion.— Tamas Blummer (@TamasBlummer) June 18, 2019
5 . ” سو زو ” Su Zhu – مؤسس شركة Three Arrows Capital – قال :
” أعتقد أن هناك شيئًا ما صاخبًا و هداماً بشأن الورقة البيضاء لعملة Libra . ”
( عبر موقع تويتر )
6 . ” تشانجبينج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – قال :
” يجب على Facebook قبول عملة الـ bitcoin ( و BNB بالطبع ) جنبًا إلى جنب في تطبيقات WhatsApp و Messenger و Facebook و Instagram . ”
( عبر موقع تويتر )
7 . ” نك كارتر ” Nic Carter – من شركة Castle Island Ventures – قال :
” إذا كان بإمكان Facebook أن ينجح بهذا المخطط الطموح ، فإنه يسرع من الانهيار الحتمي للذيل الطويل من العملات السيادية . ”
( عبر موقع تويتر )
8 . ” كاميرون وينكليفوس ” Cameron Winklevoss – قال :
” تنبؤ : سوف يكون لكل شركة من شركات الـ FAANG عملتها الخاصة خلال 24 شهرًا من الآن . ”
و قد قال التوأم ” وينكليفوس ” أيضًا أنه لم يكن هناك أي حب في مشروع العملة الرقمية الخاص بـ ” مارك زوكربرج ” Mark Zuckerberg .
” هناك اقتصاداً كبيراً سوف ينمو ، أعني ، في هذه المرحلة ، نحن بحاجة إلى أن نكون على الحياد ( أعداء و لكن أصدقاء ) ” .
( عبر موقع تويتر و موقع CNBC الإخباري )
لقد حاول ” مارك زوكربيرج ” إقناعنا بأن عملة Libra تتصف بـ ” الخصوصية ” ( و هي ليست كذلك ) و ” اللامركزية ” ( و هذا لم يحدث بعد ) . في حين أن قائد المشروع ” ديفيد ماركوس ” David Marcus ، قد وعد بأن عملة ليبرا ليست تهديدًا لعملة البيتكوين .
9 . ” مارك زوكربيرج ” – الرئيس التنفيذي لشركة Facebook – قال :
” إنها عملة لا مركزية ( decentralized ) – بمعنى أنها تتم إدارتها من قبل العديد من المؤسسات المختلفة بدلاً من مؤسسة واحدة فقط ، مما يجعل النظام أكثر عدلاً . . و هذا جزء مهم من رؤيتنا لموقع فيسبوك كمنصة اجتماعية تركز على الخصوصية . ”
( عبر موقع Facebook )
10 . ” شيريل ساندبرج ” Sheryl Sandberg – الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة Facebook – قالت :
” لن نقوم بإدارة هذا المشروع . بل ستتم الإدارة من خلال منظمة لا تقدم تقاريرها إلى Facebook . ”
( عبر موقع Bloomberg )
11 . ” ديفيد ماركوس ” David Marcus – رئيس مشروعي Libra / Calibra – قال :
” كثيرون يريدون صدام عملة ليبرا بعملة البيتكوين . في رأيي إنهما ليسا في نفس الفئة . فالبيتكوين هو أحد الأصول الغير مستقرة ( مرتبطة بالاستثمار ) . أما ليبرا فهي مصممة لتكون عملة مستقرة و وسيلة للتبادل . لقد كنت و ما زلت من محبي البيتكوين ( BTC ) ، و لكن لأغراض مختلفة للغاية . ”
يمكنك قراءة تعقيب ” ماركوس ” الكامل هنا .
لم تكن الحكومات راضية عن خطة مشروع العملة الرقمية الخاص بفيسبوك . و دعا أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى وقف التنمية على الفور بينما كانت البنوك المركزية حذرة . لم يكن هناك سوى ” أندرو يانغ ” Andrew Yang – المرشح الرئاسي الأمريكي لعام 2020 – الذي كانت له كلمات إيجابية بشأن عملة ليبرا .
12 . ” برونو لومير ” Bruno Le Maire – وزير المالية الفرنسي – قال :
” لا جدال في أن عملة ليبرا ستصبح عملة ذات سيادة . و هذا لا يمكن و لا يجب أن يحدث . ”
( عبر موقع Bloomberg )
13 . النائب الديموقراطي ” ماكسين ووترز ” Maxine Waters – رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب – طالب بوقف تام لعملة فيسبوك الرقمية Libra ، حيث قال :
” نظرًا لماضي الشركة المضطرب ، فأنا أطالب بأن يوافق Facebook على وقف أي تحرك للأمام بشأن تطوير العملة الرقمية ، حتى تتاح للكونغرس و المنظمين الفرصة لدراسة هذه الأمور و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها . ”
14 . ” جيروم باول ” Jerome Powell – رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي – أكد على أن شركة Facebook قد لجأت إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي و طلبت منه الإرشاد ، لكنه سيكون لديه توقعات تنظيمية عالية في هذا الشأن . و قد صرح قائلاً :
” هناك فوائد محتملة هنا ؛ و هناك أيضًا مخاطر محتملة ، فيما يخص هذه العملة الرقمية التي قد يكون لديها تطبيق كبير . ”
( عبر موقع CNBC الإخباري )
15 . مارك كارني Mark Carney – محافظ بنك إنجلترا – قال :
” سوف ننظر إليها عن كثب و بطريقة منسقة . لذا افتح المجال لذهنك ، و لكن لا تفتح بابك . ”
يمكنك قراءة المزيد عن أفكاره هنا .
16 . ” إليزابيث وارين ” Elizabeth Warren – المرشحة الديموقراطية للرئاسة – شاركت مقالاً لـ USA Today حول عملة ليبرا و قالت :
” يتمتع موقع Facebook بالقوة الزائدة ، و له سجل مخيف فيما يتعلق بحماية معلوماتنا الخاصة . و نحن نحتاج إلى مساءلتهم ، و ليس منحهم الفرصة للوصول إلى المزيد من بيانات المستخدم . ”
17 . أندرو يانغ Andrew Yang – مرشح الرئاسة الديمقراطي – قال :
” يمكن أن تكون عملة ليبرا الجديدة المدعومة من قبل شركة Facebook خطوة كبيرة لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يمتلكون حسابات بنكية . و استخدامها لتكنولوجيا الـ blockchain له معنى كبير . ”
( عبر موقع تويتر )
جاءت بعض الآراء الأكثر بلاغة من قبل المحللين التقليديين ، الذين قد اتفق معظمهم على أن عملة Facebook الرقمية ليبرا سيكون لها تأثيراً إيجابياً على أسهم الشركة . و لكن تقريباً لا أحد منهم قد كرس تحليلات متعمقة حول عملة ليبرا أو البلوكتشين الخاصة بها بشكل مباشر .
18 . ” مارك ماهاني ” Mark Mahaney – محلل RBC – قال :
” نعتقد أن هذا قد يكون أحد أهم المبادرات في تاريخ الشركة ، لإطلاق انخراط و ترابط جديد مع المستخدم و مورد جديد للإيرادات . ”
( عبر موقع CNBC الإخباري )
19 . ” جيم كريمر ” Jim Cramer – مذيع CNBC الصريح – قد أشاد بالخطوة معرباً عن تفاؤله بها ، حيث ادعى أن :
” المحرومين سيرحبون بـ ” مارك زوكربيرج ” كمنقذ لهم . ”
( عبر موقع CNBC الإخباري )
20 . ” مايكل ليفين ” Michael Levine – من Pivotal Research – قال :
” يمكن أن يتم اعتماد و تبني عملة فيسبوك على نطاق أوسع من عملة البيتكوين . ”
( عبر موقع CNBC الإخباري )
سوف أتركك مع أفضل ما يمكن قوله على العملة الرقمية Libra التابعة لشركة فيسبوك .
21 . ” سارة جيمي لويس ” Sarah Jamie Lewis – من Open Privacy – قالت :
” أنا متشوقة للغاية و في انتظار عملة رقمية تتمتع بآداب و مبادئ Uber ، و مقاومة الرقابة التي تتصف بها PayPal ، و المركزية الخاصة بـ Visa ، و كل ذلك مرتبطاً ببعضه البعض تحت سقف الخصوصية المؤكدة التي يوفرها Facebook . ”
( عبر موقع تويتر )
و جدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
في تغريدة لـ ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees – رائد البيتكوين و الرئيس التنفيذي لشركة ShapeShift – على موقع تويتر ، قام ” فورهيس ” بعرض ممتاز لإيجابيات و سلبيات عملة Libra كالتالي :
– ” أعرف ، و أعلم جيداً أن البعض سيصيح قائلاً بأنها ( ليست عملة رقمية ! ! ) . حسناً ، في رأيي الإجابة هي ( نعم و لا ) . فبالنسبة إلى PayPal أو الدولار الأمريكي ، تعتبر Libra عملة رقمية إلى حد كبير . أما بالنسبة إلى الـ Bitcoin أو ZCash أو DAI ، فلا تعتبر رقمية ( مشفرة ) على الإطلاق . ”
– ” عملة Libra تستحق تحليلًا دقيقًا ، فهي ليست ( رائعة ) و لا ( مروعة ) . و هذا يثير نقطة مهمة غالبًا ما تكون مفقودة في المناقشات التي تدور حول العملات الرقمية : فالأصول الرقمية و سلاسل البلوكتشين لها سمات * كثيرة * ، يمكن أن يؤدي تحسين بعض الخصائص فيها إلى الانتقاص من الخصائص الأخرى و هذا ليس سيئاً . ”
– ” هناك الكثير من مشاريع الـ blockchain التي سيتم إنشائها و العمل عليها بينما يقوم العالم بإعادة بناء النظام المالي وفقاً لهذه التكنولوجيا الجديدة . و سوف تخدم الأصول المختلفة أسواقًا مختلفة ، في أوقات مختلفة ، و بطرق مختلفة . ”
– ” ستخدم عملة Libra السوق الشامل ، و ستكون هي أكبر جسر تم بناؤه على الإطلاق نحو النظام المالي اللامركزي . قبل ذلك ، كان أكبر جسر هو منصة Coinbase ، التي لعبت دورًا أساسيًا في ازدهار مجال العملات الرقمية . ”
– ” من الجيد : أن Libra مبنية على أساس blockchain فعلي ( يعتمد على HotStuff BFT ، مشابه و لكنه غير مطابق لبروتوكول Cosmos’ Tendermint ، و متوافق معه ) . و كثير من / معظم المكونات المهمة مفتوحة المصدر ( open-source ) و يمكن بناؤها بطريقة لا تحتاج لتصريح . ”
– ” بعد ذلك ، اتخذت Libra قرارًا ( عظيمًا ) بعدم دعم نفسها فقط بالدولار الأمريكي . و هذا له آثار عميقة . فيمكن أن تصبح عملة ليبرا بديلاً متوسط الأجل لأي عملة حكومية بعينها . و يمكن القول بأن عملة ليبرا متفوقة / تعلو على دولار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
– ” أقول لمن وجه بشجاعة شركة Facebook لإنشاء عملة تعلو على الدولار الأمريكي ، المجد لك . لقد تكلف ذلك الأمر مخاطرة و ربما الكثير من العمل . و كان قراراً صائباً . لقد كنت قلقاً من أن عملة الفيسبوك ستكون مجرد تمثيلاً إليكترونياً عقيماً للدولار الأمريكي ، و هي ليست كذلك . ”
– ” إن عملة Libra لديها الإمكانية ( و خطة حالية ) للانتقال من ( لامركزية قليلة ) في اليوم الأول لها ، إلى ( لامركزية معتدلة ) في غضون بضع سنوات من الإطلاق . و من الواضح أن الخطة تهدف إلى تحقيق اللامركزية تدريجياً مع مرور الوقت . خطة جيدة ، و سنرى ما إذا كان يمكنهم فعل ذلك . ”
– ” و أخيرًا ، دعونا لا نقلل من شأن هذه النقطة ، حيث تتمتع Libra بفرصة جيدة لمساعدة مئات الملايين من الناس على تجنب رسوم الوسطاء و زيادة ثروتهم و سيادتهم المالية * و ذلك وفقاً للنظام المصرفي الراهن * ، و بذلك فهي تنتصر للجانب الإنساني . ”
– ” الآن نأتي للسلبيات : إن Libra بكل وضوح ( ليست عملة رقمية خالصة ) . و لا ينبغي لأحد أن يتوقع الخصوصية باستخدامها . و لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعيار الحقيقي لتخطي الحدود الذي تتمتع به العملات الرقمية . فعلى سبيل المثال ، عملة ليبرا لن تكون متاحة في إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها . ”
– ” أيضاً ، يمكن أن لبعض الحكام أن يمنعوا بشكل صريح تطبيقات المراسلة . وحينها ستجد أن هذا النظام المالي يمكن إيقافه . مرة أخرى ، العملات الرقمية التقليدية تتفوق بكثير . و لكن لنكن واقعيين ، لا توجد طريقة يمكن أن يخلق بها فيسبوك عملة لا يمكن إيقافها ( على الأقل ، ليس في مرحلتها الأولى . . ) . ”
– ” كما أن عملة ليبرا تحقق الاستقرار ( و هي سمة مهمة للأشخاص الاعتياديين ) من خلال دعم العملة بسلة من العملات النقدية الحكومية و الديون الحكومية ( السندات ) . و أنا شخصياً لا أريد أن أفعل شيئًا بأي من هذه ( الأصول ) . “
– ” على المدى الطويل ، ستفشل أي عملة تعتمد على ( العملات النقدية ) بالنسبة لأصول قوية مثل ( البيتكوين ، الذهب ، إلخ ) . حيث يقوم السياسيون بتخفيض قيمة عملتهم النقدية من خلال طريقة عملهم ، و بالتالي إذا استمرت عملة ليبرا على دعمها النقدي ، فإنها ستتجه نحو الصفر على المدى الطويل .و سوف تقوم عملة البيتكوين و العملات الرقمية الحقيقية بسحقها على المدى الطويل . ”
– ” على المدى القصير / المتوسط ، فإن هذا الاستقرار النسبي الناتج عن دعم السندات / العملات النقدية سيمكن عملة ليبرا من الحصول على حصة السوق ، و جلب مئات الملايين من الأشخاص حرفيًا . فهم سوف يبتعدون جزئيًا عن البنوك ، و سيتجهون نحو النظام المالي اللامركزي الحقيقي . ”
– ” نظراً لأن عملة ليبرا تعتبر ( إلى حد ما ) عملة رقمية ، سوف تواجه ( إلى حد ما ) العديد من التحديات القانونية / التنظيمية التي تواجهها العملات الرقمية الحقيقية و الشركات العاملة بها . إن فيسبوك لديه الموارد و نأمل أنه يتمكن من الفوز في مثل هذه المعارك . ”
– ” قد تصبح Libra أيضًا بمثابة الصبي الشقي الذي يعاقب دائماً في مجال العملات الرقمية . حيث يشعر السياسيون في العالم بالغضب من وجود من يتحدى عملاتهم النقدية ، و بالتالي سيقومون بمسائلة شركة فيسبوك . و مثل هذه الصراعات ، هي التي ستدور رحاها خلال السنوات المقبلة ، و ستكون مشاهدتها مسلية . ”
– ” عملة ليبرا لديها فرصة ، إذا تحلت بالشجاعة و التكتيك على مدار سنوات عديدة ، للابتعاد في نهاية المطاف عن سلة العملات النقدية نحو سلة حقيقية تضم ( البيتكوين ، أو الذهب ، أو ما إلى ذلك ) ، أو ربما تصبح مجرد ( hard asset ) بمفردها ( و هذا يتطلب إمدادات معروفة بقيمة متدنية للغاية ) . ”
– ” في نهاية المطاف ، سيختلط الأمر علينا فيما يتعلق بعلاقة عملة ليبرا بمجال العملات الرقمية . و ستكون علاقة حب / كراهية ، و هذا ليس سيئاً . إن ليبرا تتحدى الوضع الراهن للعملات النقدية أكثر مما تتحدى العملات الرقمية الحقيقية ، و سوف تسحب الملايين نحوها على المدى الطويل . ”
– ” أي شيء يجعل الناس العاديين يفكرون في أشكال جديدة من المال ( بصرف النظر عن موقفهم الطبيعي [ بلدي ، عملتي ] ) هو أمر جيد . فسوف تشقّ ليبرا طريقاً لنقاش عالمي إضافي حول ماهية المال ، و هذا سيوجه ضربة موجعة للعملات النقدية ، و سيساعد الـ sound money . ”
إخلاء المسئولية : الآراء المعبر عنها في المقال تنتمي فقط لأصحابها و لا تمثل آراء CCN Markets و لا ينبغي أن تُنسب إليها .
1/ Thoughts on Libra (and my first tweetstorm!): first, zoom out for a second and realize how far this industry has come. The biggest companies in the world are now launching cryptocurrencies. BOOM.— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) June 18, 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.