البنك المركزي الروسي: نادراً ما يتم استخدام العملات الرقمية لسحب الأموال المسروقة

في تصريح جديد ذكر مسؤول في البنك المركزي الروسي بأن العملات الرقمية لا يتم استخدامها من قبل المحتالين في روسيا لسحب الأموال المسروقة.

وصرح أرتيم سيشيف, نائب مدير إدارة أمن المعلومات في البنك المركزي الروسي, لوكالة “تاس” للأنباء بأنه نادراً ما يتم استخدام العملات الرقمية لسحب الاموال من قبل المحتالين.

وأشار إلى أن المحتالين يستخدمون في الغالب البطاقات البنكية المصرفية لسحب الأموال المسروقة عوضاً عن العملات الرقمية كما يشاع.

يجدر بالإشارة إلى أن نائب وزير المالية في روسيا, أليكسي مويسيف, ذكر بأن روسيا قد تسمح بتداول العملات الرقمية بالإضافة إلى أن البنك المركزي الروسي نفسه يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية خاصة بها في المستقبل.

Advertisements

كما يعمل البرلمان الروسي على اللوائح والأنظمة المتعلقة بالكريبتو والعملات الرقمية حيث سيتم مناقشة قانون “الأصول المالية الرقمي” في الأسابيع القادمة.

اقرأ ايضاً:

محافظ البنك المركزي البريطاني: الأنظمة لن تفتح أبوابها لـ عملة “فيسبوك” الرقمية

إتمام أول حوالة مالية بتقنية البلوكشين بين البنك المركزي في سنغافورة و كندا