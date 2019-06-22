مقارنة بين العقود الآجلة والتداول بالهامش في عالم الكريبتو والعملات الرقمية

أغلب متدوالي ومستثمري العملات المشفرة حصلوا على أول استثمار لهم في العملات المشفرة عن طريق شراء مباشر أو غير مباشر للبيتكوين ما يعني معاملة فورية أي شراء وبيع بأبسط صوره (أبسط أنواع التداول).

هناك نوعين آخرين من التداول هما:

التداول بالهامش

التداول بالهامش “التداول بالرافعة المالية” هو اقتراض مال من شخص آخر للقيام ببيع أو شراء البيتكوين بأموال مقترضة من نفس المنصة التداولية يسمح بجني أرباح جيدة لكنه يعرف بالمخاطره العالية.

التداول بالعقود الآجلة

وهو من آليات التداول الحديثة يسمح هذا التداول بشراء وبيع عقد مستقبلي على أساس سعر البيتكوين في لحظة مستقبلية محددة.

مقارنة بين العقود الآجلة والتداول بالهامش لعملة البيتكوين

التداول بالهامش

نبدأ بتقديم المثال التالي لتيسير الفهم:

سعر البيتكوين 100 دولار ويوجد في الحساب 100 دولار بذلك امكانية شراء وحدة منه وعندما يتحرك السعر بنسبة 10% فيعني تحقيق فائدة وربح قدره 10 دولار أو نسبة 10%.

في التداول بالهامش وبنفس المثال السابق سعر البيتكوين 100 دولار ويوجد 100 دولار في الحساب.

والمنصة التداولية تمنح خيار رفع الرافعة المالية لـ3.3 بذلك سيكون الهامش الأولي 30% يعني اقتراض 200 دولار للحصول على قوة شراء 300 دولار وبذلك شراء 3 وحدات بيتكوين وعندما يرتفع السعر 10% يعني تحقيق ربح 30 دولار.

وكما هو الحال في حال الهبوط, فإنك قد تتعرض إلى خسارة جميع أموالك بسبب اقتراضك لمبالغ اضافية.

بذلك فالتداول بالهامش يمكن أن يزيد من حجم العوائد وقد يتسبب بخسارتك لجميع أموالك.

لكن وللعلم منصات التداول التي توفر التداول بالهامش تطبق معدل فائدة يوميا بنسبة 1% وتختلف من منصة لآخرى.

بمعنى كلما زاد معدل الاحتفاظ والاعتماد على التداول بالهامش في صفقة طويلة المدى فإن سعر الفائدة سيزيد وستكون الأمور أسوء أكثر إذا تحرك سعر البيتكوين ضد الصفقة القائمة.

العقود الآجلة

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أغلب المنصات التداولية التي تدعم العقود الآجلة للبيتكوين تفرض ايداع البيتكوين وليس عملات ورقية.

لنفترض أن سعر وحدة البيتكوين 100 دولار ولدينا في الحساب 1 بيتكوين وودنا شراء مجموعة من العقود سعر العقد الآجل الواحد 1 بيتكوين يمكن أن توفر المنصة رافعة مالية تقدر بـ25 ضعف، ما يعني امكانية شراء 25 عقد مع وضع أدنى يمثل 4% كهامش دخول أولي.

يمكن وبتغير سعر العقد ليصبح 2.5 بيتكوين ان تستفيد بنسبة 250% نظرا للرافعة المالية العالية وبذلك توليد أرباح عالية لكن يمكن العكس وبذلك خسارة المبلغ المودع بالكامل.

ميزة العقود الآجلة أن ليس لها سعر فائدة يوميا مثل التي في التداول بالهامش حيث يتم اقتصاص مبلغ الخصم في أول الأمر عند وضع الصفقة وتحديدها.

بالنسبة لمنصات التداولية التي توفر التداول بالهامش فهناك العديد منها:

بولونيكس، بيتفينكس، كراكن…

والعديد يود اللحاق واضافة هذه الميزة مستقبلا.

أما العقود الآجلة فتوجد أيضا العديد من المنصات التداولية التي تدعمها منها:

Okex ، و Bitmex وغيرها من المنصات الأخرى.

كانت هذه محاولة لايضاح و تبيين الفرق بين العقود الآجلة والتداول بالهامش لعملة البيتكوين.

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