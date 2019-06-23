اتهام عملة فيسبوك الجديدة بنسخ نموذج وخارطة طريق مشروع “Hedera Hashgraph”

بعد إعلان شركة فيسبوك عن عملتها المشفرة الجديدة “ليبرا” والتي حملت معها زخم إعلامي كبير, انعكس ذلك ايجابا على سوق العملات المشفرة بشكل عام وكان أحد أهم أسباب ارتفاع البيتكوين وكسره لحاجز 10 آلاف دولار حسب ما يراه مجتمع الكريبتو.

عملة فيسبوك الجديدة تم الاعلان عنها يوم 18 يونيو الماضي على أن تبدأ العمل سنة 2020:

أبرز 10 أشياء يجب أن تعرفها عن عملة “فيسبوك” الرقمية

لتظهر أحد الشركات والتي تدير أحد منصات ومشاريع التشفير الحامل لتسمية “Hedera Hashgraph” وتتهم شركة فيسبوك بنسخ أفكارها وخطة طريقها وتقوم بإعلان ذلك صراحة في صفحة كاملة على صحيفة وول ستريت جورنال.

قبل الغوص في حيثيات القضية لنتعرف أولاً على منصة “Hedera Hashgraph”: هي منصة مبنية على تقنية البلوكشين وتوفر حلول متكاملة بناء على بروتوكول اثبات العمل وهي قادرة على التوسع بشكل كبير يفوق أغلب مشاريع البلوكشين الحالية، حيث يقدم البيتكوين 3.8 معاملة في الثانية بينما الايثيريوم 9.8 معاملة في الثانية بينما نجد Hashgraph يقدم لغاية 100 ألف معاملة في الثانية الواحدة. ولمعرفة المزيد حول المشروع بإمكانك الإطلاع على المقالة في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

مشروع Hedera Hashgraph: تقنية جديدة قد تستبدل تكنولوجيا البلوكشين

بالعودة للموضوع, اتهمت شركة “Hedera” فيسبوك بأنها نسخت خطتها واهدافها وطريق عملها وذلك بعد اللقاء الذي جمع فريق Hedera مع فريق فيسبوك العامل على عملة ليبرا ليتبادلوا النقاش حول المشاريع.

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حيث صرّح السيد “مانس هارمون” المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة Hedera أنه وبعد النقاش الطويل والكثير من الأسئلة الموجهة لنا والتي أجبنا عنها كلها حول كيفية ادارتنا لمشروعنا سنة 2018 جزء كبير من أفكارنا وجدناه في عملة فيسبوك الجديدة.

ومن بين أهم النقاط المنسوخة والتي أشار إليها “مانس” فكرة المؤسسات والشركات الموثوقة والتعاون معها لإضافة المزيد من الثقة والشفافية وهو مانجده في مشروع عملة فيسبوك الجديدة والتي تعاونت معها العديد من الشركات والمؤسسات المالية.

لتقصف صحيفة جورنال وول ستريت جورنال فيسبوك على اثر النسخ والتقليد بعبارة:

“تحت أيقونة الاعجاب، شكرا لك فيسبوك ليبرا، التقليد هو أصدق أشكال الاطراء، لقد كان الانترنت لهم لفترة طويلة، الأن جعلته لك، مرحبا بالمستقبل”.

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