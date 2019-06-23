ويسترن يونيون تعيد النظر في تقنية الريبل بعد صفقة موني غرام و الريبل

يبدو ان شركة ويسترن يونيون لم تغفل عما يجري حولها من تطورات وتعاقدات منافسيها وأبرزها الشراكة المنعقدة مؤخرا بين الريبل وموني غرام:

تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”

كما أن مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة ويسترن يونيون بيّن فيها أن الشركة مازلت مهتمة في تقنية البلوكشين باهتمام أكبر من ذي قبل.

حيث أكد السيد “حكمت اسيك” المدير التنفيذي لشركة ويسترن يونيون أن شركته مازالت بصدد استكشاف تقنية الريبل وتقنية البلوكشين خاصتها.

علاقة شركة ويسترن يونيون بشركة الريبل

نجد أن المدير التنفيذي لشركة ويسترن يونيون سبق وأخبر بأن شركته بصدد اختبار وتجريب تقنية الريبل في معالجة المدفوعات المالية عبر الحدود:

لاحقا وفي نفس اليوم أعلنت إدارة الريبل على تويتر أن ويسترن يونيون مهتمة بمنتج xRapid.

بعد بضعة أشهر خرج المدير التنفيذي لشركة ويسترن يونيون وفاجأ الجميع بفشل تجارب شركته في الاعتماد على تقنية الريبل, وتم تغطية الخبر في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

الرئيس التنفيذي لـ Western Union لا يُبدي إعجابًا بمحاولة شركة الريبل

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الجدير بالذكر أن الاختبار الذي قامت به ويسترن يونيون صغير نسبيا, حيث لم يتجاوز عدد التجارب معالجة 10 دفوعات فقط بين خط الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

في مؤتمر Brainstorm Finance 2019 الذي انعقد مؤخرا صرح المدير التنفيذي لويسترين يونيون أن هناك امكانية لدمج تقنية الريبل مع ما يقدمونه من خدمات بعد أن أثبتت الريبل أنها أسرع 5 مرات من تقنية ويسترن يونيون, ولكن يدعي الرئيس التنفيذي لـ “ويسترن يونيون” بأن إرسال الأموال عبر شركته أقل تكلفة من استخدام منتجات الريبل بـ 5 مرات.

ووفقا لذات المتحدث فإن الريبل ستساعد بشكل كبير المؤسسات العالمية وخاصة منها ويسترن يونيون التي لديها أكثر من 200 مليون مستخدم عالمي والتي تتخصص في معالجة الدفوعات المالية عبر الحدود.

ما يمكن ذكره في الأخير أن الشراكة الأخيرة بين موني غرام والريبل

حركت شركة ويسترن يونيون وجعلتها تتراجع عن قرارتها السابقة وتعيد النظر مجددا في تقنية الريبل.

سبق وأشرنا لأثر الشراكة بين الريبل وموني غرام في العناوين:

أسهم موني غرام تقفز عاليا بعد الشراكة مع الريبل

لماذا يعد البلوكشين مستقبل التحويلات المالية الدولية؟