لماذا قد تكون العملة الرقمية Libra شيئا كبيرا …ليس السبب الذي تعتقده!

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين العملات الرقمية ننقل لكم مقالا يحاول رصد تأثير العملة الرقمية Libra التي أعلنت شركة Facebook عن إطلاقها مؤخرا في مجال العملات الرقمية ؟ وإلى أي مدى يمكن أن تكون مفيدة أو مضرة بالنسبة للبيتكوين.في هذا الخصوص نشر موقع CCN مقالا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.“تفاصيل المقال”مع إصدار الورقة البيضاء لمشروع العملة ، أعلنت شركة Facebook رسميًا عن العملة الرقمية التابعة لها ، Libra وهي الآن تنضم إلى كل من بنك JP Morgan و شركة نادي Atletico Mineiro التي تأتي بعملتها الرقمية الخاصة من بين صفوف الشركات التي تأتي من خارج مجال أعمال تقنية البلوكتشين تماما.

فماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للعملات الرقمية ؟ فهل سنحصل أخيرًا على الإنطلاقة الكبرى الصاعدة التي كنا ننتظرها ، تلك الحالة الكبيرة من شعور الناس بالخوف من ضياع فرصة دخولهم للسوق “FOMO” والتي يأمل المتحمسين أنها يمكن أن ترسل سعر عملة البيتكوين إلى مليون دولار؟

أم هل سيتجنب الناس فجأة عملة البيتكوين مقابل هذه الأموال الآمنة “المدعومة” ، والتي ليس لها تقلبات في الأسعار؟

اممم ..حسنا سوف نرى .. أنا مهتم أكثر بالعملة الرقمية Libra لسبب آخر ، سبب أكثر أهمية بكثير من سعر عملة البيتكوين.

تخيل أنك تدير أعمالًا تجارية ضخمة وتريد إنشاء نظام نقودك الخاص ، وأنت تعلم أنك تخاطر بإمكانية تنفير المساهمين في الشركة ، وتقلق عملائك و يمكن أن تحدث استفزاز للهيئات التنظيمية ، وربما إعطاء الحكومات سببًا لمكافحتك.

حسنا ..إذا كنت رائد أعمال جديد ، فأنت على الأرجح سوف تقول ” هيا نفعلها ، لنقدم على الأمر ، سوف نهزم العالم!”

ولكن إذا كنت مسؤول في مؤسسة ، فربما تقول “أولاً .. دعنا نتأكد من أن المساهمين في الشركة يدعموننا ، بعد ذلك دعنا ننشئ منتجًا يناسب توقعات عملائنا ونعمل على جلب شركاء يتمتعون بالمصداقية والفعالية والروابط القوية.

بعد ذلك ، دعنا نعطيهم سببًا ماليًا لكي يدعموا ما نقوم به ، ونرى ما إذا كان بإمكاننا حملهم على المشاركة بسمعتهم بشأن نجاح مشروع الشركة. ”

لقد اتبعت شركة Facebook هذا النهج الأخير ، وأنشأت أول عملة رقمية للمؤسسات على مستوى العالم ، توكن رقمي مضمون بالكامل مدعوم بأصول مالية من دول ذات عملات مستقرة نسبيًا ( حيث تقوم شركة Facebook بتجميع الفوائد والأرباح الموزعة عليها).

لمساعدة عملة Libra على الحصول على دعم ، قامت شركة Facebook بتجميع الأعضاء المؤسسين مع مجموعة واسعة من المصالح وشركات بطاقات الائتمان وخدمات الدفع ومقدمي الخدمات عند الطلب (على سبيل المثال شركات Uber و eBay ) ، بالإضافة إلى شركات في مجال الإتصالات ، وتقنية البلوكتشين ، والبث ، و المؤسسات المالية غير الربحية كما تظهر القائمة عبر الرابط التالي.

وعلاوة على ذلك ، جعلت شركة Facebook عملتها الرقمية Libra مفتوحة المصدر ، مع وجود خطط لإنشاء لغة برمجة جديدة تتيح واجهات برمجة التطبيقات والعقود الذكية .

في النهاية ، ستنقل شركة Facebook شبكة عملتها الرقمية إلى شبكة بلوكتشين بدون إذن permissionless network مع وجود حوافز لاستضافة العقد البرمجية Nodes وتطويرها على شبكة البلوكتشين .

فهل هذا يعني أننا سنرى مجموعة من المطورين يتدفقون على العملة الرقمية الخاصة بشركة Facebook بدلاً من تطوير عملات البيتكوين أو العملات الرقمية البديلة alt-coins؟

حسنا ..ربما.

بعض الناس يحبون جاذبية العمل في مشروع كبير تابع لشركة كبيرة مع شبكة ضخمة يمكنها استخدام منتجاتها وخدماتها.. على الأقل قد يبدو الأمر أكثر جاذبية من العمل على تطوير توكن إستخدام utility token غامضة والذي من المحتمل أن يموت كما يظهر عبر الرابط التالي.

شركة Facebook تغير قواعد اللعبة بإطلاق عملة Libra

في البداية ، كنت متشككا في عملة Libra ، حيث أن لدينا بالفعل عملة رقمية – Dave & Buster’s tickets ، وتوكنز خاصة بألعاب الفيديو ، وبطاقات الغداء المدرسي ، وتطبيقات الدفع ، إلخ.

فما الذي يمكن أن يجعل العملة الرقمية لشركة فيسبوك أفضل؟ هل فقط لأنها تستخدم تقنية البلوكتشين ؟

الآن وقد رأيت خطة شركة Facebook ، أعرف لماذا هذه الخطوة تعتبر تطورا هائلا.

لقد قامت شركة Facebook التي يقودها مارك زوكربيرج بواحدة من أهم تطورات الشركة حتى الآن مع إطلاق عملتها الرقمية . | المصدر: بقلم إيمي أوزبورن / أ ف ب)

لدى شركة Facebook عدد 2.3 مليار مستخدم نشط عبر منصاتها ، إنها شبكة عالمية ضخمة تضم أكثر من مليار شخص لا يستخدمون البنوك ، وفي الواقع ، سيتعين على شركة Facebook تثبيت أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية Libra في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من تمويل حساباتهم.

حسنا هل هؤلاء سوف يستخدمون عملة Libra ؟

نعم كثير من الناس سوف يستخدمونها ، إذا كان ذلك ببساطة لتوفير الراحة في إرسال الأموال إلى الناس والتجار عبر شركة Facebook ، وقد يستخدمها متداولو سوق العملات الرقمية كعملة مستقرة ، وقد يرى الأشخاص في البلدان ذات العملات السيئة في عملة Libra بمثابة ملاذ آمن.

هذا وبمجرد أن ينقل الأشخاص أموالهم إلى المحفظة الرقميةCalibra التابعة لشركة Facebook ، فسوف يدخلون على الفور إلى أسواق العملات الرقمية ، وسيكون بإمكانهم الوصول إلى كل عملة رقمية أخرى في كل منصة تداول عملات رقمية في العالم – كل ذلك بنقرة زر واحدة ، وربما حتى من خلال منصة تداول لامركزية.

لا أحد يعلم ما إذا كانوا سيشترون عملة البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى ، لكن سيكون لديهم طريقة سهلة للقيام بذلك.

العملة الرقمية Libra مصممة للأشخاص الذين لا يهتمون بالعملات الرقمية

بالطبع ، هذا ليس هدف شركة Facebook ، إنها تريد أن تبقي أموال الناس على منصاتها الخاصة.

لذا ، في الوقت الذي يمكنك فيه إستخدام المحفظة الرقمية Calibra ، لن تضطر إلى ذلك ، ستقوم شركة Facebook بتضمين عملة Libra في كل ما تستطيع.

ونتيجةً لذلك ، لن يضطر المستخدم العادي إلى التفكير في أمر العملات الرقمية عند استخدامهم لكل من تطبيقات Facebook أو Instagram أو WhatsApp ، وسوف تجعل شركة Facebook إرسال الأموال أمرا سهلاً مثل إرسال رسائل نصية إلى صديق أو الإعجاب بموضوع.

وفي هذا الخصوص كان حساب CCN Market في موقع تويتر قد نشر تقريرا عبر تغريدة ..نستعرض معكم العنوان:

“المحفظة الرقمية Calibra لشركة Facebook ستظهر على تطبيق WhatsApp في عام 2020”

حسنا ..إذا قبل التجار التعامل بالعملة الرقمية Libra على واجهات متاجرهم ، فستحصل على تجربة دفع سلسة. وإذا كان منشئو المحتوى يجمعون الاشتراكات أو الدفعات الصغيرة مباشرة من المشاهدين ، فستكون لديك طريقة جديدة لمشاركة ومكافأة كتابك المفضلين والمدونين ومؤلفي الموسيقيي ، ويمكنك حتى استضافة مسابقات وأحداث عبر موقع Facebook باستخدام عملته Libra مقابل رسوم المكافأة أو رسوم الدخول.

ولا يوجد حد للطرق المبتكرة الممكنة لاستخدام الناس لعملة Libra .

عندما يمكنك استخدام عملة Libra لعمل كل ما كنت تريده في أي وقت مضى باستخدام العملات الرقمية ، فلماذا كنت سوف تستخدم عملة البيتكوين على الإطلاق؟ ولماذا كنت ستستخدم أي عملة رقمية بديلة alt-coin مطلقا ؟

تقنية البلوكتشين وليس البيتكوين إلى أقصى الحدود

مع تضمين عملة Libra في كل واجهة تطبيق ودعمها بأصول مستقرة نسبيًا ، فإن تجربة المستخدم لن تشبه حالة عملة البيتكوين على الإطلاق.

لن يسأل أي من الاقتصاديين أو المعلقين في شبكة أخبار CNBC “ما هي الفائدة منها ؟ أليس لدينا بالفعل خدمات دفع مثل PayPal و Venmo وبطاقات ائتمان؟ “أو يشير أحدهم إلى كيف يمكن أن يستخدم المجرمون عملة Libra أو ينتقدون كيف أن سعر العملة يتغير طوال الوقت.

سيقبلون ببساطة أن شركة Facebook قامت ببناء خدمة صرافة أموال في منصاتها ونظامها الأساسي (وقد يثني على الشركة حتى لمشروعها الاستشراقي).

حتى أن بعض المستثمرين سيشترون المزيد من أسهم شركة Facebook بسبب “القيمة المضافة” الجديدة التي قد تنتج ولاء أعلى للمنصة ، وطرق أكثر للحصول على إيرادات الإعلانات ، ومركز ربح جديد للشركة.

أما بالنسبة إلى عملة البيتكوين؟ فإن جوابهم لا لا، مستحيل ..هذه مجرد أموال وهمية على الإنترنت.

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وفي هذا الإطار كان حساب CCN Markets على موقع تويتر قد نشر تغريدة بموضوع نستعرضها معكم جاء فيها :

“رئيس إدارة قسم العملات الرقمية في شركة فيسبوك يقول أن عملة Libra لا تمثل تهديدا لعملة البيتكوين”

هذه الخطوة عبارة عن تغيير لقواعد اللعبة ، وليست إنهاء للعبة

أنا شخصياً لا أشتري في هذا البرنامج المضاد للبيتكوين لكنني أدرك أنه إذا كانت شركة Facebook تقدم خدمة مقنعة ، فسوف يستخدمها الناس.

هذا لا يعني أن الناس لن يستخدموا عملات البيتكوين أو العملات الرقمية البديلة الأخرى ، هناك متسع كبير للعديد من العملات الرقمية المتميزة بشكل جيد ، ولكل منها التكنولوجيا الخاصة به ، واستخدامها وتطبيقاتها ومكانها في التجارة العالمية ، الأمر كله يتعلق بتقديم شيء مفيد حقًا.

بالنسبة لأولئك الذين يزعمون أن عملة Libra سوف تقتل عملة البيتكوين أو عملة الريبل XRP أو العملات الرقمية الأخرى ، فأنا أحذر من الذهاب بعيدًا بالأفكار في رؤوسكم.

نحن لا نعرف مدى نجاح عملة Libra أو كيف يمكن أن تتطور.

لا نعرف حتى ما إذا كان مجلس الكونغرس الأمريكي سيسمح لها بالإطلاق – السياسيون الغاضبون في الولايات المتحدة يخططون بالفعل لعقد جلسات استماع في هذا الخصوص ) ، وحتى إذا أطلقت شركة Facebook عملتها Libra وفقًا للجدول الزمني المطروح (في أوائل عام 2020) ، فإننا لا نعرف إلى أي مدى ستعمل الواجهة أو مدى سهولة قيام الناس بتمويل محافظهم الرقمية.

لست متأكدًا من أنك يمكن أن ثق في أن شركة Facebook لن تجمع بيانات حول المستخدمين أو عن أنشطتهم ، وتقول الشركة أنها لن تفعل ذلك ، لكن … أليس هذا نموذج أعمال الشركة بالكامل؟

عملة Libra تفتح مجموعة كاملة من الأسئلة

في حين أنني أعجبت بنهج شركة Facebook في التعامل مع العملة الرقمية ، إلا أنني أرى بعض المخاطر الكبيرة والكثير من المخاوف الأخرى.

ماذا سوف يحدث في حالة حدوث كارثة مالية أو انهيار الأصول المالية المرتبطة المنخفضة الخطورة الخاصة بدعم شركة Facebook ؟

كان قد تم اعتبار CDOs بمثابة أصول آمنة قبل أن تتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي في عام 2008 ، فكيف لنا أن نعرف أن الأصول “الآمنة” على شركة Facebook لن تشاركها في نفس المصير؟

السؤال الثاني : هل ستسمح شركة Facebook للأفراد والشركات الصغيرة بإنشاء خدماتهم ومنتجاتهم المالية باستخدام نظام عملة Libra ؟ ، وهل سيسمح للناس بإنشاء عقودهم الذكية على الشبكة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما نوع القيود التي ستضعها شركة Facebook؟

كيف تخطط شركة فيسبوك للامتثال لقوانين تحويل الأموال؟ هل أنها ستدفع هذه المسؤوليات إلى الأشخاص الذين ينشئون هذه المنتجات والخدمات المالية الجديدة؟

حسنا ..إذا لم يكن الأمر كذلك ، فما هي السلطة التنظيمية التي تحتاج إليها شركة فيس بوك؟ ما هي التراخيص؟ و ما هي الموافقات المطلوبة لذلك؟

ماذا عن تدخل الحكومة؟ كم دولة ستسمح لمستخدمي شركة Facebook بالحفاظ على أموالهم الخاصة؟ واستخدامها ، أيضا؟ هل ستطرد الحكومات شركة فيسبوك؟ هل يمكن أن تحظر تطبيق WhatsApp ؟ هل تفرض الرقابة على تطبيق Instagram؟

وفي هذا الخصوص نشر حساب Paul Samson على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :

الأخبار التي تم تجميعها بواسطة BitcoinPrices.Stream–

وزير المالية الفرنسي ينفجر قائلا: العملة الرقمية Libra الخاصة بشركة فيسبوك يجب ألا تصبح عملة ذات سيادة ”

حسنا ..ما مدى سيطرة شركة فيس بوك على ما يفعله الناس مع واجهات برمجة التطبيقات APIs الخاصة بهم ؟ هل ستغلق الشركة المشاريع التي لا تحبها؟ إذا كان الأمر كذلك ، فماذا سيكون تأثير ذلك على المطورين؟

وهناك المزيد من الأسئلة أيضا…

هل تعامل عملة Libra كممتلكات ذات مكاسب وخسائر خاضعة للضريبة لكل معاملة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهل ستتبع شركة فيس بوك هذا من أجلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهل تحتاج مصلحة الضرائب IRS إلى قواعد جديدة خاصة بالعملة الرقمية ؟

هناك أيضا سؤال حول كيف تتناسب العملة الرقمية لشركة فيسبوك مع نظام قواعد حقوق الملكية والخصوصية الجديدة GDPR .. ماذا عن حقوق الخصوصية – هل يمكن للسلطات إجبار شركة Facebook على الكشف عن هويات المستخدمين أو مصادرة أموال المستخدمين؟

كيف سىىعامل شركة فيس بوك مع جرائم غسيل الأموال؟ هل تحمل الحكومات هذه المسؤولية على شركة فيسبوك أو تكون مسئوليتها الخاصة؟

إذا حظيت عملة Libra بشعبية كبيرة وترك الناس عملة حكومة بلادهم من أجل إستخدام هذه العملة الرقمية الأكثر استقرارًا ، فهل ستضغط الحكومات الأجنبية على الحكومة الأمريكية من اجل التدخل؟

والقائمة تطول وتطول وتطول من الاسئلة…

لكنه -عملة Libra- المشروع الأكثر إثارة للاهتمام في مجال العملة الرقمية منذ البيتكوين

أن تصدر شركة عالمية عملتها الخاصة لاستخدامها في جميع ممتلكاتها ، إنها بذلك تنشئ نظامًا ماليًا جديدًا بالكامل حول هذه العملة باستخدام أجهزة الصراف الآلي والهواتف المحمولة والمحافظ الرقمية الخاصة.

هذا التطور الهائل حقًا سيجبر العالم على التفكير مليا في لعبة تقنية البلوكتشين واستخداماتها ونتائج إستخدام الأموال القابلة للبرمجة.

إنه بالضبط نوع التطور الذي كان يدور في ذهني عندما كتبت كتاب Consensusland ، وماذا يحدث عندما يستطيع أي شخص إنشاء نظام أموال خاص به يكون جيدًا ، إن لم يكن أفضل ، من نظام حكومته؟

أنني أقدم خيارًا واحدًا في كتابي لكن شركة Facebook تقدم خيارًا مختلفًا.

ولا استطيع الانتظار لمعرفة كيف سيتحرك كل شيء في هذا الخصوص.

نبذة عن الكاتب: مارك هلفمان هو معاون سابق في مجلس الكونغرس الأمريكي ومعلق على العملات الرقمية. يكتب على موقع “Medium ” و “Quora ” ، ويستكشف كتابه Consensusland ، التحديات الاجتماعية والثقافية والمالية لبلد خيالي يعمل على عملة رقمية.

إخلاء المسئولية: الآراء المعبر عنها في المقال هي فقط آراء مؤلف المقال ولا تمثل أو لا تنسب إلى موقع CCN Markets.