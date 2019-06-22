وزارة المالية الروسية تدرس السماح بتداول العملات المشفرة

تام شمس - السبت 22 يونيو 2019 09:52 مساءً - قال ممثل عن وزارة المالية الروسية (MinFin) إن الوزارة تدرس السماح بتداول العملات المشفرة، وذلك وفقًا لما ذكرته خدمة الأخبار الروسية إنترفاكس يوم ٢١ يونيو.

ووفقًا للتقرير، صرح نائب وزير المالية أليكسي مويسييف للصحفيين يوم الجمعة بأنه على الرغم من أن الوزارة لم تصل إلى قرار نهائي، فقد يتم السماح بتداول العملة المشفرة في مشروع القانون القادم بشأن تداول العملات المشفرة في الاتحاد الروسي.

وقد تمت الموافقة على مشروع قانون يحظر استخدام الأصول المشفرة كوسيلة للدفع في الاتحاد الروسي في مايو من العام الماضي.

ووصف أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، القرار المعلق بأنه حلٌ وسط وأشار إلى أن فرقة العمل المالي أوصت بأن تعتمد روسيا مشروع قانون ينظم تداول العملات المشفرة بنهاية هذا العام.

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وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن مجلس الدوما الروسي، يتوقع اعتماد مشروع قانون العملات المشفرة الرئيسي في البلاد "حول الأصول المالية الرقمية" (DFA) خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي ذلك الوقت، أعلن مويسييف أن وزارة المالية الروسية قد وافقت أيضًا على تشريع منفصل للطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي ستكون جزءًا من قانون روسيا بشأن التمويل الجماعي.

ووفي هذا الأسبوع أيضًا، أفادت الأخبار بأن رئيس بنك روسيا قال إنه بينما يتم استكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، فلم يتم التخطيط لها في المستقبل القريب.