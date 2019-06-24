سعر Ripple او XRP هل يصل إلى 1.00 دولار هذا الاسبوع ؟

لقد كان سعر Ripple بطيئا في تحركاته إلى حد ما على مدار الأشهر القليلة الماضية ، مما أثار غضب المستثمرين و المتحمسين لـ XRP ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة التي تقل عن 0.50 دولار تقريبًا من أدنى مستوياته في السنة التي كانت أقل من 0.30 دولار.

على الرغم من أن هذه المكاسب ليست بالتأكيد بالهينة في سوق التداولات ، إلا أنها صغيرة إلى حد ما مقارنة بمكاسب 300٪ و اكثر التي حققتها عملة Bitcoin والعديد من العملات المشفرة الأخرى من أدنى مستوياتها في 2019؛ لكن XRP قد يرتفع قريباً ويلحق بالعملات المشفرة الأخرى.

سعر Ripple يكافح من اجل 0.50 دولار ، و الثيرات ستدعم ذلك

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان تداول Ripple منخفضًا بنسبة 2٪ تقريبًا بسعره الحالي البالغ 0.45 دولار ، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوياته الأخيرة عند 0.50 دولار.

خلال فترة أسبوع واحد ، تم تداول XRP من قاع 0.42 دولار ، وهو السعر الذي تم عنده محاصرة العملة المشفرة لفترة ممتدة من الوقت بينما كانت بقية أسواق التشفير ترتفع.

لاحظ Cryptomist ، محلل العملة المشهورة الشهير على Twitter ، في تغريدة حديثة أن سعر Ripple سيحتاج على الأرجح إلى مزيد من الوقت قبل أن تتحمل ضغوط بيع كافية للارتفاع للأعلى.

Advertisements

بالنسبة للمكان الذي قد يؤدي فيه اختراق أعلى من 0.50 دولار إلى قيادة XRP على المدى القريب، محللون اخرون يركزون بشكل أساسي على ان الهدف التالي في موجة الارتفاع ل XRP ستكون 0.55 دولار

بعد الوصول إلى 0.55 دولار ، قد يستهدف XRP قيمة 1 دولار

على افتراض أن تقييمات المحللين دقيقة ، وأن Ripple يستهدف 0.55 دولار بعد ذلك ، فإن التدفق المفاجئ لضغط الشراء قد يسمح له بالارتفاع بشكل كبير ، مما قد يؤدي به إلى مستوى 1.00 دولار.

كما أشار Cryptomist في تغريدة حديثة, XRP ممكت ان يبدأ هدف 1 دولار مع كسر المقاومة الأسبوعي الحل

مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع وبدء أسبوع جديد من التداول ، من المحتمل جدًا أن يفهم المحللون قريبًا ما إذا كانت XRP ستحصل مرة أخرى على نمط من التوحيد أم لا ، أو إذا كانت ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في المستقبل القريب.