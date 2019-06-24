إطلاق عملة Carbon الرقمية المستقرة على شبكة ترون

شبكة الترون تعقد شراكة مع شركة Carbon لإطلاق عملة رقمية مشفرة ثابتة تستند على الدولار الأمريكي في قيمتها.

شركة Carbon هي شركة ناشئة تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها تحضر لإطلاق عملة مشفرة ثابتة مع شركة ترون تحمل تسمية عملة “TRXD” وكل رمز من العملة يقابله واحد دولار أمريكي.

الخطوة التي تهدف إليها شركة ترون من خلال هذا التعاون المشترك مع شركة Carbon هو تسهيل عمليات الدفع والشراء داخل شبكة ترون.

حيث صرح “جاستن صن” مؤسس الترون ومدير التنفيذي لشركة BitTorrent بما يلي:

“متحمسون للغاية للتعاون المشترك مع جميع الشركاء الراغبين في إطلاق عملات مستقرة سهلة الاستخدام على ترون”.

وعلى خلاف العملة المستقرة Tether فإن عملة “TRXD” يمكن شراءها واستردادها بسهولة من شبكة الترون عن طريق موقع Carbon أو باستعمال التحويل البنكي المباشر.

تفاعل “سام تراوتوين” المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة Carbon حول الشراكة الجديدة قائلا:

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“نهدف إلى بناء منتجات يستخدمها الناس حيث تعتبر شركة ترون أحد الشركات الأكثر ولاء للنمو والتبني، وعليه نحن متحمسون لتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار وإطلاق عملة ثابتة مستقرة على ترون”.

علماً بأن شهر مارس الماضي شهد شراكة بين Tether والترون لإنشاء وحدة USDT تعمل على شبكة الترون.

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