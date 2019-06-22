شرح بالصور كيفية الاكتتاب في عملة Elrond المعروضة بشكل IEO على بينانس

يتسائل العديد من مستخدمي موقع الخليج 365 ورواد مجموعة الخليج 365 النقاشية على التيليجرام حول كيفية حجز تذكرة استمثارية وشراء بعض من وحدات عملة Elrond الذي سبق وأعلنت منصة بينانس حولها:

بينانس تعلن عن تفاصيل اكتتاب المشروع الجديد Elrond على منصتها

في هذا الموضوع سنقدم شرح مدعم بالصور لفهم العملية بالكامل.

لمحة وتذكير بماهية مشروع Elrond

يعتبر المشروع السادس الذي تعرضه منصة بينانس هذا العام.

يهدف المشروع للحصول على 3.25 مليون دولار عن طريق بيع 5 مليار من رموز ERD.

حصل مشروع Elrond على 1.9 مليون دولار في وقت سابق من خلال عملية تمويل أولية تمت عبر القطاع الخاص.

يقوم المشروع على بروتوكول القابلية الكبيرة على التوسع ويمكن أن يقدم 10 آلاف معاملة في الثانية الواحدة.

للإطلاع على تفاصيل أكبر يمكن ذلك من خلال الورقة البيضاء للمشروع.

كيفية الاستثمار في عملة Elrond المعروصة بشكل IEO على بينانس:

1- فتح حساب على منصة بينانس بالضغط على تسجيل حساب جديد

لتظهر جملة البيانات الشخصية الواجب ملؤها:

بعدها التوجه لمنصة بينانس للاكتتابات كما في الصورة:

2- التحقق من الحساب واثبات الهوية

للمشاركة في عروض الاكتتاب يجب اجتياز عملية التحقق KYC وذلك من خلال التحقق من الهوية والموقع حيث يحظر على بعض البلدان المشاركة في الاكتتابات.

لنجاح التحقق يجب اتباع الشروط المطلوبة من طرف المنصة.

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3- الدخول واختيار مشروع Elrond

تعرض صفحة الاكتتابات في بينانس مجموعة من العروض السابقة والحالية يمكن اختيار العرض الجديد والذي يبدأ المشاركة به اليوم

4- المشاركة في عرض Elrond

للمشاركة والدخول في عملية القرعة يجب اتمام جميع المراحل السابقة واتمام عملية التحقق.

هناك بعض الدول الممنوعة من المشاركة في الدخول على العرض منها دول عربية هي كما يلي:

العراق، لبنان، ليبيا، السودان، سوريا، تونس، اليمن.

5- توفير مبلغ التذكرة

للدخول على السحب يجب أولا توفير مبلغ التذكرة والذي يجب أن يكون عن طريق عملة بينانس كوين BNB من خلال حيازة أكثر من 50 وحدة منها والاحتفاظ بها لمدة 9 أيام وكلما زاد عدد رصيد BNB زادت عدد التذاكر الممكن تحصيلها كما في الجدول:

6- الحصول على التذكرة

تعد هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة فبعد اتمام جميع الشروط السابقة لم يبق إلا الحصول على التذكرة للمشاركة في عملية القرعة.

التذكرة الرابحة ستسمح بشراء ما قيمته 300 دولار من رموز ERD

الدخول وشراء التذكرة سيكون في يوم 1 يوليو وتستمر لغاية اليوم الموالي اما بالنسبة لنتائج القرعة فستظهر في 2 يوليو.

حظ سعيد للجميع

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