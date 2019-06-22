بيتكوين تكسر حاجز ١٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مارس ٢٠١٨

تام شمس - السبت 22 يونيو 2019 02:50 صباحاً - واصلت أسعار بيتكوين (BTC) ارتفاعها الثابت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتكسر حاجز ١٠٠٠٠ دولار اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

حيث حطمت بيتكوين علامة ١٠٠٠٠ دولار اليوم بعد تداولها في نطاق يتراوح بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ دولار للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وقد شهد الارتفاع الأخير لأسعار بيتكوين قيام معلقين مثل توم لي من فندسترات بتوقع أسعار قياسية جديدة للعملة المشفرة في المستقبل، حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ١٩ يونيو.

أيضًا هذا الأسبوع، وصل معدل الهاش لبيتكوين – وهو إجمالي الطاقة الحاسوبية لشبكة بيتكوين - إلى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق. ويمكن اعتبار تسجيل بيتكوين لأعلى مستوى منذ عدة سنوات وكذلك النمو في معدل الهاش كمقياس لمدى الاهتمام الموجود بتعدين العملة.