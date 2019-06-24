رأي: صدق المحللون ولو كذبوا

يبحث دائما المبتدئين في أسواق المال عن توصيات أو تحليل لصفقاتهم فسؤال المحللين أسهل على المضارب من تعلم التحليل الفني.

وعندما يصيب التحليل الفني نجد المتداول المبتدئ يضخم من قدرات المحلل ويجعل كل كلامه أمر غير قابل للخطأ ولا النقاش فينصدم بعدها بفشل التحليل كأمر طبيعي يخسر المتداول.

بعد ذلك يبدأ المتداول المبتدئ بشن حرب ضد المحللين وتشويه التحليل الفني فمن الملام، الحكم على الشيء فرع من تصوره لذالك دعونا نحرر أولا ماهو التحليل الفني ؟

التحليل الفني هو دراسة للسلوك الماضي للسعر بهدف توقع سلوكه المستقبلي ، اذا نحن نتكلم عن ‘توقعات’ وليست حقائق علمية ولا علم بالغيب.

برأيي الشخصي يتحمل أسباب هذا الهجوم المتداولين وبعض المحللين على حد سواء ، فإن قصر فهم المتداول عن حقيقة التحليل الفني يجعله يُحمل التحليل مالا يحتمل ، أما بعض المحللين المتهورين فإن الغرور والثقة الزائدة في تحليلهم تجعلهم كالمنجمين الذين يرجمون بالغيب حتى يقعوا في شر أعمالهم.

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فيجدون هجوم ممن أغتر بهم وسيسقطون حتما لأن الغيب في علم الله وحده فلماذا تحمل نفسك مالا تطيق! فإن كنت متداول فلا تسلم عقلك لأي محلل ، وإن كنت محلل فلا تجزم بالنتائج فإن الفرق بين التنجيم والتحليل شعرة فلا تقطعها بغرورك.

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