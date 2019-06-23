دولة الفلبين تدخل عالم البلوكشين عبر شراكة جديدة مع أحد المشاريع الناشئة

0 مشاركة أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفلبين عن شراكة جديدة مع شركة Monsoon والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها. وتهدف الشراكة إلى تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في الفلبين لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والأمن السيبراني في البلاد. وتم توقيع مذكرة التفاهم لتحديد جهود التعاون في تعزيز تنمية القدرات داخل البلاد وبناء المؤسسات القادرة على تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في أرض الواقع. وأشارت مذكرة التفاهم بأن شركة Monsoon ستقدم المشورة والتحليل الاجتماعي والاقتصادي والنصائح اللازمة حول استخدام تكنولوجيا البلوكشين بشكل فعال. كما ستقوم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفلبين بمساعدة شركة Monsoon في نشر المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا البلوكشين وبناء التقنيات اللازمة. Advertisements وتأمل دولة الفلبين أن تساعد الشراكة بشكل مباشر على معالجة قضايا البلاد حول تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والأمن السيبراني. اقرأ ايضاً: الفلبين تعلن عن خططها لتنظيم وترخيص 25 منصة لتداول العملات الرقمية والمشفرة دولة النمسا تدخل عالم البلوكشين عبر شبكة الايثيريوم

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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