زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار

ازدادت مشاعر FOMO بازدياد سعر البيتكوين ودخوله عتبة 10 آلاف دولار.

ليتضح الأمر بشكل أكبر وذلك من خلال ما ظهر من حجم التداولات المسجلة في الآونة الأخيرة.

حيث أظهرت البيانات اقبال ودخول المزيد من المستثمرين والأموال للسوق وبزيادة السيولة يزداد حجم تداول العملات الرقمية المشفرة.

وبين بعض المحللين بأن هذا الاهتمام بالعملات المشفرة سيحمل معه ارتفاعات قادمة في سوق العملات المشفرة.

فسوق العملات الرقمية المشفرة مغاير تماما عن الأسواق التقليدية التي تغلق يوم السبت وتفتح الاثنين.

إذ أن سوق الكريبتو يعمل على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع.

المحلل

غرّد عبر تويتر يوم السبت الماضي محتفلا بوصول قيمة تداول العملات المشفرة لرقم قياسي جديد وهو 8 مليار دولار على منصة BitMEX.

رقم 8 مليار دولار تداول في سوق العملات المشفرة يعادل 10% من جميع العملات المسجلة في موقع CoinMarketCap.

ووفقا لخدمة التحليلات المالية المهتمة بسوق العملات المشفرة ViewBase والتي كشفت بأن هناك تدفقات مالية كبيرة نحو سوق العملات المشفرة.

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فقد تم رصد وخلال ساعة واحدة ما يقارب دخول 25 مليون دولار من العملات المشفرة الثابتة منصات التداول.

والأرقام المشار إليها أعلاه توضح إعادة المستثمرين النظر في سوق العملات المشفرة بتخصيص جزء من رؤوس أموالهم نحو هذا الفضاء مرة أخرى.

كل ذلك جعل عدد العملات المستقرة الثابتة Tether تصعد لـ3.8 مليار دولار مع كسر ربط الدولار بانخفاضه لمستوى 0.994 دولار

وذلك بسبب عمليات البيع الجماعية والدخول الاستثماري في كل من الايثيريوم والبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى.

ويرى المحلل “Josh Olszewicz” وهو احد محللي مشروع Brave بأن البيتكوين سيواجه مشكلة في تجاوز قيمة 11464 دولار

وذلك بالاعتماد على أسلوب التحليل pitchfork الذي هو حد الاساليب الفنية التي تستخدم الخطوط المتوازية لتحديد نطاق التداول والمقاومة والدعم.

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