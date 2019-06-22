منصة CoinEX تستعد لإطلاق خدمة الرافعة المالية “التداول بالهامش”

كشفت منصة CoinEX لتداول العملات الرقمية عن استعدادها لإطلاق خدمة التداول بالرافعة المالية “التداول بالهامش” إلى خدمات المنصة.

حيث تم نشر الإعلان الرسمي على مدونة المنصة اليوم, وتم الإشارة إلى أن موعد إطلاق الخدمة هو يوم الاثنين القادم الموافق 24 يونيو.

ويترقب العديد من المهتمين في خدمة التداول بالرافعة المالية “التداول بالهامش” إطلاق الخدمة لإستخدام استثماراتهم لزيادة حجم القوة الشرائية.

يجدر بالإشارة إلى أن عدد من المنصات توفر خدمة مشابهة مثل منصة BitMEX و منصة Kraken, كما أن منصة بينانس كشفت مؤخرا عن دخولها إلى عالم خدمات التداول بالرافعة المالية, وتم تغطية الخبر في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

منصة بينانس تنوي منافسة منصة BitMex عبر إطلاق التداول بالرافعة المالية

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وفي المرحلة الأولى سيتم إتاحة التداول بالهامش على زوج البيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT), على أن يتم إضافة 5 إلى 8 أزواج في الشهر القادم.

تنويه: التداول بالهامش “التداول بالرافعة المالية” هي تضخيم لصفقاتك وقد يعرضك لخسارة جميع أموالك. الرجاء فهم مخاطر التداول بالرافعة المالية قبل إجراء أي صفقة كون سوق العملات الرقمية هو سوق متذبذب وعالي المخاطر.

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