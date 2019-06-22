أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 22-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت الموافق 22-6-2019

تجاوز سعر العملة الرقمية المهيمنة BTC جميع العملات الرقمية الأخرى واستمرت في النمو يوم الجمعة بينما حاولت العملات الرقمية اللحاق بموجة صعود بيتكوين ولكنها فشلت ، ولكن في الوقت نفسه ، اظهرت ديناميكيات أكثر أو أقل تماسكا ، ولكن يبدو اليوم ان العملات الرقمية “Altcoin” البديلة تلتحق بالبيتكوين محققة مكاسب جيدة.

سجلت بيتكوين (BTC) أعلى مستوى جديد في عام 2019 في الجمعة 21 يونيو ، حيث بلغ سعرها 9900 دولار بعد تصحيح بسيط من أعلى مستوياته السابقة وفازت بقوة على العوائد اليومية لجميع العملات الرقمية الرئيسية و بلغت المكاسب الشهرية (30 يومًا) لمستثمري بيتكوين 26.5 ٪ ، وانتقلت عملة البتكوين اليوم نحو قمة جديدة فوق مستوى 10000 دولار.

يبدو أن سعر العملة الرقمية المشهورة بيتكوين قد اتجه نحو 10000 الف دولار أمريكي والذي قال عنه المحللون انه مستوى سعري إيجابي ، حيث يشير إلي زيادة البتكوين بنسبة 200 -400 في المئة في المستقبل القريب.

يتم تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى 10748 دولار مرتفعا بنسبة بلغت 10.56% في وقت كتابة هذا التقرير.

اخترقت عملة الايثيروم مستوى 276 دولارًا يوم الجمعة مع تطور الاتجاه الصعودي وحققت أداء جيدا مقارنة بالعملات الرقمية الاخرى ، ويتم تداول العملة الان عند مستوى 306 دولار امريكي بنسبة ارتفاع بلغت 9.8 % .

Ripple XRP لم تستطع العملة اللحاق بموجة صعود البيتكوين في الايام السابقة ولكنها اليوم تظهر أداء جيد ويتارجح السعر الان حول 0.45 دولار امريكي مرتفعا بنسبة بلغت 5.2 %

Litecoin ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 3.35 % ويتارجح سعرها حول 141 دولار أمريكي .

Binance Coin كانت احد العملات التي قدمت اداء جيد مع ارتفاع البيتكوين ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 38 دولار مرتفعة بنسبة بلغت 5.73% .

Bitcoin Cash أظهرت العملة اداء جيدا ويتارجح السعر الآن حول 446 دولار مرتفعة بنسبة 5.66% .

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أسعار عملات أخرى :

EOS انتقلت العملة مرة أخرى الي منطقة المقاومة عند 7.2 دولار يوم الجمعة ويتم تداول العملة الرقمية اليوم السبت عند سعر 7.29 دولار امريكي مرتفعة بنسبة 4.63 % .

TRON TRX ارتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 5.9% ويتم تداول العملة عند مستوى 0.034 دولار امريكي .

Cardano بعد أن فقدت العملة الرقمية حوالي 5% من قيمتها حاولت التعافي اليوم وارتفعت بنسبة بلغت 2.24 % ويتأرجح السعر الآن 0.091 دولار امريكي .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اعلى المستويات كانت عملة DTX مرتفعة بنسبة عالية بلغت 209 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360.

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 2.43 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.126 دولار .

يبلغ إجمالي سقف سوق العملة الرقمية الآن 322 مليار دولار ،وفقا لبيانات Coin market cap وهو أعلى مستوى منذ يوليو العام الماضي ومن بين ذلك ، تمتلك عملة البيتكوين 59 ٪ من هيمنة السوق – وهي قمة جديدة منذ ديسمبر 2017 والتي حددت BTC / USD أعلى مستوى تاريخي لها حوالي 20،000 دولار.

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