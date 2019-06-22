فرنسا تنشئ فريقاً لمواجهة عملة “فيسبوك” الرقمية

كشف تقرير صادر عن رويترز بأن دولة فرنسا, التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع (G7), ستقوم بتشكيل فريق للبحث في العملات الرقمية المستقرة.

وأعلن الخبر محافظ البنك المركزي الفرنسي, فرانسوا دي غالها, وبحسب ما ورد فإن أحد العملات الرقمية المستقرة التي سيتم البحث عنها هي عملة “فيسبوك” الرقمية والتي تعرف باسم Libra.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة فيسبوك قامت بالكشف عن تفاصيل العملة الرقمية الخاصة بها الأسبوع الماضي, والتي تهدف إلى توفير خدمات تحويل الأموال بطريقة أسرع و بتكاليف منخفضة.

وقال وزير المالية الفرنسي في وقت سابق, أنه لا يمكن أن نعتبر عملة “فيسبوك” الرقمية كـ عملة سيادية. ومن المتوقع أن يتم مراجعة المشروع من قبل الفريق الجديد وتقديم التوصيات اللازمة الشهر القادم.

من المتوقع أن تنطلق عملة “فيسبوك” الرقمية في وقت ما من العام المقبل, ولكن واجه المشروع حملة من البنوك المركزية والسياسيين من مختلف أنحاء العالم.

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حيث سبق لمحافظ البنك المركزي البريطاني بالتعليق حول المشروع وذكر بأن الأبواب لن تكون مفتوحة للعملة الرقمية الجديدة.

كما حذر ماركوس فيرير, العضو الألماني في البرلمان الأوروبي, من العملة الرقمية الجديدة وطالب المنظمون بأن يكونوا يقظين حول خطط عملاق منصات التواصل الاجتماعي.

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