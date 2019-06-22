إيثريوم تسجّل أعلى مستوى لها خلال ١٠ أشهر مع رؤية أسواق العملات المشفرة لمؤشرات ارتفاع خضراء

تام شمس - السبت 22 يونيو 2019 08:49 مساءً - السبت ٢٢ يونيو - سجّلت معظم العملات العشرين الأكثر شهرة عن مكاسب معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث تجاوزت بيتكوين (BTC) علامة ١١٠٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد ارتفعت بيتكوين حاليًا أكثر من ١٣٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها حول ١١١٥٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة أكثر من ٢٢%.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، تجاوزت عملة بيتكوين ١١٠٠٠ دولار خلال أقل من ٢٤ ساعة بعد عبور ١٠٠٠٠ دولار.

وتتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا أقل قليلًا من ٣٣,٣ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٩,٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بأكثر من ٩٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ٣١٤ دولارًا، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ١٠ أشهر. وخلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا أكثر من ١٦,٢٪ من حيث القيمة.

Advertisements

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وقد كشفت أخبار الأمس أن الأوراق المالية القائمة على إيثريوم من غراي سكيل، وهي غراي سكيل إيثريوم ترست (ETHE)، متاح الآن للتداول في أسواق التعامل المباشر.

كما انخفضت ريبل بنحو ثلاثة أرباع بالمئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٤٦٨ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ١٣,٨٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملة التي سجلت المكاسب الأكثر بروزًا هي نيو، والتي ارتفعت أكثر من ٣٤٪.

في وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣٣١,٥ مليار دولار، أي أعلى بنسبة ١٨٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

وإلى جانب المكاسب التي حققتها بيتكوين في الآونة الأخيرة، سجل معدل هاش العملة أعلى مستوى قياسي يوم أمس، حسبما أفاد كوينتيليغراف.