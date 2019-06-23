كيف يُساهم إنشطار بيتكوين في صعود كل عملة رقمية على حدة؟

يبدو القول المأثور القديم ” المد العالي يرفع كل القوارب ” أكثر قابلية للتطبيق في سوق العملات الرقمية أكثر من غيره من الأسواق في أي فئة أخرى من الأصول المالية .

تحتاج دليلاً؟ ألقي نظرة على التأثير المٌذهل لعملية الإنشطار المنتظرة على عملة البيتكوين الذي ترك أثراً واضحاً على كل العملات الرقمية الرئيسية في السوق تقريبًا .

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، فإن إنشطار البيتكوين ” BTC Halving ” هو الحدث المنتظر الذي يتم فيه خفض مكافآت تعدين البلوك على شبكة بيتكوين BTC إلى النصف ( بمعنى آخر خفض كمية البيتكوين الناتج عن التعدين الى النصف ) ، ويحدث مرة واحدة كل أربعة سنوات .

من وجهة نظر إقتصادية ، يعتبر خفض عدد عملة البيتكوين الناتجة عن التعدين إلى النصف حدثًا صعوديًا مهمًا، وذلك لأنه يقلل بشكل كبير من معدل التضخم للعملة التي لديها كمية عرض محددة تبلغ 21 مليون ويعمل ذلك على زيادة ندرة العملة .

الإنشطار الثالث للبيتكوين سيعمل على خفض معدل إصدار BTC السنوي من 3.70 في المائة إلى 1.79 في المائة ، وهو أقل من معدل التضخم في بعض الدول الغنية. على سبيل المثال ، فإن معدل التضخم في الولايات المتحدة هو 1.90 في المئة .

يوضح الجدول التالي تأثير كل حدث إنشطار لبيتكوين ” BTC Halving ” على سعر العملة الرقمية المهيمنة BTC و نسبة الزيادة في كل مرة ، كما يوضح أيضاً نسبة اصدار عملات البيتكوين بعد الانشطار .

الإنفجار الكبير لسعر بيتكوين يحدث بعد أول إنشطارين للعملة | المصدر : مجلة المدونة .

وقد إستجاب المشاركون في السوق في كل مرة يقترب فيها موعد حدث الإنشطار لبيتكوين من خلال تزايد الشراء للعملة الرقمية ، فمع انخفاض معدل التضخم يتزايد ضغط الطلب بشكل ملحوظ .

في الإنشطار الأول ، ارتفع سعر البيتكوين من 12.31 دولار في فترة الإنشطار إلى 994.21 دولار بعد ذلك بعام إرتفع سعر العملة بزيادة قدرها 7،976 في المئة .

في الإنشطار الثاني ، ارتفع السعر من 650 دولارًا إلى 19355 دولارًا على مدار ولاحقاً بعد أكثر من عام ارتفع السعر بزيادة قدرها 902 في المائة .

كل العملات الرقمية تقريباً تنتفع من حدث إنشطار بيتكوين

اذا ألقيت نظرة على سوق العملات الرقمية البديلة الـ ” altcoin ” لمعرفة ما إذا كانت العملات الرقمية الأخرى قد استفادت أيضًا من إنشطار بيتكوين أم لا . فلا تندهش عندما تجد أن العديد من عملات الـ ” altcoin ” تمتعت بمكاسب أعلى بكثير من بيتكوين نفسها .

خلال الإنشطار الأول لعملة البيتكوين ، ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية البديلة ” altcoin market cap ” من 45.89 مليون دولار في يونيو 2013 إلى 2.02 مليار دولار بحلول ديسمبر 2013 ما يعني زيادة قدرها 4،302 في المئة .

وعند الإنشطار الثاني ، ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية البديلة ” altcoin market cap ” من 1.74 مليار دولار في ديسمبر 2016 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 555.91 مليار دولار في يناير 2018 بارتفاع نيزكي تجاوز 31،849 بالمائة .

ومع ذلك ، كانت هناك أسباب أخرى لزيادة سقف السوق ، وليس شرطاً أن تكون العلاقة لزيادة الأسعار وحدث الإنشطار هي سببية تماماً . ومع ذلك ، هناك أدلة قوية تشير إلى أن إنشطار بيتكوين تعمل على تحفيز الارتفاعات الهائلة في الأسعار لسوق العملات الرقمية بالكامل .

ارتفاع سوق العملات الرقمية البديلة الـ ” Altcoin ” بعد الإنشطار الثاني لعملة البيتكوين | المصدر : Coinsignals.trade .

العلاقة بين انشطار بيتكوين و سوق العملات الرقمية بالكامل هي علاقة قوية . في الواقع ، كشف تحليل عام 2019 أن أسعار العملات الرقمية وكذلك أحجام التداول عليها يرتبطان ارتباطًا كبيرًا.

وبعبارة أخرى ، إذا شهدت بيتكوين ارتفاعاً صاروخياً ، فإنه من المرجح جداً أن تحذو العملات الرقمية الأخرى حذوها. مما قاد ذلك بعض المحللين الاقتصاديين للخروج باستنتاج مفاده ” إذا كنت تملك عملة رقمية واحدة ، فأنت تملكها جميعًا . ”

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تظهر الأبحاث الإضافية أن نمو العملة الرقمية يحركه أيضًا عاملان آخران : أحدهما ” التغطية الإعلامية ” والآخر هو ” إهتمام المستثمرين ” .

وخلصت إحدى الدراسات التي أجريت على البيتكوين و التغطية الإعلامية المكثفة إلى أن العائدات من المحتمل أن ترتفع عندما تقوم وسائل الإعلام بذكر العملة الرقمية بشكل متكرر ، وكذلك عندما تزيد عمليات بحث Google.

حدثت هذه الظاهرة في عام 2017 ، حين ارتفعت التغطية الإعلامية مع إرتفاع عملة البيتكوين .

ونظرًا لأن المزيد من المقالات تساهم في تأريخ بيتكوين ، فقد بحث المزيد من الأشخاص عنها على Google . يوضح الرسم البياني أدناه كيف ارتفعت المقالات الأسبوعية ذات الصلة بـ البيتكوين بينما ارتفع سعر العملة الرقمية BTC في المقابل .

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التغطية الإعلامية لبيتكوين تتماشى مع تغيّر سعر العملة | المصدر : Clovr .

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد عمليات البحث عن مصطلح ” Bitcoin ” على Google أيضًا خلال الجولة الصعودية لعام 2017 ، متزامنًا مع ارتفاع عدد المقالات الأسبوعية .

ارتفع الإهتمام بمصطلح البحث ” البيتكوين ” خلال الجولة الصعودية لعام 2017 | المصدر : Google Trends

تاريخياً ، يعمل حدث إنشطار بيتكوين على إشعال دورة صعودية قوية ترفع أسعار سوق العملات الرقمية بالكامل . ومع تزايد سعر بيتكوين ، فإن ضجيج وسائل الإعلام بالإضافة لإهتمام المستثمرين يتصاعد .

ومن المحتمل أن تؤدي زيادة انتباه المستثمرين إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يشترون البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى مما يدفع أسعار السوق للأعلى. ومع إرتفاع الأسعار ، تتم كتابة المزيد من المقالات ، وتستمر الدورة .

باختصار ، يبدو حدث إنشطار بيتكوين كـ مد هائل يرفع جميع قوارب العملات الرقمية للأعلى .

وفي حين يتبقى على موعد الإنشطار لبيتكوين قرابة الـ 333 يوماً من الآن ، فقد أظهر السوق بالفعل بعض الاستجابة لهذا إلهام لسوق العملة الرقمية بالكامل . بإمكانك الإطلاع على موعد حدوث الإنشطار لبيتكوين من هنا ” BTC Halving ” .

وفي نهاية استطلاعك لتطورات الأحداث في سوق العملات الرقمية.. عزيزي القارئ ، الى أي مدى تتوقع تأثر سعر البيتكوين و العملات الرقمية بعميلة الإنشطار الثالثة لبيتكوين ، هل تعتقد أن سعر البيتكوين سيواصل طريقه نحو مستوى 25،000 دولار في نهاية عام كما توقع المحلل الشهير توم لي ؟ وما رأيك في توقع المحللين لسعر 100،000 دولار لسعر بيتكوين في عام 2020 ؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

المصدر : CCN

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