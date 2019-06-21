غالاكسي ديجيتال التابع لمايك نوفوغراتز يُطلق تداول عقود خيارات العملات المشفرة: تقرير

تام شمس - الجمعة 21 يونيو 2019 10:44 مساءً -

يقوم بنك "غالاكسي ديجيتال" الاستثماري المشفر لمايك نوفوغراتز بتوسيع خدماته لتقديم عقود خيارات العملات المشفرة، ومصدر الوسائط الصناعية "ذا بلوك" في ٢١ يونيو.

وفقًا للتقرير، تم إطلاق مبادرة غالاكسي ديجيتال الجديدة استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين من المؤسسات من أجل التحوط من التقلب الشديد الذي يمثل بطاقة اتصال بأصول العملات المشفرة.

وتُعد خيارات بيتكوين (BTC) نوعًا من المشتقات المشفرة التي تعد وسيلة واسعة الانتشار للربح من سوق شديد التقلب عن طريق التحوط بشكل استراتيجي من المخاطر مثل تقليل مخاطر المحفظة، وبالتالي الخسائر الناتجة عن التداول. وعلى غرار التمويل التقليدي، هناك نوعان من خيارات العملات المشفرة التي يمكن شراؤها - خيارات الاتصال وخيارات الشراء. وعلى التوالي، تُترجم هذه إلى حق الشراء وحق بيع الممتلكات بالسعر المحدد.

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ويقال إن يوشي ناكامورا، الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في غالاكسي ديجيتال، ادعى أن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل شركات التعدين والمقرضين قد أعربت عن اهتمامها أكثر بخيارات العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، رفض المسؤول التنفيذي الكشف عن أرقام محددة حول نمو الأعمال، مضيفًا أن عمل خيارات العملات الشفرة من غالاكسي هو أمر "جديد نسبيًا".

ووفقًا لما ذكره مسؤول تنفيذي من شركة بلوك تاور كابيتال الاستثمارية المشفرة، فإن الطلب على خيارات العملات المشفرة في تزايد بالفعل، وهو ما تحركه في الأساس شركات غير ذتا صلة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للتقرير، فإن غالاكسي ليست الشركة الوحيدة التي تقدم خيارات العملات المشفرة، حيث يقال إن الخدمة مدعومة من قبل مشغلي تداول خارج البورصة (OTC) مثل أكونا كابيتال وكمبرلاند، وهي وحدة تداول العملات المشفرة في شيكاغو التابعة لمؤسسة DRW Holdings LLC.