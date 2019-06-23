تزايد اهتمام الأشخاص تجاه فرص الشغل في مجال البلوكشين خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير. ونظرًا لأهمية الموضوع، ارتأينا أن نشارك معك بعض المسائل بخصوص وظائف البلوكشين سواء كنت تبحث عن وظيفة في مجال البلوكشين، أو كانت لديك شركة قائمة على البلوكشين وتريد توظيف شخص ما !

فرص الشغل في مجال البلوكشين

كانت سنة 2017 محطة انتعاش بامتياز لتكنولوجيا البلوكشين. يمكن حتى القول أن هذه السنة كانت سنة ظهور تكنولوجيا البلوكشين حق الظهور.

لقد نشر موقع Indeed.com، أحد أكبر بوابات العمل في العالم، بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بتزايد وظائف البلوكشين. حيث يبدو أن عدد وظائف البلوكشين ارتفع من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 بنسبة مذهلة وصلت الى 207 ٪. لكن هذه ليست نهاية الأمر. وفقًا للإحصاءات، ازداد هذا العدد بنسبة نادرة تبلغ 631٪ منذ نوفمبر 2015.

وبسبب هذا الارتفاع السريع في الاهتمام، فإن أكبر الصناعات تبحث بجهد عن مواهب عالية الجودة والكفاءة في مجال محدود للغاية حتى الآن.

قام Upwork، أحد أكبر المنصات للعمل المستقل في العالم، بتغطية قائمة أفضل 20 مهارة مطلوبة في السنوات المقبلة. وتبين أن هندسة البلوكشين هي ثاني أكثر المهارات المطلوبة في السوق بعد الروبوتيك.

ما بين 2016 و 2019: ارتفاع الطلب أو انخفض

شهدت سنة 2018 تراجعا في القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة ككل. ويبدو أن الطلب على وظائف البلوكشين والعملة الرقمية المشفرة يرتبط مباشرة بهذه القيمة. ومع ذلك، فإن الطلب على وظائف البلوكشين مرتفع كما كان متوقع، و الان نرى وظائف حقيقية في مجال البلوكشين تطلبها شركات عملاقة، كشركة فيسبوك التي وظفت العديد في مشروع عملتها المشفرة القادم.

مزايا العمل في مجال البلوكشين

لقد ذكرنا حتى الآن أن الطلب على وظائف البلوكشين عال. لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناعك بنهج مسار وظيفي جديد في البلوكشين. لذا، دعنا نستكشف بعض الأسباب التي تدفعك إلى اختيار وظيفة في مجال البلوكشين.

راتب أفضل

بما أن هذا المجال حديث وعدد ذوي المهارات فيه محدود، فإن الرواتب التي يتم تقديمها في كل من فرعيه التقني والغير التقني تزيد بنسبة 10-20٪ عن الرواتب المقدمة في الوظيفة العادية.

مرونة في العمل عن بعد

الوظائف عن بعد آخذة في الازدياد ليتزايد معها عدد الأشخاص الذين يتجاهلون مفهوم “المكتب” ويختارون المرونة في الموقع. وهذا مجال آخر تتفوق فيه شركات البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة عن غيرها.

السيولة

عادة، عند بدء العمل، يحصل الموظفون على أسهم ويتعين عليهم انتظار حدث سيولة لبيع الأسهم والحصول على عملة نقدية. أما في شركات البلوكشين، فعادة ما يحصل الموظفون على رموز tokens بمثابة الأسهم. هذه الرموز، على عكس الأسهم، يمكن صرفها في أي وقت، اضافة لراتبهم الشهري.

خيارات وظائف البلوكشين

الآن، بعد أن عرفت لماذا يجب أن تبحث عن وظيفة في مجال البلوكشين، دعنا نرى ما يمكنك فعله بالضبط. حسنا، يمكنك أن تشغل جانب:

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الهندسة

البرمجة

التسيير

التصميم

التسويق

الاستثمار

المحتوى

التداول

يمكن أن تلاحظ هنا أن الخيرة التقنية ليست مطلوبة في كافة مناصب البلوكشين. فالتصميم والتسويق والتجارة خير أمثلة على المناصب غير التقنية في ساحة البلوكشين:

الشركات التي تقدم وظائف البلوكشين

دعونا الأن نتطرق إلى أبرز الشركات الكبرى التي تقدم وظائف البلوكشين.

فيسبوك

الان يمكن ان تقدم طلب العمل في شركة فيسبوك في تطوير مشروع عملتها و مشروع البلوكشين Libra.

International Business Machines Corporation هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا تقع في أرمونك، نيويورك، الولايات المتحدة، وتقدم خدماتها في أنحاء العالم. بدأت الشركة سنة 1911 تحت اسم Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) وتمت تسميتها باسم “International Business Machines” سنة 1924. ”

Accenture هي شركة استشارية عالمية في مجال الاستشارات الإدارية تقدم خدمات الاستشارة، الاستراتيجية، التكنولوجيا، الاستثمار وخدمات رقمية أخرى. كما أنها توفر معظم فرص العمل في البلوكشين في العالم وفقا لـ Forbes.

تعزى حاجة Accenture إلى تكنولوجيا البلوكشين لتركيز الشركة على إنشاء شبكات بلوكشين خاصة يمكن فقط لعملائها وشركائها الاستفادة منها.

مايكروسوفت Microsoft

شركة Microsoft هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في ريدموند ، واشنطن. تقوم بتطوير وتصنيع وتراخيص ودعم وبيع برامج الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخدمات.

فيزا Visa

فيزا Visa هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للخدمات المالية تقع في Foster City بـ كاليفورنيا، الولايات المتحدة. إنها تستهدف بقوة خبراء البلوكشين لإضافتهم إلى فريقها. ومن المأمول أن يؤدي استخدام نظام البلوكشين إلى تصفية المعاملات المصرفية الدولية من التلاعبات.

تقدم Coinbase، إحدى أكبر البورصات في العالم، بدورها وظائف متعلقة بمجال البلوكشين.

وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت، “CoinDesk هي الشركة الرائدة في مجال الوسائط الرقمي’ والخدمات المعلوماتية لمجتمع تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة. وتتمثل مهمتها في إعلام المجتمع العالمي وتثقيفه باعتبارها مقدمة الأخبار اليومية الرسمية المكرس لتأريخ المجال”.