سعر بيتكوين يبلغ ١١ ألف دولار في أقل من ٢٤ ساعة بعد تجاوز مستوى ١٠ آلاف دولار

تام شمس - السبت 22 يونيو 2019 05:49 مساءً - ٢٢ يونيو - تجاوزت عملة بيتكوين حاجز ١١٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مارس من العام الماضي اليوم، وفقا لكوين٣٦٠. حيث ارتفعت العملة المشفرة الرائدة بعد علامة ١٠٠٠٠ دولار منذ أقل من ٢٤ ساعة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وتقترب بيتكوين حاليًا بالفعل من ١١١٠٠ دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ١٣ في المئة تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا عمليات الاستحواذ الرئيسية، حيث شهدت إيثريوم أعلى مستوى خلال عدة أشهر لتزيد عن ٣٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وبالأمس، في ٢١ يونيو، قام المتداول المحترف بيتر برانديت بالتغريد أن سعر بيتكوين حاليًا يستهدف الوصول إلى ١٠٠٠٠٠ دولار.

حيث أشار براندت في تغريدة له إلى أن بيتكوين في طور نموها المكافئ الرابع وسوق لا مثيل لها:

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"تأخذ عملة البيتكوين هدفًا بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار. حيث يشهد زوج بيتكوين مقابل الدولار مرحلته الرابعة المكافئة التي يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٠. لم تدخل أي سوق أخرى خلال خبرتي البالغة ٤٥ عامًا من التداول هذا النمط على الرسم البياني بهذه الطريقة. لذا فإن بيتكوين سوق لا مثيل لها."

ومرفقًا بتغريدة، نشر براندت أيضًا مخططًا يحتوي على بيانات حول نمو سعر بيتكوين. ووفقًا للبيانات الموجودة في الصورة، من أكتوبر ٢٠١١ إلى ديسمبر ٢٠١٧، زادت قيمة بيتكوين بقيمة ٩٧٦٥ ضعفًا.

ومن بين الردود على المنشور هناك العديد من محاولات الاحتيال، التي تنشر هبات بيتكوين وإيثريوم وهمية من براندت. ويتم الترويج لإحدى عمليات الاحتيال على الأقل من خلال ملفات تعريف تويتر تم التحقق منها.

وفي أواخر شهر مايو، توقع المؤسس المشارك لشركة بيلوكتشين للاستثمار "كينكتيك" أن يرتفع سعر بيتكوين إلى ٣٠٠٠٠ دولار بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، جادل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ديجيتال غروب كارنسي قائلًا "يبدو وكأننا قد خرجنا من فصل شتاء العملات المشفرة ودخلنا فصل الربيع" في مقابلة مع بلومبرغ.

ومع ذلك، في مقابلة مع كوينتيليغراف في الأسبوع نفسه، أبدى معلق آخر في الصناعة - وهو المدير التنفيذي السابق في وول ستريت، وباحث بلوكتشين الحالي "توني فايس" - شكوكه حول حقيقة أن شتاء العملات المشفرة قد انتهى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة الأمن السيبراني كاسبرسكاي لاب نتائج استطلاع أظهرت أن ١٩٪ من الناس على مستوى العالم قاموا بشراء العملات المشفرة.