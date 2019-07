زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار

ازدادت مشاعر FOMO بازدياد سعر البيتكوين ودخوله عتبة 10 آلاف دولار.

ليتضح الأمر بشكل أكبر وذلك من خلال ما ظهر من حجم التداولات المسجلة في الآونة الأخيرة.

حيث أظهرت البيانات اقبال ودخول المزيد من المستثمرين والأموال للسوق وبزيادة السيولة يزداد حجم تداول العملات الرقمية المشفرة.

وبين بعض المحللين بأن هذا الاهتمام بالعملات المشفرة سيحمل معه ارتفاعات قادمة في سوق العملات المشفرة.

فسوق العملات الرقمية المشفرة مغاير تماما عن الأسواق التقليدية التي تغلق يوم السبت وتفتح الاثنين.

إذ أن سوق الكريبتو يعمل على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع.

المحلل

Congratulations bitcoin traders.



We just put in the highest volume day in @BitMEXdotcom's history.



On a Saturday.#btc #bitcoin #btcusd pic.twitter.com/nxcIbxg9zw