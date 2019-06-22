النظرة الأولى: مراجعة شاملة للعملة الرقمية لفيس بوك Libra

النقاط الأساسية في التحليل: العملة الرقمية Libra “بمعنى الميزان” هي عبارة عن عملة رقمية تم إصدارها على شبكة Libra Network ، وهي عبارة عن شبكة بلوكتشين تم تطويرها بواسطة مؤسسة سويسرية واتحاد بقيادة شركة Facebook.

يتم دعم هذه العملة الرقمية بسلة من الأصول المالية ما يعرف بالإحتياط (Libra Reserve) المقدمة من مشغلي العقد البرمجية Node operator ، وفي الإصدار الأولي المقرر للعملة في عام 2020 ، سيتم دعم عملة Libra بأصول مقومة بأربع عملات نقود ورقية وهي كل من : الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

تعمل هذه البنية الأساسية المالية الجديدة “شبكة بلوكتشين Libra” على نظام خوارزمية بلوكتشين ( Proof-of-Stake ) أو الذي يعرف إختصارا بـ POS بنظامين لبناء التوكنز ، وستعتمد على خوارزمية توافق BFT-consensus algorithm ، وستدعم هذه الشبكة العقود الذكية بعد أن تكمل انتقالها من بيئة نظام الـ permissioned الذي يحتاج لتصريح إلى بيئة نظام لا يحتاج لتصريح permissionless .

خلال الـ 18 شهرًا القادمة ، سيتم دمج العملة الرقمية Libra في النظام البيئي لخدمات شركة Facebook المبني على كل من تطبيقات التواصل Messenger و WhatsApp و Facebook.com ( وذلك عن طريق استخدام واجهة المحفظة الرقمية Calibra).

من المحتمل أن تعزز هذه الخطوة من التوسع السريع في قاعدة المستخدمين الحالية البالغ عددها 2.4 مليار لكي يتبنوا إستخدام والتعامل مع أصول العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، في المدى المتوسط ، من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير كبير على كل من الأسواق المحلية والعالمية ، مع انعكاسات كبيرة على فئة أصول العملات الرقمية ، والمالية ، و المجال الإقتصادي الدولي.

على المدى المتوسط:

لدى شركة Facebook فرصة لتعزيز مكانتها كمزود لأدوات مفتوحة المصدر للتطبيقات الرقمية والمواقع والتجارة الإلكترونية.

قد تشعل عملة Libra وتزيد من حجم السيولة على العملة الرقمية نظرًا لزيادة إمكانية الوصول سواء من اللاعبين الكبار من المؤسسات أو المستخدمين الأفراد على مدار اليوم.

لدى شركة Facebook فرصة لتعزيز مكانتها كمزود لأدوات مفتوحة المصدر للتطبيقات الرقمية والمواقع والتجارة الإلكترونية. قد تشعل عملة Libra وتزيد من حجم السيولة على العملة الرقمية نظرًا لزيادة إمكانية الوصول سواء من اللاعبين الكبار من المؤسسات أو المستخدمين الأفراد على مدار اليوم. على المدى الطويل:

إعادة تشكيل صناعة خدمات الدفع: حيث أنه قد تظهر مجموعة جديدة من بوابات الدفع في العالم الرقمي مما يهدد الوضع الحالي للبنوك بإعتبارهم يقدموا خدمات “تسهيلات الدفع”.

إعادة تشكيل صناعة خدمات الدفع: حيث أنه قد تظهر مجموعة جديدة من بوابات الدفع في العالم الرقمي مما يهدد الوضع الحالي للبنوك بإعتبارهم يقدموا خدمات “تسهيلات الدفع”. عروض جديدة للخدمات المالية: فقد يظهر مقدمو خدمات جدد ، يبنون تطبيقات لامركزية مبتكرة على شبكة Libra التي ستوفر في النهاية خدمات مالية جديدة للمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم.

تعزيز حرية النقود وخفض القيود المفروضة على رأس المال في جميع أنحاء العالم:

حيث أنه قد تواجه البنوك المركزية صعوبة أكبر في منع “هروب رؤوس الأموال” والحفاظ على السياسات النقدية مع قيود رأس المال القوية.

حيث أنه قد تواجه البنوك المركزية صعوبة أكبر في منع “هروب رؤوس الأموال” والحفاظ على السياسات النقدية مع قيود رأس المال القوية. عدم إضفاء الطابع الدولاري على العالم:

حيث أنه إذا شهدت العملة الرقمية Libra تبنيًا على مستوى عالمي هائل ، فقد تظهر وحدة حساب جديدة للتجارة ، وبالتالي يمكن أن تقلل من الإعتماد على عملة واحدة لاقتباس القيمة currency for quoting في تبادل السلع والخدمات على مستوى العالم.

حيث أنه إذا شهدت العملة الرقمية Libra تبنيًا على مستوى عالمي هائل ، فقد تظهر وحدة حساب جديدة للتجارة ، وبالتالي يمكن أن تقلل من الإعتماد على عملة واحدة لاقتباس القيمة currency for quoting في تبادل السلع والخدمات على مستوى العالم. يتمتع مشروع العملة الرقمية Libra بفرصة ليصبح أول تنفيذ “يومي” للأيديولوجية والنظرية وراء حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR) ، ومبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخرى ، والتي تجسد على أنها عملة رقمية تستهدف تبني الإستخدام الجماعي على مستوى العالم لكل من المؤسسات والأفراد.

في يوم 18 من شهر يونيو عام 2019 ، نشرت شركة Facebook تفاصيل حول العملة الرقمية التابعة لها Libra ، وهي عملة رقمية مستقرة stable cryptocurrency مدعومة بسلة من الأصول المالية ، والتي تعمل على شبكة البلوكتشين الخاصة بها.

خلال هذا التقرير ، سنبحث في تفاصيل هذه العملة الرقمية الجديدة المرتقبة والمتوقعة بشدة قبل الدخول في التفاصيل التقنية ، وفي نهاية المقال سنناقش التأثيرات المتوقعة للعملة من منظور محلي وعالمي على نطاقات زمنية مختلفة.

أولا : لمحة عامة عن العملة الرقمية Libra

تم الإعلان عن المشروع من قبل شركة Facebook في وقت سابق من هذا العام ، وتم الكشف عن مشروع Libra رسميًا في يوم 18 من يونيو عام 2019.

Libra هي عملة رقمية عالمية جديدة مبنية على أساس شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر يطلق عليها Libra Blockchain وتعمل على نظام بروتوكول proof-of-stake الخاص به.

ووفقًا للورقة البيضاء لمشروع العملة 1 ، يتم دعم عملة Libra من قبل منظمة غير ربحية تسمى جمعية Libra Association ، والتي ستخدم وظيفتين رئيسيتين:

أولا: الإدارة والإشراف على شبكة بلوكتشين Libra network .

ثانيا: إدارة الاحتياطي الذي يحافظ على قيمة عملة Libra مدعومة بأصول العالم الحقيقي.

يتم دعم عملة Libra من خلال احتياطيها (“Libra Reserve”) الذي يتكون من سلة من الأصول منخفضة التقلبات المهيكلة ، وذلك للحفاظ على قيمة العملة مستقرة نسبيًا.

ومع ذلك ، لم يتم تصميم عملة Libra لتكون عملة مستقرة stablecoin (كما هو معرف حاليًا في عالم العملة الرقمية) مع عدم ربط قيمتها بعملة نقود ورقية واحدة ، على وجه التحديد ، سيتم دعم عملة Libra بدلاً من ذلك بسلة من الأصول المقومة عبر أربع عملات فيات: الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني.

وفي حين أن هذه العملات الورقية هي الأولى التي يتم إدراجها ، فهناك ثلاثة معايير رئيسية نتوقعها لأي أصول تضاف- سواء كانت نقود ورقية أو لا – والتي يمكن أن تكون مؤهلة على المدى الطويل لإدراجها في احتياطي عملة Libra :

أن يكون الأصل غير مرتبط بشكل فردي:

فقط عملات النقود الورقية التي تتسم بالتعويم الحر من الحكومة يمكن أن تكون مؤهلة لذلك ؛ بينما العملات الورقية التي يتم ربطها / دمجها ببعضها البعض بشكل ضعيف سوف تكون زائدة في احتياطي Libra.

يجب أن ترتبط عملية صنع القرار المتعلقة بالأصل بأي من المنظمات العامة (أي البنوك المركزية) أو أن يتم الوصول إلى الأصول بحرية (مثل السلع).

فقط عملات النقود الورقية التي تتسم بالتعويم الحر من الحكومة يمكن أن تكون مؤهلة لذلك ؛ بينما العملات الورقية التي يتم ربطها / دمجها ببعضها البعض بشكل ضعيف سوف تكون زائدة في احتياطي Libra. يجب أن ترتبط عملية صنع القرار المتعلقة بالأصل بأي من المنظمات العامة (أي البنوك المركزية) أو أن يتم الوصول إلى الأصول بحرية (مثل السلع). القدرة على أن تكون عملة عرض للقيمة Quotability : يجب أن تكون الأصول معترف بها عالميا عبر الولايات القضائية ، حتى تكون لها قيمة عرض قابلة للبرمجة programmatically-quotable value ، على سبيل المثال ، يتم تداول أسهم AAPL التابعة لشركة Apple فقط مقابل عملة عرض أسعار واحدة: وهي الدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك ، تفتقر أسهمها إلى عروض أسعار إضافية لتكون بمثابة وسيلة لتقييم الأصول الأخرى في مختلف الولايات القضائية.

يجب أن تكون الأصول معترف بها عالميا عبر الولايات القضائية ، حتى تكون لها قيمة عرض قابلة للبرمجة programmatically-quotable value ، على سبيل المثال ، يتم تداول أسهم AAPL التابعة لشركة Apple فقط مقابل عملة عرض أسعار واحدة: وهي الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك ، تفتقر أسهمها إلى عروض أسعار إضافية لتكون بمثابة وسيلة لتقييم الأصول الأخرى في مختلف الولايات القضائية. يمكن للأصول البديلة مثل الذهب أو عملة البيتكوين أن تخدم هذا الغرض على نحو أفضل حيث يتم تداولها في أسواق متعددة على مستوى العالم ، وبالتالي يتم إدراجها في سلة الأصول المستخدمة لتحديد قيمة العملة الرقمية Libra للمستخدمين النهائيين حول العالم.

إلى جانب التصميم الرفيع المستوى والمعايير الرئيسية للنظام البيئي في شبكة Libra ، فإننا في الجزء القادم من المقال نستكشف معكم الأسس التقنية لشبكة بلوكتشين Libra Network نفسها.

في هذا القسم ، ستتم مناقشة خوارزمية الإجماع consensus algorithm في الشبكة ، جنبًا إلى جنب مع دعم الشبكة للعقود الذكية والنظام الـثنائي للتوكنز 2-token system.

خوارزمية التوافق Consensus algorithm

سيتم تشغيل عملة Libra على شبكة البلوكتشين الأصلية الخاصة بها ، وهي شبكة Libra Blockchain ، وسوف يتم دعم نظام الشبكة بواسطة خوارزمية توافق Proof of Stake – PoS ، حيث يتم فيها توزيع العقد البرمجية Nodes التي يديرها المشاركون في الإتحاد consortium على نطاق واسع جغرافيّا مع المتطلبات التقنية العالية.

تعتمد هذه العقد البرمجية Nodes على خوارزمية إجماع جديدة وهي معضلة الجينرالات البيزنطيين و التسامح مع الأخطاء (BFT) أو Byzantine-Fault-Tolerant.

و هي الكيفية التي كنا قد نشرنا عنها مقالا في قسم المعرفة في موقع الخليج 365 الإخباري في وقت سابق يمكنكم قراءته عبر هذا الرابط:

ما هي معضلة الجنرالات البيزنطيين ؟

تعد خوارزمية الإجماع هذه ، المسماة بإسم LibraBFT ، من أشكال إطار عمل HotStuff framework2 الذي تم إصداره في عام 2018 بواسطة كل من السيد Maofan Yin و السيد Dahlia Malkhi من أبحاث VMware Research.

هذا وقد يتيح ذلك الإطار إمكانية التشغيل المتداخل في المستقبل وتواصل الشبكة مع شبكة بلوكتشين أخرى مدعومة بنظام خواريزيمية إجماع BFT consensus ، مثل شبكات البلوكتشين التي تستند إلى نظام Tendermint مثل شبكة Binance Chain.

سبق أن تمت مناقشة Quorum ، وهي نوعية شبكة البلوكتشين التي تحتاح إلى تصريح permissioned blockchain ، وهي التي بناها نظام بنك JP Morgan عبر الرابط التالي ، على نطاق واسع باعتبارها مبادرة كبيرة أخرى في مجال العملات رقمية قدمت من شركة تقليدية (أي غير مرتبطة بمجال العملات الرقمية ).

هذا ويوضح الجدول التالي أوجه التشابه والاختلاف بين أنظمة شبكات Quorum وعملة JPM Coin وبين نظام شبكة Libra / Libra Network كل على حدة.

الجدول رقم 1 – مقارنة بين نظام العملة الرقمية Libra التابعة لشركة facebook و نظام Quorum وعملة JPM

JPM Coin Libra نوعية شبكة البلوكتشين شبكة بلوكتشين خاصة عبارة عن فورك من شبكة الإيثيريوم

Quorum (Ethereum-fork)Private شبكة بلوكتشين عامة Libra Network Public نظام التوافق Consensus Mechanisms 3 (Raft CFT, Istanbul pBFT, Clique POA Consensus) 1 (LibraBFT) قابلية العملة للتداول في المنصات لا نعم من ناحية التسوية حاليا فقط العملاء الداخليين للشركة تشمل المؤسسات من الشركاء ومقدمي خدمات تخزين العملات

Custody solutions من ناحية الترابط نعم / عملات النقود الورقية في حسابات البنك. نعم / الأصول المالية (بشكل مبدئي ستكون عملات النقود الورقية) في إحتياطي Libra Reserve لغة برمجة العقود الذكية لغة برمجة العقود على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم

Solidity

أو أي لغة برمجة متوافقة مع البيئة البرمجية للبلوكتشين EVM Move

العقود الذكية ولغات البرمجة الخاصة

سيتم كتابة العقود الذكية في أكواد لغة Move ، وهي لغة برمجة مصممة خصيصا لشبكة Libra blockchain1.

ووفقًا للورقة البيضاء للغة البرمجة ، تعد لغة Move عبارة عن “لغة شفرة تنفيذية تُستخدم لتنفيذ المعاملات المخصصة والعقود الذكية”.

وتتمثل إحدى ميزات شبكة البلوكتشين الحالية هذه – permissioned blockchain التي تحتاج إلى تصريح- تظهر في العقود الذكية التي يتم اعتمادها مسبقًا للتشغيل على الشبكة ، ومع ذلك ستكون هذه العقود الذكية هي الوحيدة التي يمكن تنفيذها في وقت إطلاق الشبكة.

وعلى الرغم من أن هذا الإعداد يحد من الوظائف المحتملة في اليوم الأول للشركات والأفراد الذين يتبنون إستخدام شبكة البلوكتشين هذه ، فإن هذا القيد يقلل أيضًا من إحتمال حدوث أي خطأ على الشبكة ، مثل حادثة محفظة Ethereum Parity Wallet 3 حيث أن الوظائف الوحيدة المسموح بها تتم مراجعتها بين الأقران في أطراف الإتحاد وفي مجتمع المصادر المفتوحة.

ولكي تأخذ جولة بإستخدام الشبكة التجريبية لبلوكتشين العملة Libra testnet وقراءة المزيد من الوثائق ، يمكن للمطورين الوصول إلى بوابة مطوري العملة من هنا Libra Developer portal.

وعلاوة على ذلك ، مع وجود منظومة تحالف كبير مكون من 100 طرف ، يمكن أن يكون عدد حالات الإستخدام ، والاحتياجات ، والرغبات التي يتم إنشاؤها مسبقًا شاملاً إلى حد ما ، حيث يمكن الحصول على العقود الذكية والأدوات البرمجية اللازمة من لاعبين من الشركات واستطلاعهم مباشرةً من داخل أطراف التحالف بحد ذاته.

نظام ثنائي التوكن A Two-Token system

حسنا ..مثلما هو الحال في نظام شبكة MKR الخاص بـعملة MakerDao (الذي يعمل كـ توكن للحوكمة – governance token) ونظام العملة الرقمية المستقرة DAI ، والأنظمة الأخرى التي تعمل بتوكن ثنائي في صناعة أصول العملات الرقمية ، سيكون هناك توكن للحوكمة في هذه الشبكة يسمى (Libra Investment Token – LIT) ، والذي سيتيح المشاركة في نظام الحوكمة في الشبكة.

تنبع قيمة هذا التوكن من قيمة المشاركة في هذه الحوكمة ، أو أي إيرادات أو مكافآت محتملة قد تُدفع لمشرفي الشبكة ، ويتم فصلها عن القيمة اليومية لتوكن المدفوعات payments token.

وبدلاً من ذلك ، تعتمد قيمة توكن الحوكمة على طول العمر وقيمة المنفعة لتوكن المدفوعات الذي يقدمه نظام التحالف.

ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الموجهة نحو التأثير ، قد تكون قادرة على المشاركة في الحوكمة دون الإحتفاظ بقيمة من توكن الإستثمار LIT بحد أدنى من 10 ملايين دولار.

مع وجود العديد من المنظمات الموجهة نحو التأثير التي تجري مدفوعات ومعاملات دولية ، فإن العائق المنخفض في التعامل بعملة Libra أمام دخول مثل هذه المؤسسات قد يكون حافزًا كبيرًا لاعتماد وتبني إستخدام العملة على نطاق واسع ، كما يتبين من المشاركة المعلنة بالفعل من قبل ثلاث منظمات رئيسية للتأثير الإجتماعي : Kiva و Mercy Corps و بنك المرأة المصرفي العالمي وذلك كما ورد عبر الرابط التالي.

بالنسبة للكيانات العادية غير الموجهة نحو التأثير ، سيكون من المهم توضيح الطريق إذا تم قياس حجم المشاركة هذه بالدولار الأمريكي ، أو كنسبة مئوية من مقتنيات الشبكة الكلية (أي نسبة 1٪ بافتراض وجود 100 مصادق في الشبكة validators كحد أقصى ).

في هذا القسم ، سنناقش التأثيرات من المنظورات المحلية والعالمية عبر ثلاثة وجهات منظورات مختلفة: المدى القصير والمتوسط والطويل.

على المدى القصير

في عام 2019 ، سيتم اختبار عملة Libra بإستخدام الشبكة التي يتم تجربتها من خلال الشبكة التجريبية testnet. سيمكّن صندوق Sandbox المباشر هذا المطورين من الأطراف الخارجية وأي مؤسسة حالية من تجربة كتابة العقود والتعرف على شبكة البلوكتشين الجديدة هذه وواجهة العقود الذكية.

وبناءً على القائمة الحالية للمشاركين الأوائل (4) ، فإن أحد أكثر الاستثناءات إثارة للاهتمام هو غياب المؤسسات المالية ، وذلك كما نوقش في تقريرنا السابق حول العملات المستقرة ، فإن الشركات غير المالية أقل تجنباً للمخاطرة من الشركات المالية التقليدية ، ولديها حافز أكبر لتجاوز صناعة المدفوعات ، مع إمكانية إضافية لتنفيذ المعاملات بوتيرة أسرع ، قابلة للتطوير..

تقوم المؤسسات المالية ، مثل البنوك ، حاليًا باختبار شبكات blockchain بإستخدام خدمات مثل شبكة الريبل وعملة XRP أو شبكة Quorum5 و العملة الرقمية للبنك JPM Coin .

بالنسبة لمستخدمي تطبيقات التواصل Facebook و Whatsapp و Instagram ، من المحتمل أن تشق عملة Libra طريقها إلى التطبيقات ذات الإستخدام اليومي ، وذلك بدءًا من واجهة المحفظة الرقمية Calibra .

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على الرغم من أن الشبكة الرئيسية متوقع صدروها في عام 2020 ، في هذه المرحلة من غير المتوقع أن يظهر أي منافس بديل لـشبكة Libra كمنافس جاد على نفس النطاق مثل مجموعة Libra الأولية من المشاركين ، والتي تضم معظم الشركات الكبرى في صناعة التكنولوجيا الفائقة.

ومقارنةً بالبنية التحتية المسموح بها لشبكةـ JP Morgan’s Quorum حسب التصميم ، فإن التحول التدريجي من شبكة تحتاج إلى اذن permissioned إلى بيئة خالية من الإذن permissioned ينبغي أن يشجع أصحاب المصلحة على البدء في البناء الآن للاستفادة من مزايا المتحركين الأوائل في نظام Libra البيئي.

على المدى المتوسط

على المدى المتوسط ، نتوقع تأثيرات إيجابية لكل من شركة Facebook وكذلك على صناعة العملات الرقمية ككل.

بالنسبة لشركة Facebook – متصدر الشركات الرقمية القادم

في الماضي ، خصصت شركة Facebook دائمًا قدرًا كبيرًا من موارده لتوفير البنية التحتية للعالم.

مصادقة موقع الويب:

عرض موقع Facebook أولاً مجموعات أدوات المصادقة “تسجيل الدخول باستخدام Facebook” ضمن بوابة مطور البرامج ، مما يقلل من الحواجز الأولية التي تعترض إنشاء التطبيقات الاجتماعية والألعاب ومواقع الويب والمنصات.

اليوم ، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالبيانات والخصوصية ، يقوم العديد من المستخدمين في كل مكان “تسجيل الدخول بإستخدام Facebook” لحفظ عدد قليل من النقرات في العملية الداخلية لأي موقع جديد. تطوير الهواتف المحمولة:

في السنوات القليلة الماضية ، أنتجت شركة Facebook أيضًا بيئة عمل مفتوحة المصدر ، ودعمتها بيئتها التفاعلية React مما ساعد على دفع تطوير التطبيقات المستجيبة responsive app عبر منصات الهاتف المحمول والويب ، مما قلل مرة أخرى العائق أمام إنشاء واجهات للهواتف المحمولة / الشاملة لتحسين تجارب المستخدم.

الآن ، تم إنشاء العديد من التطبيقات والواجهات وصيانتها بإستخدام React ، مما ساعد في تدعيم شركة Facebook على أنها لاعب في عالم الأجهزة المحمولة. المدفوعات الرقمية:جوهرة التاج لتوفير الأدوات في هذه البيئة مفتوحة المصدر؟

إطار اقتصادي مع أداة أخرى مفتوحة المصدر مثل لغة البرمجة Move في شبكة Libra blockchain لتكون مرة أخرى في طليعة الانفتاح على التكنولوجيا في العالم.

وإذا تبنت الشركات والمنصات والأسواق إستخدام هذا التوكن كعملة أساسية ، فقد يسمح لـشركة Facebook بالعمل كلاعب رئيسي في التجارة الإلكترونية في المستقبل ، مع تقليل التكاليف مرة أخرى للشركات والأفراد على حد سواء لبناء أعمال تجارية.

بالنسبة لعالم العملات الرقمية – زيادة إمكانية الوصول

اليوم ، لا يزال عالم العملات الرقمية على الرغم من احتساب القيمة السوقية الإجمالية تقديريا بقيمة 283 مليار دولار market capitalization (حتى وقت كتابة هذا التقرير) ، يواجه السوق تحديات لرؤية المزيد من التبني العالمي ، ومع ذلك يبدو أن النظام البيئي لعملة Libra في وضع فريد لتوسيع مدى الوصول إلى عالم العملات الرقمية ، وأثره من خلال زيادة إمكانية الوصول والمشاركة من خلال ما يلي:

وضع خيارات جديدة على الطريق:

اليوم ، يتطلب الوصول إلى العملات الرقمية الوصول إليها عن طريق النقود الورقية fiat onramps أو شركات خدمات التجارة خارج السوق OTC التي لديها التراخيص المناسبة للعمل في خدمة تسهيل المعاملات.

ولكن في عالم عملة Libra ، قد يصبح الوصول إلى العملة الرقمية والعملة المشفرة أمرًا ممكنًا دون لمس النقود الورقية. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد شركة eBay أو الأسواق الأخرى (مثل Mercado Libre) في المشاركة في نظام التحالف الأولي للعملة في نشر عملة Libra في محافظ ملايين الأفراد عن طريق السماح للأفراد ببيع أو عرض مواردهم وعناصرهم مباشرة من أجل تلقي العملة الرقمية. .النسخ المتطابق للنظام البيئي المميز لبرنامج مشروع BitTorrent الذي يسمح للأفراد الذين لديهم إتصال بالإنترنت بتوفير الموارد اللازمة لكسب العملات الرقمية كما يرد عبر الرابط التالي ، وعلى ذلك قد يعمل حاملوا العملة الأوائل وشركاء الإنترنت بمثابة “مقايضات ذرية – atomic swaps” بين الموارد المادية والحقيقية والقيمة الرقمية. تأثيرات الشبكة الخاصة بالسماح للأطراف المشاركة بتحقيق قيمة أفضل مع وجود منافذ استخدام أكثر ومنصات مقبولة تربط المستخدمين والمستهلكين بالمنتجين. فرص مراجحة إضافية:

مع تداول عملة Libra مقابل العملات الرقمية الرئيسية في السوق مثل عملة البيتكوين ، فإن ذلك يخلق فرصًا للمراجحة قد لا يتم إغلاقها إلا عن طريق تداول زوج التسعير (في هذه الحالة ، عملة البيتكوين ) مقابل كل عنصر من مكونات سلة احتياطي Libra. .يمكن أن تؤدي إستراتيجية المراجحة arbitrage المتعددة الأرجل إلى زيادة أحجام التداول والسيولة للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم ، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى جذب أطراف مؤسسية جديدة إلى تجارة العملات الرقمية ، بشرط أن يكون لها وصول إلى العملات الورقية الموجودة في احتياطي Libra. زيادة المنافسة على مصدري العملات الرقمية المستقرة stablecoin:

مع وصولها إلى مجموعة من الشركاء حاملي العملة المحليين في العديد من الولايات القضائية للسماح بوظائف تشغيل وإيقاف التشغيل على مستوى العالم ، قد تتفوق عملة Libra على بعض مُصدري العملات المستقرة الأخرى التي تقتصر على الإصدارات الفردية في مقابل العملات المرتبطة بشكل فردي.

ستُجبر جهات إصدار العملات المستقرة الحالية على الحفاظ على مستويات مماثلة من الشفافية وسهولة الاستخدام لتوفير خيار مماثل لمستخدمي العملات الرقمية . التبني الرقمي الشامل على نطاق واسع:

أخيرًا ، مع وجود احتمالية للعديد من الأزواج في منصات التداول ضد كل من عملات النقود الورقية و العملات الرقمية وغيرها من أصول السوق ، يمكن وضع توكن Libra نفسه في موقع فريد للحصول على إعتماد وتبني رقمي كبير.

من خلال القيام بذلك ، تمهد الطريق أمام المزيد من المستخدمين النهائيين من خلال دفع معرفة أوسع بتكنولوجيا الـ blockchain ، وتسطيح منحنى التعلم للمشاركين العاديين في النظام البيئي للعملات الرقمية .

على المدى البعيد

تختلف تأثيرات عملة Libra على المدى الطويل اختلافًا كبيرًا من المنظور الإقتصادي والمالي ؛ حيث تتضمن بعض الآثار المحتملة على الإقتصاد الكلي نستعرضها معكم فيما يلي:

إعادة تشكيل صناعة الدفع:

سيكون هناك عالم جديد يضم مجموعة جديدة من مقدمي خدمات الدفع في العالم الرقمي. في النقاش الدائر حول من سيصبح في النهاية المزود الرئيسي للخدمات المالية في صناعة الأجهزة المحمولة ، قد ينتج عن النظام البيئي لعملة Libra “عدم الإعتماد على البنوك”.

زيادة عروض الخدمات المالية:

كما تساهم DeFi ، يمكن أن تؤدي شبكة البلوكتشين القابلة للبرمجة إلى إنشاء خدمات لا مركزية جديدة لأدوات العملات الرقمية ، والتي من شأنها أن تعزز المنافسة الأعلى من خلال الحواجز الأقل أمام دخول الأفراد للمجال.

وقد ينتج عن ذلك عروض أكثر كفاءة وتنافسية للمستخدمين النهائيين.

كما تساهم DeFi ، يمكن أن تؤدي شبكة البلوكتشين القابلة للبرمجة إلى إنشاء خدمات لا مركزية جديدة لأدوات العملات الرقمية ، والتي من شأنها أن تعزز المنافسة الأعلى من خلال الحواجز الأقل أمام دخول الأفراد للمجال. وقد ينتج عن ذلك عروض أكثر كفاءة وتنافسية للمستخدمين النهائيين. تعزيز حرية النقود وخفض رأس المال في جميع أنحاء العالم:

باعتبارها سلة من العملات العالمية والأصول المالية ، تعتبر عملة Libra ، باعتبارها عملة رقمية لديها القدرة على المساهمة في قنوات إضافية عندما يبحث الأفراد عن ملاذ آمن (“رحلة إلى الأمان”).

باعتبارها سلة من العملات العالمية والأصول المالية ، تعتبر عملة Libra ، باعتبارها عملة رقمية لديها القدرة على المساهمة في قنوات إضافية عندما يبحث الأفراد عن ملاذ آمن (“رحلة إلى الأمان”). مع وجود قنوات وأسواق ضد عملة Libra ، فقد تمنع البنوك المركزية من تبني سياسة نقدية مبنية على قيود رأس المال ، حيث تخدم العملات المستقرة والعملات الرقمية هذه الوظيفة في بعض البلدان ، كما يتضح من العلاوة على البورصات المحلية في البلدان التي تخضع لقيود على رأس المال.

“إلغاء الدولرة للعالم” ويعرف أيضًا بإسم إيجاد وحدة جديدة لحساب التجارة العالمية:

إذا تم إستخدام عملة Libra بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، فقد يؤدي هذا (مبدئيًا) إلى إنشاء معيار جديد للتجارة العالمية ، يمكن اعتبار “هذه العملة الرقمية العالمية” بمثابة نسخة قابلة للإستخدام وقابلة للتداول من حقوق السحب الخاصة SDR ، التي اقترحها صندوق النقد الدولي IMF.

إذا تم إستخدام عملة Libra بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، فقد يؤدي هذا (مبدئيًا) إلى إنشاء معيار جديد للتجارة العالمية ، يمكن اعتبار “هذه العملة الرقمية العالمية” بمثابة نسخة قابلة للإستخدام وقابلة للتداول من حقوق السحب الخاصة SDR ، التي اقترحها صندوق النقد الدولي IMF. ومع ذلك ، فإن عملة Libra حاليًا أكثر تقييدًا (لأنها لا تشمل عملة الرنمينبي الصيني) باعتباره أحد العناصر المكونة لكن حوكمة العملة ستكون أكثر لا مركزية ، ومع ذلك ، فإن هذا سيؤدي إلى تحول في الاقتصاد النقدي من الموظفين العموميين إلى الشركات الخاصة التي يمكن أن تعوق في النهاية حقوق المستهلك وتؤدي إلى بيئات احتكارية جديدة في صناعة التصدير / الاستيراد العالمية.

على الرغم من أن هذه المبادرة تخدم غرضًا طويل الأجل للأفراد والمستهلكين في جميع أنحاء العالم ، إلا أن عملة Libra كنظام بيئي وعملة رقمية يمكن أن تقدم أيضًا مزايا لحاملي العملة الكبار والمؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

هذا وتشمل التطبيقات المحتملة للعملة ما يلي:

جمع تمويل رأس المال في وحدة واحدة:

بالنسبة للشركات العالمية التي ترغب في جمع الأموال من خلال إصدار سندات أولي ، يمكن لهذه الشركات أن تجمع الأموال “بعملة محايدة” مثل عملة Libra ،وذلك بدلاً من إجراء إصدار سندات متعددة بالعملات المحلية..

بالنسبة للشركات العالمية التي ترغب في جمع الأموال من خلال إصدار سندات أولي ، يمكن لهذه الشركات أن تجمع الأموال “بعملة محايدة” مثل عملة Libra ،وذلك بدلاً من إجراء إصدار سندات متعددة بالعملات المحلية.. عملة تسوية الشؤون العالمية:

في الشؤون العابرة للحدود ، يمكن أن تصبح العملة العالمية (المحايدة) مفيدة من أجل التخفيف من الدعاوى القضائية بين الطرفين عبر ولايات قضائية مختلفة ، بعملات محلية مختلفة ، إلخ.

في النهاية ، على المدى الطويل ، يمكن أن تعيق هذه المبادرة نمو عمليات دفع المستخدمين النهائيين في شبكات البلوكتشين ، مثل شبكة البرق Lightning Network في عملة الـ Bitcoin ، ما لم يتم إدراج عملة الـ Bitcoin كأحد الأصول الاحتياطية في سلة إحتياطي عملة Libra للأصول المالية.

ولكن من ناحية إعتبارها كمخزن للقيمة ، يمكن أن تؤدي عملة Libra (وغيرها من المبادرات المماثلة) إلى قنوات جديدة للدخول في الصناعة و الإستثمار في جميع العملات الرقمية والأصول الرقمية وستستمر هذه الأصول في تقديم الكثير من الوظائف التي يمكن أن تتعايش مع عملة Libra.

بإختصار ، يمكن أن تسهم عملة Libra في مد الجسر بين قطاع العملات الرقمية والاقتصاد خارج حدود تقنية البلوكتشين على المدى الطويل.

رابعا: الخلاصة

سيكون لمبادرة شركة Facebook ، مع عملة Libra في مركز المشروع ، تأثير كبير على الصناعة المالية والاقتصادات العالمية من منظور متوسط وطويل الأجل.

تمثل عملة Libra المدعومة بسلة من أصول النقود الورقية المقومة في الإصدار الأولي لها ، أول محاولة لإنشاء عملة عالمية ، سواء على شبكة بلوكتشين أو لا ، مع حجم الاستخدام اليومي من قبل مليارات الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، سيتفاوت حجم نجاح العملة اختلافًا كبيرًا حول كيفية قيام عملة Libra بإقناع المنظمين والمؤسسات المالية بالتعاون مع تحالف العملة في إنشاء إطار رشيق يلبي الحاجة إلى تطبيق اللامركزية مع الإلتزام باللوائح المحلية والدولية القائمة.

تشمل العوامل الرئيسية الأخرى القدرة على توسيع قاعدة مستخدمي عملة Libra وبناء تحالف موثوق به للمؤسسات المالية التي تحتفظ باحتياطيات الضمانات الجانبية ، وتوفر وظائف داخل أو خارج الحدود (مثل حسابات إيداع العملات الورقية).

علاوة على ذلك ، فإن قدرة مؤسسة عملة Libra على العمل بشكل مستقل عن شركة Facebook ، بطريقة مماثلة للفصل القائم بين السياسة النقدية والسياسة المالية التي تحدث في البلدان المتقدمة ، ستكون عاملاً رئيسياً لاكتساب ثقة الجمهور..

سواءً اتضح أن ذلك يعد واحدًا من أكبر النجاحات في صناعة العملات الرقمية أو لا ، فإن من المرجح أن تسهم عملة Libra في سد الفجوة بين الحق في الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية والأفراد المتصلين رقميًا الذين ظلوا بلا حسابات بنكية في جميع أنحاء العالم.

ولكن في النهاية لا يزال هناك عدد من علامات الاستفهام حول عملة Libra ، بما في ذلك:

المؤسسات المالية التي ستشارك في هذا التحالف

مزيد من التفاصيل حول مكافآت الإحتفاظ بالعملة وتكاليف / مكافآت المشاركة

كيف قد تحاول شركة Facebook استخدام هذا المشروع بالترادف مع مبادرتها في Internet.org للسماح بالوصول إلى شبكة Libra Network دون الوصول إلى الإنترنت.

ما هي التطبيقات اللامركزية أو أدوات الطبقة الثانية “Layer-2” التي يمكن بناؤها أو تحفيزها للبناء على شبكة بلوكتشين Libra .

كيف يمكن أن توفر الشبكة تسوية ذات أولوية للمعاملات التي يتم إنشاؤها من قِبل الند للند عبر العقود الذكية المبرمجة التي قد تزدحم الشبكة أو تغمرها.

على الرغم من أوجه عدم اليقين هذه ، وضعت عملة Libra بالفعل أساسًا واسعًا ومدروسًا لتكنولوجيات شبكات البلوكتشين والعملات الرقمية لكي يتم تبني إستخدامها من قبل الشركات التقليدية والأفراد على حد سواء.

المراجع References

إخلاء المسئولية: لقد تم إعداد هذا التقرير لأغراض معلوماتية فقط ، ولا يجب أن يكون أساسًا لاتخاذ قرارات الاستثمار أو تفسيره كتوصية للانخراط في معاملات الاستثمار أو أن يؤخذ لاقتراح استراتيجية استثمار فيما يتعلق بأي أدوات مالية أو جهات إصدارها.