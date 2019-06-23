بيتكوين تهبط دون ١٠٧٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة حركات مختلطة

تام شمس - الأحد 23 يونيو 2019 05:49 مساءً - الاثنين، ١٧ يونيو - سجلت معظم العملات العشرين الأعلى إشارات مختلطة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث يتم تداول بيتكوين (BTC) تحت علامة ١٠٧٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفضت عملة بيتكوين حاليًا بأكثر من ٤,٦٥٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١٠٦٤٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة أكثر من ١٦٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، عبرت بيتكوين حاجز ١١٠٠٠ دولار في أقل من ٢٤ ساعة بعد تجاوز ١٠٠٠٠ دولار.

بينما تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا أكثر من ٣٢,٨ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٩,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

Advertisements

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن سعر إيثريوم قد انخفض بنسبة ١,٦٩٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وخلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا أكثر من ١٣٪ من حيث القيمة. وبالأمس فقط، وصلت إيريوم إلى أعلى مستوى خلال ١٠ أشهر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كذلك ارتفعت ريبل بنسبة تزيد قليلًا عن ١٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٤٧٣ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ١٢٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، تشهد كل من عملة بيتكوين كاش (BCH) وترون (TRX) مكاسب معقولة، حيث ارتفع كلاهما بنسبة ٤٪ في وقت كتابة المقالة ليتم تداولهما عند ٤٧٨,٦٨ دولارًا و٠,٠٣٦ دولار على التوالي.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣٢٤ مليار دولار، أي أعلى بنسبة ١٤,٨٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.