غدا… سنشهد أول عملية اندماج في عالم الكريبتو لعملتين رقمية

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سنشهد يوم الغد الثلاثاء أول عميلة اندماج في عالم العملات الرقمية وذلك بعد إعلان منصة COSS السنغافورية عن اتفاقها مع مشروع LALA World.
وسيتم أول دمج في عالم الكريبتو والعملات الرقمية ومن خلالها سيتم دمج عملة COSS الرقمية وعملة LALA الرقمية وسيتم إنشاء عملة رقمية جديدة اسمها “COS” و تجمع الميزات الرئيسية للعملتين.
وتهدف عملية الإندماج إلى بناء حل واحد متكامل لعالم العملات الرقمية يمكن المستخدمين من تداول وتخزين وبيع و شراء العملات الرقمية في منصة واحدة وتحت حساب واحد.
وفي هذا السياق علق سانكلاب شانغاري الرئيس التنفيذي لـ منصة COSS: “هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا ونحن فخورون ببناء أحد أكبر الأنظمة البيئية في عالم العملات الرقمية.”
علما بأن منصة COSS تم إطلاقها في منتصف عام 2017 وتتمتع بتقديم مجموعة من الميزات مثل إدارة المحفظة الإلكترونية عبر عقد ذكي ودعم 5 عملات رقمية مستقرة وإتاحة خيار شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية.
تفاصيل الاتفاق
- تم إطلاق اسم COS على العملة الرقمية الجديدة
- نسبة الاستبدال: 1COSS: 1COS
- نسبة الاستبدال: 10LALA : 1COS
- إيقاف التداول لعملتي COSS و LALA سيتم في يوم الاثنين 24 يونيو
- سيتم استبدال العملات الرقمية عبر منصة COSS فقط
- تنطلق عملية الاستبدال يوم 25 يونيو وستستمر لمدة 3 أشهر
للمزيد من التفاصيل اطلع على الإعلان الرئيسي هنا.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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