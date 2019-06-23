شركة SWIFT تعلن بأن التوجه الحالي سيكون نحو البلوكشين والاقتصاد المفتوح

المرحلة الاقتصادية التي نعيشها في الوقت الحالي مقسمة بين:

شركات التقنية من جهة، المؤسسات والبنوك المالية في جهة اخرى وتقنية البلوكشين تربط بينهما.

الاعلان الذي قامت به فيسبوك حول عملتها الرقمية الجديدة ساهم بشكل ضخم في لفت انتباه البشرية لمشاريع البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة, كما أن تأييد العديد من الأسماء الثقيلة للمشروع يعني أنها جميعا على وفاق مع تقنية البلوكشين.

بعد مضي أيام على إعلان فيسبوك، قامت شركة SWIFT بإصدار ورقة جديدة توضح فيها المدفوعات المالية وكيف ستكون مستقبلا.

الورقة كتبت من طرف المدير التتنفيذي السابق للشركة بالتعاون مع مدير مكتب التسويق, حيث يرون بأن شركة سويفت ستجذب جميع البنوك لشبكة البلوكشين مستقبلا وذلك لتطوير خدماتها وتطبييقاتها المالية.

مسايرة الركب التقني واجب والعمل بأحدث التقنيات واجب أيضا وإلا فإن الانقراض هو الأنسب.

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إذ جاء في الورقة المنشورة بأن على البنوك أن تدرك بأنها لن تستطيع الصمود امام تقنية البلوكشين وعليها التحرك نحو الاستفادة منها ومما تقدمه من مميزات تسمح بنظام اقتصادي عالمي مفتوح وسلس.

وتواجه شركة سويفت منافسة ولو ليست بنفس الحجم إلا أنها خطيرة ان تركتها على حالها. نتحدث هنا عن شركة الريبل وتعاقدها مع اكثر من 200 بنك عالمي لاستخدام تقنية البلوكشين في التحويل السريع للمدفوعات وبأقل التكاليف.

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