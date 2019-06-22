البيتكوين يحقق 11K هذا اليوم و المحللون يتنبؤون ب 100K

كما توقع المتداولون والمحللون في الساعات الاخيرة, ان سعر البيتكوين حقق 11K و المحللون يتنبؤون ب 100K و هو ما حدث قبل قليل خلال جلسة التداول العالمية.

البيتكوين يرتفع إلى اكثر من 11 دولار

كانت المفاجأة هي ما جاء بعد 10K ، حيث لم يقف البيكوين عندها ولكن انطلق نحو 11K بقوة. لقد توقع الكثير ان جني الأرباح سيكون عند 10 آلاف دولار ، لكن هذا لم يكن واضحًا بعد. بعد أن حقق مكاسب بنسبة 12 بالمائة خلال اليوم ، الان يستقر البيتكوين عند 11K دولار. ارتفع حجم التداول إلى 26 مليار دولار حيث أغلقت القيمة السوقية على 200 مليار دولار ، أي ما يقرب من ثلثي سوق العملات المشفرة بأكمله.

لم تكن هناك تصحيحات رئيسية هذا العام ، بل مجرد مزيد من التعزيز تليها حركة صعودية قوية. لا يوجد أي شك الآن على الرغم من أنه عندما تقوم عملة بيتكوين بالتراجع ، سيتحمل التجار و المتداولون و المستثمرين و سيجدونها فرصة للشراء اكثر مما سيجعل الموجة التالية أعلى من الاخرى.

100 ألف دولار كسعر بيتكوين شيئ وارد في المستقبل القريب

ألقى أخصائي الرسوم البيانية بيتر براندت نظرة على الصورة الأكبر بينما تدخل BTC مرحلتها المكافئة الرابعة.

“تأخذ عملة البيتكوين هدفًا بقيمة 100000 دولار. يشهد البيتكوين مقابل الدولار مرحلته الرابعة المكافئة التي يعود تاريخها إلى عام 2010. لم تدخل أي سوق أخرى في مدة 45 عامًا مثل التداول على البيتكوين مما يدل على ان البيتكوين سوق لا مثيل لها سوق لكل شخص “ Advertisements

لقد تجاوزت هيمنة سوق البيتكوين أكثر من 59 في المائة الآن ، حيث تهيمن على العملات البديلة كما فعلت في أواخر عام 2017. ومع ذلك ، وكما رأينا في دورات السوق السابقة ، هناك أمر آخر لا مفر منه وقد يكون وشيكًا حيث يجني المتداولون أرباحًا من BTC ويحولونها إلى عملات بديلة.

اكتسبت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة أكثر من 25 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بشكل أساسي البيتكوين هو المهيمن في السوق التي. وهناك عدد قليل من الأصول المشفرة الأخرى التي كسبت صعودا ملحوظا أيضًا مثل Ethereum التي وصلت أخيرًا إلى 300 دولار و عملة Binance الذي تطرق سقفا جديدًا حيث يقترب من 40 دولارًا.

بيتكوين هو ملك سوق العملات المشفرة ، وعلى مدى الشهرين الماضيين. عندما انطلق “FOMO اي الخوف من خسران الفرصة” على نطاق أوسع ، لا يوجد شيء يمنعه من تحطيم اعلى المستويات وصنع أرقام جديدة تصل حتى ستة أرقام.

لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة… تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR