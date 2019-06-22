منصة NASH تبدأ باستقبال طلبات إدراج العملات الرقمية على منصتها

أعلنت منصة NASH, وهي عبارة عن منصة للخدمات المالية اللامركزية, أنها بدأت باستقبال طلبات إدراج العملات الرقمية على منصتها الجديدة وذلك عبر منشور على مدونتها.

وأطلق الفريق قسم مخصص في الموقع الرسمي لأصحاب المشاريع والعملات الرقمية لتقديم طلبات الإدراج في منصة NASH اللامركزية.

ووفقاً لـ منصة NASH:

وأضافت بأن المشاريع عليها أن تدفع ما يقارب من 10,000 دولار أمريكي كرسوم للإجراءات القانونية.

ولإتمام طلبات إدراج العملات الرقمية يجب على المشاريع تقديم حوالي 1000 كلمة لوصف المشروع والبيانات العامة والوضع المالي والخطط التسويقية.

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وينتظر مجتمع العملات الرقمية إطلاق منصة NASH كونها أحد المنصات اللامركزية الواعدة واستطاع فريق العمل جمع مبلغ 25 مليون في عملية اكتتاب تمت في عام 2018.

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