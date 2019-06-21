روسيا ستمنع استخدام العملة الرقمية الخاصة بـ facebook

ذكرت TASS و هي وكالة أنباء رئيسية في روسيا مملوكة بالكامل للحكومة الفيدرالية أن روسيا لن تشرع libra و ذلك بعد أيام فقط من الإعلان المتوقع للغاية عن العملة الرقمية.

وفيما يلي مقتطف من تقرير TASS:

“روسيا لن تقنن إستخدام عملة libra الرقمية و التي تخطط فايسبوك لإدخالها في التداول في عام 2020 و قد عبر عن هذا الرأي رئيس لجنة الدوما الحكومية في السوق المالية أناتولي أكساكوف في مقابلة مع محطة راديو كوميرسانت إف إم يوم الثلاثاء.”

مع قيام فرنسا والولايات المتحدة حاليًا بتقييم libra استنادًا إلى الأطر التنظيمية الحالية التي تحكم القطاع الرقمي يبقى من غير الواضح ما إذا كانت العملة الرقمية ستتمكن من إظهار الإطلاق الناجح الذي تتوقعه في عام 2020.

قبل إصدار الورقة البيضاء لـ Libra في 18 يونيو توقع المتحمسون للاقتصاد الرقمي عمومًا أن تقوم Facebook و Libra Association بتطوير شبكة بلوكتشين مصرح بها وعملية رقمية أصلية مركزية إلى حد كبير للامتثال للوائح المحلية في الأسواق التي تميل إلى إطلاق عملتها فيها.

ومع ذلك فإن الورقة البيضاء لـ libra أشارت بوضوح إلى نية كونسورتيوم لإنشاء شبكة بلوكتشين مع هيكل لامركزي على المدى البعيد.

“لضمان أن تكون Libra مفتوحة حقًا و تعمل دائمًا في مصلحة المستخدمين فإن طموحنا هو أن تصبح شبكة Libra مفتوحة ولا تحتاج العقد فيها إلى إذن و يكمن التحدي في أنه حتى اليوم لا نعتقد أن هناك حلاً مثبتًا يمكنه توفير النطاق والاستقرار والأمن اللازم لدعم مليارات الأشخاص والمعاملات في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة بدون إذن “.

على الرغم من أن قيمة العملة الرقمية تظل ثابتة باستخدام احتياطي libra و هو احتياطي للأصول الحقيقية التي من المحتمل أن تشمل عملات الاحتياطي و يتوقع المحللون أن البنوك المركزية قد ترى نموذجًا في libra قد يهدد سلطتها على النظام النقدي العالمي .

صرح أناتولي أكساكوف رئيس لجنة مجلس الدوما في السوق المالية أنه يعتقد شخصياً أن libra سيتم حظرها في روسيا وأن العديد من الدول التي تتمتع بضوابط صارمة على رأس المال بما في ذلك الهند تتحرك على ما يبدو باتجاه تقييد libra على الأقل على المدى القريب.

وقال

“فيما يتعلق بإستخدام عملة فايسبوك الرقمية كأداة دفع في روسيا في هذه المرحلة ففي رأيي ، سيتم حظرها في بلدنا”

و أكد أكساكوف أنه لا توجد في روسيا خطط لاعتماد تشريعات قد توفر مساحة للاستخدام النشط للأدوات الرقمية التي تم إنشاؤها في إطار المنصات المفتوحة لأن هذا قد يشكل تهديدًا للنظام المالي في البلاد حسبما ذكرت TASS.

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و قال برونو لو ماير وزير المالية الفرنسي المؤيد للاقتصاد الرقمي و الذي لديه أطر تنظيمية عملية نسبيًا للمشاريع المتعلقة بالعملات الرقمية إنه لا يمكن ترك libra لتصبح عملة ذات سيادة.

وردا على ذلك قال متحدث بإسم فيسبوك في مقابلة مع الإندبندنت إن “هذا لا يمكن ولا يجب أن يحدث” ، وقال كونسورتيوم سيتعاون مع المشرعين وهو يتجه نحو إطلاق libra.

قد يكون ذلك ممكنًا ولكن سيكون هناك طريق صعب أمامنا

ظهرت Libra Association مع العديد من أكبر المؤسسات المالية والتكتلات التكنولوجية كشركاء مؤسسين للكونسورتيوم في أمثال Uber و Lyft و Mastercard و Visa و Andreessen Horowitz و Booking Holdings و العديد من الشركات التي لديها الوسائل والموارد اللازمة للمضي قدماً في الإطلاق المخطط للعملة الرقمية.

لا يزال المحللون يتوقعون مرحلة صعبة أمام Facebook وباقي Libra Association بالنظر إلى الاستجابة الأولية للمشرعين في الأسواق الرقمية الكبرى

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المصدر :

www.ccn.com

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