ارتفاع سعر البيتكوين يدفع سوق العملات الرقمية إلى زيادة 25 مليار دولار في يومين

زاد تقييم سوق العملات الرقمية في اليومين الماضيين من 300 مليار دولار إلى 325 مليار دولار ، مع استكمال الحركة الصعودية القوية لعملة البيتكوين.

ارتفع سعر البيتكوين من 8900 دولار إلى 11000 دولار في الأيام السبعة الماضية مقابل الدولار الأمريكي (المصدر: coinmarketcap.com)

نظرًا لارتفاع سعر البيتكوين بسرعة من 8000 دولار إلى 11000 دولار ، سجلت العملات الرقمية الرئيسية مثل Ethereum و XRP و Bitcoin Cash و EOS و Binance Coin مكاسب كبيرة إلى حد ما مقابل الدولار الأمريكي .

ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 190 بالمائة منذ بداية العام بعد انخفاضه إلى حوالي 3150 دولارًا في ديسمبر 2018 ، وكان الدافع وراء الزخم في سوق العملات الرقمية في المقام الأول هو عملات البيتكوين في الأسابيع الأخيرة ، ويتوقع المحللون الفنيون عمومًا استمرار السوق في اتجاهه التصاعدي الحالي إذا تجاوزت عملة البيتكوين حاجز الـ12،000 دولار .

ووفقًا لموييت سوروت ، الشريك العام في شركة Bitazu Capital وهو صندوق تحوطي للعملة الرقمية يقوم بإدارة الأصول الرقمية للمستثمرين ويوفر لهم عوائد أفضل ، أنه لا توجد مقاومة تذكر بين 12000 دولار و 20000 دولار للبيتكوين ، مما يشير إلى أن العملة الرقمية المهيمنة يمكن أن يتحرك بسرعة نحو أعلى مستوى له على الإطلاق في المدى القريب.

لا توجد مقاومة حقيقية بين 12000 دولار و 20،000 دولار وبمجرد استراحة صغيرة عند 12000 دولار ، يمكنك تحويل القاعدة على الفور إلى مستوى مرتفع ، توقف عن بيع BTC لتسديد فواتير تافهه لكن احذر من المستثمرين الذين ينتظرون BTC قال “تعلم القتال الوثيق ، وسوف تحتاج إليها”.

اقترح بيتر براندت ، وهو تاجر ذو درجة عالية من التقدير ، أن قلة المقاومة فوق المستويات الرئيسية وميل البيتكوين للخضوع لحركات مكافئة قد يؤدي إلى ارتفاع العملة إلى 100000 دولار.

يأخذ Bitcoin هدف 100،000 دولار حيث تشهد عملة البيتكوين مرحلتها الرابعة المكافئة التي يعود تاريخها إلى عام 2010 .

لم تدخل أي سوق أخرى في 45 عامًا من التداول مكافئًا على الرسم البياني للسجل بهذه الطريقة مما يدل أن بيتكوين سوق لا مثيل لها ويتوقع المستثمرون أن يكون افتتاح سوق العقود الآجلة في بورصة CME يوم الاثنين بمثابة حافز على المدى القريب للسوق.

كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية لبنك جي بي مورغان “نيكولاوس بانيجيرتسوجلو” ، فإن سوق بيتكوين للعقود الآجلة يمثل جزءًا كبيرًا نسبيًا من الحجم العالمي وتأثيره على الأصل قد قلل من قيمته.

قال Panigirtzoglou :

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“لقد تم التقليل بشكل كبير من أهمية سوق العقود المستقبلية المدرجة وإن تقرير Bitwise ينسب إلى العقود الآجلة المتداولة كتطور مهم في السماح بالتعرضات القصيرة التي مكّنت المراجحة من المشاركة في المراجحة بشكل صحيح ، وأن حصة العقود الآجلة من أحجام Bitcoin الفورية زادت بشكل حاد في أبريل / مايو .

يتوقع البعض أن تكدس العقود القصيرة على منصات التداول بالهامش والأسواق المستقبلية في الأيام المقبلة مع استمرار السوق في اتجاهه الصعودي ، مما زاد من الارتفاع .

في الوقت الحالي ، يقال إن غالبية المستثمرين في سوق العملات الرقمية قد استثمروا في الأصول الرئيسية مثل البيتكوين لتحقيق عائد محتمل للأصل بالنسبة لمخاطره .

لا يزال العديد من المستثمرين في السوق المالية الأوسع لا يرون عملات البيتكوين كأصول ملاذ آمن للتحوط ضد عدم الاستقرار العالمي ، وربما يرجع ذلك إلى قلة رأس مالها في السوق بالمقارنة مع الأصول التقليدية مثل الذهب.

ومع ذلك ، قال مؤسس Morgan Creek Capital المدعو “مانجمنت مارك يوسكو ” إن إضافة البيتكوين إلى الحافظة المالية قد قللت من مجمل المخاطر ، مما يشير إلى احتمال اعتبار البيتكوين أحد الأصول الرئيسية على المدى الطويل .

والحافظة عبارة عن مجموعة من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات ومكافئات النقدية ، وكذلك نظيراتها المتبادلة والمتداولة في البورصة والأموال المغلقة .

قال يوسكو:

” منذ أن أضفت البيتكوين إلى محفظتي : وقد أصبحت المخاطرة الكلية للمحفظة أقل ، وأصبحت القيمة الإجمالية للمحفظة أعلى (تحسن في العائد ) ، كما أن السيولة المخصصة لأصول الأوراق المالية في المحفظة أصبحت أقل حيث تم استبدال جزء منها بالأصول الخاصة بالعملات الرقمية (فائدة السيولة) ، “

المصدر : www.ccn.com

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