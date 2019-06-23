سعر الايثريوم قد يحقق 400 دولار مع موجة صعود البيتكوين الاخيرة

بدأ سعر الايثريوم ETH في حركة صعودية قوية وكسر حاجز 300 دولار أمام الدولار الأمريكي. اكتسب سعر البيتكوين زخمًا أعلى من 10000 دولار ومستويات 11000 دولار ويتم تعزيزه حاليًا. توجد قناة صعودية رئيسية في مكانها مع وجود دعم بالقرب من 305 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD. من المرجح أن يكسر الزوج مستوى المقاومة 320 دولار وقد يختبر حتى مستوى المقاومة 340 دولار. و يرتفع سعر الايثريوم Ethereum فوق المقاومة الرئيسية مثل 300 دولار ، على غرار عملة البيتكوين. يمكن أن تستمر ETH في التحرك صعوديًا نحو العقبات الرئيسية التالية بالقرب من 340 دولارًا و 350 دولارًا.

التحليل الأسبوعي ل سعر الايثريوم Ethereum

في الأسبوع الماضي ، بدأ سعر الايثريوم Ethereum في حركة صعودية كبيرة فوق مستوى المقاومة $ 280 أمام الدولار الأمريكي. كسر زوج ETH / USD مستويات المقاومة الرئيسية عند 288 دولارًا و 290 دولارًا لمتابعة الارتفاع الكبير في عملة البيتكوين. حتى أنه كسر حاجز 300 دولار واستقر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط ل 4 ساعات. يعمل المضاربون على الارتفاع حاليًا ويتداول السعر عند مستوى جديد في ل سنة 2019 عند 316 دولار.

حاليًا الكثير من العلامات الإيجابية تظهر فوق 305 و 300 دولار ل سعر الايثريوم. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للارتفاع الأخير من مستوى 283 دولار إلى 316 دولار. هناك قناة صعودية رئيسية قائمة مع وجود دعم بالقرب من 305 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD. أسفل دعم القناة ، يقع الدعم المهم التالي بالقرب من مستوى 300 دولار.

مستوى تصحيح فيب 50٪ للارتفاع الأخير من مستوى 283 دولار المنخفض إلى 316 دولار مرتفع بالقرب من مستوى الدعم 300 دولار. لذلك ، إذا صحح السعر انخفاضًا ، فمن المحتمل أن يجد دعمًا قويًا بالقرب من 305 دولار و 300 دولار. المستوى المحوري الرئيسي بالقرب من مستوى 290 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 76.4٪ للارتفاع الأخير من مستوى 283 دولار إلى 316 دولار.

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وعلى الجانب الصاعد ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستويات 318 دولارًا و 320 دولارًا. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى 325 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر إلى مستويات 340 و 350 دولار.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum بدأ في اتجاه صعودي رئيسي فوق 300 دولار. من المرجح أن يؤدي الاختراق الصعودي فوق المستوى المرتفع الأخير إلى ضبط وتيرة المزيد من المكاسب نحو 325 دولار و 340 دولار. على الجانب السلبي ، الدعم الرئيسي بالقرب من 305 دولار و 300 دولار. علاوة على ذلك ، طالما أن السعر أعلى من 290 دولار ، فإنه لا يزال في اتجاه صعودي.