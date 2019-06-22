10،915 دولاراً: سعر البيتكوين يحطم رقماً قياسياً جديداً لعام 2019 ، فما الرقم التالي؟

في منصات التداول الرئيسية للعملات الرقيمة مثل Bitstamp و Coinbase ، سجّل سعر البيتكوين رقما قياسيًا جديدًا لعام 2019 عند 10،915 دولارًا مع إرتفاع الليلة الماضية.

وبالنظر إلى تجاوز سعر البيتكوين علامة 10،000 دولار الذي يُعتبر مستوى نفسي رئيسي من منظور العديد من المستثمرين و المحللين البارزين بما في ذلك تايلر وينكليفوس و توماس لي ، فقد تحسنت المعنويات حول التوجه القريب المدى لسوق العملات الرقمية بشكل كبير.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 2،000 دولار خلال الأسبوع الماضي ( المصدر : coinmarketcap.com )

يتوقع المحللون الفنيون أن تتجاوز عملة البيتكوين أعلى مستوياتها الحالية على الإطلاق عند 20،000 دولار في الأشهر القادمة ، وربما بحلول عام 2020.

أشار متداولو Crypto Josh Rager و Peter Brandt إلى أن النطاق الذي يتراوح بين 60,000 إلى 100,000 دولار تبدو كأهداف محتملة طويلة الأجل للعملة الرقمية المهيمنة “بيتكوين” ، مما يشير إلى أن السوق الصاعدة لفئة الأصول الرقمية قد بدأت بالفعل.

قال براندت :

” تتطلع العملة الرقمية البيتكوين لـ 100،000 دولار كهدف لها. وتشهد btcusd $ مرحلتها الرابعة من الصعود المكافئ التي يعود تاريخها إلى عام 2010 ( يقصد بالمكافئ شكل الترند الصاعد الذي يشبه القطع المكافئ ) . ” وأضاف ” لم تدخل أي سوق أخرى خلال 45 عامًا من التداول شكلاً مكافئًا على المخطط السعري بهذه الطريقة. بيتكوين سوق لا مثيل لها . “

على الرغم من أن أليكس كروغر محلل الأسواق العالمية قال في مايو الماضي ، إن عملة البيتكوين بدأت رسمياً في إتجاه صعودي جديد بعد اختراقها مستوى 6800 دولار ، من المتوقع أن يجذب سعر البيتكوين عند تجاوز 10،000 دولار المستثمرين الأفراد وتجار التجزئة.

على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، شهدت شركات الإستثمار في العملات الرقمية تدفقًا كبيرًا من المال لصناديقها الاستثمارية من المستثمرين المؤسسيين.

تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صندوق إستثمار بيتكوين (GBTC) ملياري دولار ، حيث حققت حجمًا يوميًا مرتفعًا ، وجاء أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات في الربع الأول من عام 2019 من مستثمرين من المؤسسات.

أوضح فيني لينجهام الشريك – العام في Multicoin Capital ، إلى أنه بالنظر إلى الحركة الصعودية القوية لسعر البيتكوين ، فقد يختبر مستوى 12،000 دولار في وقت قريب ولكن من المتوقع أن يبقى الأصل مستقرًا عند 10،000 دولار لفترة.

وقال لينجهام :

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” هذه الحركة لبيتكوين تبدو عنيفة ، ما يجعلني أعتقد أننا قد نتفوق على 10 آلاف دولار و نختبر 12 ألف دولار في وقت قريب جدًا ، لكن مستوى 12 ألف دولار هو مستوى مقاومة ثقيل جدًا ، لذلك أتوقع توطيدًا حول مستوى 10 آلاف دولار لبعض الوقت إذا تم (من المحتمل) 12 ألف دولار ” .

كما قال Tyler Winkelvoss ، أن هذا الزخم الهائل لسوق الرقمية من المحتمل أن يحمل سعر البيتكوين من 10،000 دولار إلى 15،000 دولار على المدى القريب.

ومع ذلك ، فبعد أن سجلت بالفعل أرباحًا بنسبة 189 في المائة على أساس سنوي مقابل الدولار الأمريكي ، هناك حاجة إلى محفز قوي للحفاظ على الزخم.

وقال برايان كيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة BKCM ، على موقع Fast Money التابع لشركة CNBC ، إن معدني بيتكوين على إستعداد للاحتفاظ بـكميات البيتكوين المعدنة لديها دون الحاجة إلى تصفية جزء كبير منها لتمويل العمليات طوال العام المقبل.

قال كيلي :

” لقد تحدثت إلى الكثير من عمال تعدين البيتكوين في جميع أنحاء العالم ، وقد قال الكثير منهم إنهم باعوا ما يكفي من البيتكوين ليواصلو عملياتهم خلال العام المقبل أو نحو ذلك ، وأنهم يخزنون البيتكوين في هذه المرحلة و لا يفكرون ببيعه حيث سيتم خفض عرض البيتكوين إلى النصف. مجرد اقتصاديات بسيطة حقيقية : زيادة الطلب ينتج عنه تقليل العرض ، بالتالي يرتفع السعر “

إذا ظل معدنو بيتكوين مترددين في بيع البيتكوين المعدنة لديهم في سوق الصرف العالمي ، فقد يمثل تراجع العرض المتداول للأصل عاملاً آخر وراء الحركة الصعودية لسعر البيتكوين.

عزيزي القارئ بعد استطلاعك لتطورات السوق في الفترة الحالية.. إلى أين تتوقع ذهاب سعر البيتكوين على المدى القريب… هل تعتقد أن سعر البيتكوين سيواصل طريقه نحو مستوى 12،000 دولار ثم إلى 15،000 دولار كما صرح العديد من المحللين المشهورين ، أم سيأخذ عند مستوى 10،000 كما أشار محللون آخرون؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

المصدر: CCN

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