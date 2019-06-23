إيردروب PlasmaPay

تسعى PlasmaPay لإنشاء نظام دفع لامركزي يدعم 35 عملة مستقرة و العديد من العملات الرقمية وخدمات مالية غير مركزية ، لديهم بالفعل منتج فعال ويقومون بإنشاء تعاون 20 بنكًا وأنظمة دفع لدعم المدفوعات والتحويلات الفعالة من حيث التكلفة في 150 دولة في الوقت الحالي .

يمكن المساعدة في مشروع PlasmaPay في تلقي المدفوعات والمرتبات في الأعمال الحرة (freelancer) ، و بيع العقارات والسلع الرقمية والحصول على مدفوعات الإيجار وتحويل الأموال ، و ايضاً الحصول على نظام دفع متكامل بعيداً عن أي تقلب أو أي احتيال .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 79

إسم العملة : PlasmaPay

رمز العملة : PBK

كمية قطع التوزيع : 250

القيمة : 5 $

Advertisements

التقييم : 5/5

المصداقية : 100 %

موعد نهاية الايردروب : غير معلن .

التسجيل بالموقع : https://plasmapay.com/ بعد التسجيل و التفعيل من الإيميل قم بالذهاب الى القسم التالي : https://app.plasmapay.com/exchange قم بإنشاء محفظة إيثريوم على النظام الأساسي للعملة ، يجب عليك حفظ كود التفعيل في مكان امن . الدخول الى البوت التالي : https://t.me/PlasmaPayBountyBot في البداية سيطلب منك وضع ايميلك و محفظتك الإيثريوم التي قمت بإنشائها في الخطوة رقم (3) . بعدها سيعرض لك المهام بشكل متسلسل , المهام هي متابعتهم على تويتر و فيس بوك و منتدى ريديت ، والإشتراك في مجموعتهم على تيلغرام .

ملاحظات :

التوزيع سيكون بشهر أغسطس 2019 .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط

تابعونا على القناة التلجرام الإيردروب Arabfolioairdrops@