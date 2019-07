بعد ارتفاع البيتكوين لـ10 آلاف دولار… الحذر من النصب والاحتيال خاصة للوافدين الجدد

“الاحتيال والنصب قادمون، حذار”

عبارة صرح بها رائد الأعمال وأحد المؤثرين في صناعة العملات الرقمية المشفرة “أندرياس أنطونوبولوس” مؤخرا.

ويأتي هذا التصريح بعد ارتفاع البيتكوين لقيمة تفوق 10 آلاف دولار وازدياد مشاعر FOMO (الخوف من ضياع الفرصة) لدى المستخدمين وبذلك المزيد من الاقبال وحتى بدون وجود معرفة مسبقة بالمجال، ما يعني زيادة احتمالية التعرض للاحتيال بشكل كبير.

Just FYI: The ICO, IEO, "influencer marketing", endorsement, "advisor" etc emails and DMs have started flooding in again.



People are offering me (and many others) $25k to $250k for endorsement, review, tweets etc. I say no, many say yes.



SCAMS are coming. Be careful.