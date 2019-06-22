قراصنة العملات الرقمية استهدفوا 20 ٪ من مستخدمي منصات التبادل

يقول 19٪ من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته Kaspersky أنهم تعرضوا لهجمات قرصنة على منصات تبادل العملات الرقمية بينما أصبح 15 ٪ من المستهلكين ضحية إحتيال وسرقة العملات الرقمية خاصتهم .

وفيما يلي مقتطف من تقرير شركة الأمن السيبراني:

من المؤكد أن العملات الرقمية لها فوائدها ، ولكن كما نرى ، لا يزال العديد من المستهلكين غير مدركين لما هم عليه بسبب المخاوف المتعلقة بالأمان وكيف تعمل التكنولوجيا تعتبر العملات الرقمية صناعة مثيرة يجب أن تشارك فيها ، لكنها صناعة مبنية على الثقة ولذلك ، من المحتم أن تفعل منصات العملة الرقمية كل ما في وسعها لحماية شبكاتها والتأكد من أن أموال عملائها آمنة ومأمونة. “

لخصت شركة مكافحة الفيروسات والأمن السيبراني التي تتخذ من موسكو مقرا لها إلى أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية بين المستهلكين ، فإن شخصًا واحدًا من بين كل عشرة أشخاص يفهم تمامًا كيف تعمل العملات الرقمية مع 29 في المائة من المشاركين الذين يقولون إن لديهم “بعض المعرفة” بالعملات الرقمية .

وفقًا لشركة Kaspersky ، يؤدي نقص المعرفة من جانب المستهلك إلى تباطؤ معدل إعتماد العملات الرقمية ، على الرغم من أن المشاهير مثل جوني ديب و PewDiePie يتبنّون هذه التكنولوجيا.

في حين أن هناك رغبة لدى المستهلكين في إستخدام العملات الرقمية ، فإن الفجوة المعرفية تجعل الكثير منهم يقررون عدم القيام بشراء العملات وحتى الآن لم يشتري 81 في المائة من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع عملات رقمية على الإطلاق ، واختار 18 في المائة عدم استخدامها لأنها تعتبر عملات رقمية معقدة للغاية من الناحية الفنية .

صرّحت Kaspersky :

أن العديد من الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم على دراية بما يتعاملون معه ، قرروا فيما بعد إستخدام العملة الرقمية .

وفقًا لـ Kaspersky ، قد يؤدي عدم الفهم إلى عدم ثقة المستهلكين بالعملات الرقمية بأموالهم.

يعتقد 31 في المائة من المشاركين أن العملات الرقمية شديدة التقلب ، وأنهم بحاجة إلى أن تكون العملات الرقمية أكثر استقرارًا قبل أن يتمكنوا من استخدامها ويعتقد 35 في المائة ، من المشاركين في الاستطلاع أن العملات الرقمية أكثر من مجرد بدعة ولا يريدون الانزعاج حتى بالتفكير بها .

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كانت الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية قد أثرت على شعبية العملات الرقمية ونظرًا لأن 15 في المائة من المستهلكين يقعون ضحية الإحتيال وواحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع (19 في المائة) مستهدفون من قبل المتسللين في المنصات ، يخشى كثير من الناس أنهم يخاطرون كثيرًا إذا قرروا إستخدام العملات الرقمية.

صرح بذلك رئيس قسم التسويق في Kaspersky فيتالي مزوكوف :

“من الواضح أن إعتماد العملة الرقمية ونموها بطيء بسبب الطبيعة الضعيفة للتكنولوجيا و على الرغم من وجود إقبال كبير على استخدامه ، فإن منح نقودك بشق الأنفس لشيء لا تفهمه أو تثق به تمامًا يمثل عقبة ومع كون سلامة الاستثمارات ذات أهمية قصوى للمستهلكين ، فمن الأهمية بمكان أن يتخذوا خطواتهم الخاصة لحمايتها وكما هو الحال مع أي تهديد عبر الإنترنت ، لا يوجد بديل لليقظة – إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا جدًا بحيث لا يكون صحيحًا فمن المحتمل أن يكون كذلك ” .

على الرغم من جميع القضايا التي يمكن أن تبطئ اعتماد العملات الرقمية السائد ، الا ان الطلب عليها لا يزال مرتفعًا فقد صرح (14 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع بأنه على الرغم من أنهم لا يمتلكون عملات رقمية في الوقت الحالي ، إلا أنهم يرغبون في شراء البعض في المستقبل.

وهذه أخبار رائعة لصناعة العملة الرقمية . نظرًا لأن سعر Bitcoin يصل إلى ما يقرب من 10000 دولار مع تنبؤات بأنه سيتجاوز هذا المستوى من الأسعار في يونيو نظرًا لكون Facebook Libra موضوعًا رئيسيًا ، يبدو أننا سننطلق نحو موجة صعود هائلة .

المصدر :CCN.COM

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