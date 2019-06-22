جهاز التعدين Coinmine أصبح يدعم خيار الدفع بواسطة عملة البيتكوين

التعدين المنزلي يفضله العديد من هواة عملية التعدين لعدم تطلبه لعتاد قوي أو استهلاكه لكهرباء عالية.

هناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تسمح بـ تعدين العملات المشفرة بشتى أنواعها ولكنها تركز بشكل أكبر عن العملات التي لا تتطلب قوة حاسوبية كبيرة وكهرباء عالية مثل: عملة المونيرو، زاد كاش، الايثيريوم …

من بين هذه الأجهزة نجد جهاز Coinmine المخصص لعملية التعدين المنزلي والذي يوفر تعدين أشهر العملات الرقمية القابلة لذلك.

أعلنت إدارة المنتج مؤخرا عن دعمها الدفع بالبيتكوين للراغبين في ذلك لأن الجهاز لا يمكنه تعدين البيتكوين فيمكن استبدال ما تم تعدينه من العملات المشفرة الأخرى بعملة البيتكوين.

صرح مؤسس شركة Coinmine في هذا الصدد بما يلي:

” للحصول على أكبر قدر ممكن من عملة البيتكوين على جهاز Coinmine One فإن تصميم نظام الجهاز يسمح بتحويل ما تم تعدينه من أي عملة مشفرة إلى عملة البيتكوين بهذه الطريقة الحصول على البيتكوين سيكون أكثر مما لوكان الجهاز يقوم بعملية تعدين البيتكوين.”

جهاز وصندوق Coinmine لا يوفر الربح السريع إنما هو أداة بسيطة لتجربة عملية التعدين وللإطلاع علىها بشكل أكبر.

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الجهاز لا يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ويمكن أن يعدن ما قيمته 15-20 دولار شهريا من عملة البيتكوين ويتغير بتغير قيمة البيتكوين.

كما وعد مؤسس الشركة بإضافة إمكانية تعدين البيتكوين للجهاز بشكل مباشر مستقبلا.

للعلم الجهاز يقدر بسعر 699 دولار ومتوفر للطلب على الموقع الرسمي للشركة.

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